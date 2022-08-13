  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион: Зрители: 18859
Сельта
1:0
Второй тайм: 58'
Эспаньол
0'
15' Желтая карточка
Мальо Уго
37' Желтая карточка
Айду Джозеф
1:0
45' Гол
Аспас Яго

Ход матча

15'
Мальо Уго
 
37'
Айду Джозеф
 
45'
Аспас Яго
(Солари Аугусто)
1:0
46'
Тапия Ренато
Солари Аугусто
 
56'
 
Эспозито Эду
Калеро Фернандо
56'
 
Эмбарба Адриан
Рибаудо Нико

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 122
Сельта 74.6% (91)
X 23% (28)
Эспаньол 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Эспаньол
5.25
5.39
5.23
Все Коэффициенты
Новости
1
Марчесин
Агустин
2
Мальо
Уго
4
Нуньес
Унай
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
21
Солари
Аугусто
5
Оскар
Родригес
11
Серви
Франко
9
Пасьенса
Гонсало
10
Аспас
Яго
13
Лекомт
Бенжамен
2
Хиль
Оскар
II
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
14
Оливан
Бриан
12
Vinicius
de
Souza
Costa
5
Калеро
Фернандо
10
Дардер
Серхи
27
Санчес
Рубен
II
9
Хоселу
Санмартин
21
Рибаудо
Нико
Сельта
4-1-3-2
Эспаньол
4-3-3

История личных встреч

Сельта
Эспаньол

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

22 матча

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:2
П
2:1
П
2:2
П
0:2
П
1:1
П
1:0
П
3:2
П
1:0
П
1:0
П
2:2
П
1:0
П
1:0
КК
4:2
КК
0:0
КК
3:0
КК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 1 1
Солари Аугусто 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальо Уго 1 0
Айду Джозеф 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0
Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2
Эспаньол
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0
Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сельта 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Вальядолид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Эспаньол 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сельта 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Вальядолид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Эспаньол 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сельта 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Вальядолид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Эспаньол 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду
  • Второй тайм
  • 58'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 58'
    Ruben Sanchez из команды Эспаньол наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 58'
    Тапия Ренато ошибается в защите.
  • 57'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Сегодняшная посещаемость составляет 18859 болельщиков
  • 57'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Сельта 74.6% (91)
    X 23% (28)
    Эспаньол 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Эспаньол
    5.25
    5.39
    5.23
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Сельта 1:0 Эспаньол онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Сельта 1:0 Эспаньол

    Исход игры
    Сельта
    74.6% (91)
    Ничья
    23% (28)
    Эспаньол
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.61% (55)
    Меньше
    53.39% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    66.1% (78)
    Нет
    33.9% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Сельта
    42.6% (52)
    1:0 Сельта
    26.2% (32)
    1:1 Ничья
    18.9% (23)
    2:0 Сельта
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сельта
    Эспаньол
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     