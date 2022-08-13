Стадион: Балаидос Зрители: 18859
0'
15' Желтая карточкаМальо Уго
37' Желтая карточкаАйду Джозеф
1:0
45' ГолАспас Яго
60' Желтая карточкаВинисиус Соуза
2:0
63' ГолПасьенса Гонсало
2:1
72' ГолЭспозито Эду
80' Желтая карточкаАспас Яго
90' Желтая карточкаХиль Оскар II
90' Желтая карточкаГалан Хави
90' Желтая карточкаМарчесин Агустин
90' Желтая карточкаДиего Мартинез
2:2
90' ПенальтиХоселу Санмартин
90'+11
Ход матча
15'
37'
45'
1:0
60'
63'
2:0
72'
2:1
80'
90'
90'
90'
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 15
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
24
Серхи
Гомес
14
Оливан
Бриан
10
Дардер
Серхи
21
Рибаудо
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
16 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
32 Лопес Фран
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
27 Санчес РубенНападающий
- Нападающий
-
21 Рибаудо НикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Колеошо Лука
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сельта
Эспаньол
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
22 матча
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|1
|1
|Пасьенса Гонсало
|1
|1
|Солари Аугусто
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспозито Эду
|1
|1
|Хоселу Санмартин
|1 (1)
|1
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|1
|0
|Мальо Уго
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диего Мартинез
|1
|0
|Винисиус Соуза
|1
|0
|Хиль Оскар II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0
Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2
Эспаньол
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0
Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Жирона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Жирона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Жирона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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Прогнозы на матч Сельта 2:2 Эспаньол
Исход игры
Сельта
74.6% (91)
Ничья
23% (28)
Эспаньол
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
46.61% (55)
Меньше
53.39% (63)
Обе команды забьют
Да
66.1% (78)
Нет
33.9% (40)
Популярный счёт
2:1 Сельта
42.6% (52)
1:0 Сельта
26.2% (32)
1:1 Ничья
18.9% (23)
2:0 Сельта
4.1% (5)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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