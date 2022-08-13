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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион: Зрители: 18859
Сельта
2:2
Конец матча
Эспаньол
0'
15' Желтая карточка
Мальо Уго
37' Желтая карточка
Айду Джозеф
1:0
45' Гол
Аспас Яго
60' Желтая карточка
Винисиус Соуза
2:0
63' Гол
Пасьенса Гонсало
2:1
72' Гол
Эспозито Эду
80' Желтая карточка
Аспас Яго
90' Желтая карточка
Хиль Оскар II
90' Желтая карточка
Галан Хави
90' Желтая карточка
Марчесин Агустин
90' Желтая карточка
Диего Мартинез
2:2
90' Пенальти
Хоселу Санмартин
90'+11

Ход матча

15'
Мальо Уго
 
37'
Айду Джозеф
 
45'
Аспас Яго
(Солари Аугусто)
1:0
46'
Тапия Ренато
Солари Аугусто
 
56'
 
Эспозито Эду
Калеро Фернандо
56'
 
Эмбарба Адриан
Рибаудо Нико
60'
 
Винисиус Соуза
63'
Пасьенса Гонсало
(Галан Хави)
2:0
70'
Перес Карлес
Пасьенса Гонсало
 
72'
2:1
Эспозито Эду
80'
Аспас Яго
 
80'
 
Колеошо Лука
Санчес Рубен
85'
Вейга Габриэль
Оскар Родригес
 
88'
 
Туаизи Набиль
Винисиус Соуза
90'
 
Хиль Оскар II
90'
Мингеса Оскар
Серви Франко
 
90'
Галан Хави
 
90'
Марчесин Агустин
 
90'
 
Диего Мартинез
90'
2:2
Хоселу Санмартин

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 15
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 122
Сельта 74.6% (91)
X 23% (28)
Эспаньол 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Марчесин
Агустин
2
Мальо
Уго
4
Нуньес
Унай
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
21
Солари
Аугусто
5
Оскар
Родригес
11
Серви
Франко
9
Пасьенса
Гонсало
10
Аспас
Яго
13
Лекомт
Бенжамен
2
Хиль
Оскар
II
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
14
Оливан
Бриан
12
Винисиус
Соуза
5
Калеро
Фернандо
10
Дардер
Серхи
27
Санчес
Рубен
II
9
Хоселу
Санмартин
21
Рибаудо
Нико
Сельта
4-1-3-2
Эспаньол
4-3-3

История личных встреч

Сельта
Эспаньол

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

22 матча

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:2
П
2:1
П
2:2
П
0:2
П
1:1
П
1:0
П
3:2
П
1:0
П
1:0
П
2:2
П
1:0
П
1:0
КК
4:2
КК
0:0
КК
3:0
КК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 1 1
Пасьенса Гонсало 1 1
Солари Аугусто 0 0
Галан Хави 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Эду 1 1
Хоселу Санмартин 1 (1) 1

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 1 0
Мальо Уго 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Галан Хави 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диего Мартинез 1 0
Винисиус Соуза 1 0
Хиль Оскар II 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0
Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2
Эспаньол
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0
Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Севилья 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Вальядолид 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Вильярреал 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Вальядолид 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Вальядолид 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
  • Второй тайм
  • 101'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Сельта: 60%, Эспаньол: 40%.
  • Угловой
    100'
    Пейнадо Франсиско навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 100'
    Оливан Бриан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 100'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 100'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    98'
    Г О О О О О Л - Хоселу Санмартин из команды Эспаньол забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Агустин Марчесин прыгнул вправо!
  • Фол, нарушение
    97'
    ПЕНАЛЬТИ - Мингеса Оскар из команды Сельта привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Хоселу Санмартин.
  • 97'
    После проверки VAR судья изменил решение - Эспаньол пробьет пенальти!
  • Желтая карточка
    96'
    Рефери не любит споров - именно за это Диего Мартинес сейчас получил желтую
  • 95'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Желтая карточка
    95'
    Рефери не любит споров - именно за это Марчесин Агустин сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Аспас Яго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Оливан Бриан
  • 95'
    Сельта контролирует мяч.
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    Прогнозы 122
    Сельта 74.6% (91)
    X 23% (28)
    Эспаньол 2.5% (3)
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    Прогнозы на матч Сельта 2:2 Эспаньол

    Исход игры
    Сельта
    74.6% (91)
    Ничья
    23% (28)
    Эспаньол
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.61% (55)
    Меньше
    53.39% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    66.1% (78)
    Нет
    33.9% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Сельта
    42.6% (52)
    1:0 Сельта
    26.2% (32)
    1:1 Ничья
    18.9% (23)
    2:0 Сельта
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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