Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Рефери не любит споров - именно за это Диего Мартинес сейчас получил желтую

Ruben Sanchez нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Сельта имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Солари Аугусто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Г О О О О Л - Аспас Яго забивает с правой ноги!

46' Оскар Родригес из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Удар от ворот произведет Эспаньол

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Серви Франко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Рибаудо Нико получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Рибаудо Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Удар от ворот произведет Сельта

39' Оливан Бриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Сельта

38' Оливан Бриан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

37' Айду Джозеф получил желтую карточку от судьи

36' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Марчесин Агустин взял и забрал мяч на выходе

32' Удар от ворот произведет Эспаньол

31' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Сельта

30' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Эспаньол

29' Оскар Родригес из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Марчесин Агустин взял и забрал мяч на выходе

26' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Эспаньол

22' Аспас Яго из команды Сельта наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

22' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

21' Серви Франко из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Рибаудо Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Нуньес Унай выиграл воздушное противоборство у Ruben Sanchez.

17' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Марчесин Агустин взял и забрал мяч на выходе

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Мальо Уго получил желтую карточку от судьи

14' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Матч возобновлен

10' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

9' Дардер Серхи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Близко! Дардер Серхи нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

7' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Сельта

5' Оливан Бриан из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Удар от ворот произведет Сельта

4' Дардер Серхи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Матч возобновлен

4' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

2' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эспаньол начинает с центра поля