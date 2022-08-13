Стадион: Хосе Сорилья
0:1
Второй тайм: 72'
Ход матча
49'
0:1
52'
56'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
17
Роке
Меса
19
Вилья
Тони
21
Пино
Йереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Олаза ЛукасПолузащитник
-
21 Санчес ИванПолузащитник
-
10 Плано ОскарНападающий
-
22 Гассама СекуНападающий
-
23 Тухами АнуарНападающий
- Нападающий
-
32 Торрес ДавидНападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуНападающий
-
22 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вальядолид
Вильярреал
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
15 матчей
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джексон Николас
|1
|1
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роке Меса
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2
Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Понферрадина 2:0 Эйбар - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад-2 1:2 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Альмерия 2:2 Малага - Вальядолид 2:2 Вальядолид - Луго 4:1 Алькоркон - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Лас-Пальмас 0:1 Реал Овьедо - Вальядолид 3:0 Тенерифе - Вальядолид 1:4
Вильярреал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2
Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1 Барселона - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Жирона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Жирона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Жирона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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Прогнозы на матч Вальядолид 0:1 Вильярреал
Исход игры
Вальядолид
2.4% (3)
Ничья
24.6% (31)
Вильярреал
73% (92)
Тотал 2.5
Больше
45.38% (54)
Меньше
54.62% (65)
Обе команды забьют
Да
64.71% (77)
Нет
35.29% (42)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
34.9% (44)
0:1 Вильярреал
23.8% (30)
1:1 Ничья
18.3% (23)
0:2 Вильярреал
7.1% (9)
2:2 Ничья
2.4% (3)
1:3 Вильярреал
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
2:1 Вальядолид
1.6% (2)
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