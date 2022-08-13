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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Вальядолид
0:1
Второй тайм: 72'
Вильярреал
0'
0:1
49' Гол
Джексон Николас
52' Желтая карточка
Роке Меса

Ход матча

49'
0:1
Джексон Николас
52'
Роке Меса
 
56'
Перес Кике
Роке Меса
 
56'
Гассама Секу
Леон Серхио
 
56'
Санчес Иван
Плата Гонсало
 
62'
Плано Оскар
Вилья Тони
 
63'
 
Чуквезе Саму
Коклен Франсис
63'
 
Баэна Алехандро
Пино Йереми
71'
 
Моралес Луис
Морено Херард

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 126
Вальядолид 2.4% (3)
X 24.6% (31)
Вильярреал 73% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вальядолид
Ничья
Вильярреал
3.98
6.48
3.50
Все Коэффициенты
Новости
25
Асенхо
Серхио
2
Луис
Перез
24
Хоакин
Фернандес
15
Эль-Ямик
Джавад
18
Эскудеро
Серхио
8
Мончу
Рамон
11
Плата
Гонсало
17
Роке
Меса
6
Агуадо
Альваро
19
Вилья
Тони
7
Леон
Серхио
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
21
Пино
Йереми
6
Капу
Этьен
10
Парехо
Даниэль
19
Коклен
Франсис
7
Морено
Херард
26
Джексон
Николас
Вальядолид
4-1-4-1
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Вальядолид
Вильярреал

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
0:0
П
0:1
П
1:0
П
2:1
П
0:2
П
3:1
ТМС
1:0
П
0:0
П
0:3
ТМС
5:1
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Николас 1 1

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2
Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Понферрадина 2:0 Эйбар - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад-2 1:2 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Альмерия 2:2 Малага - Вальядолид 2:2 Вальядолид - Луго 4:1 Алькоркон - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Лас-Пальмас 0:1 Реал Овьедо - Вальядолид 3:0 Тенерифе - Вальядолид 1:4
Вильярреал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2
Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1 Барселона - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Вальядолид 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Вильярреал 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Вальядолид 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Вальядолид 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 68'
      Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 68'
      Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
    • 68'
      Парехо Даниэль успешно блокирует удар.
    • 68'
      Плано Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 67'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 67'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 67'
      Эскудеро Серхио нанес удар головой, но Херонимо Рульи спокойно отбил мяч.
    • 66'
      Альбиоль Рауль ошибается в защите.
    • Угловой
      66'
      Мончу Рамон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 66'
      Перес Кике пробует нанести удар издали, но Херонимо Рульи держит все под контролем
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Вальядолид 2.4% (3)
    X 24.6% (31)
    Вильярреал 73% (92)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вальядолид
    Ничья
    Вильярреал
    3.98
    6.48
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вальядолид 0:1 Вильярреал онлайн

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    Прогнозы на матч Вальядолид 0:1 Вильярреал

    Исход игры
    Вальядолид
    2.4% (3)
    Ничья
    24.6% (31)
    Вильярреал
    73% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.38% (54)
    Меньше
    54.62% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    64.71% (77)
    Нет
    35.29% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Вильярреал
    34.9% (44)
    0:1 Вильярреал
    23.8% (30)
    1:1 Ничья
    18.3% (23)
    0:2 Вильярреал
    7.1% (9)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    1:3 Вильярреал
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    2:1 Вальядолид
    1.6% (2)
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    Вильярреал
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