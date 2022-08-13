Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Коклен Франсис из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Парехо Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Вилья Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Вальядолид

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Вильярреал

43' Вилья Тони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Роке Меса пробует нанести удар издали, но Херонимо Рульи держит все под контролем

42' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

42' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Вальядолид

40' Капу Этьен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Хорошую попытку сделал Пино Йереми . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Морено Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Вальядолид

37' Оооо... вот это был удар! Морено Херард должен был забить с этой позиции.

37' Морено Херард из команды Вильярреал не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

37' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Фойт Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Вальядолид

33' Альбиоль Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Вильярреал

28' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Вильярреал

25' Мончу Рамон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

22' Удар от ворот произведет Вальядолид

22' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Вальядолид

19' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Парехо Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Вильярреал

13' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

11' Педраса Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Парехо Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Коклен Франсис получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Ох, нехорошо это выглядит. Луис Перез получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Коклен Франсис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Луис Перез на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Вальядолид

5' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Вильярреал

2' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшная посещаемость составляет 17543 болельщиков

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вильярреал начинает с центра поля