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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион: Зрители: 17543
Вальядолид
0:3
Конец матча
Вильярреал
0'
0:1
49' Гол
Джексон Николас
52' Желтая карточка
Роке Меса
0:2
81' Гол
Баэна Алехандро
0:3
90' Гол
Баэна Алехандро
90'+5

Ход матча

49'
0:1
Джексон Николас
52'
Роке Меса
 
55'
Гассама Секу
Леон Серхио
 
56'
Перес Кике
Роке Меса
 
56'
Санчес Иван
Плата Гонсало
 
62'
Плано Оскар
Вилья Тони
 
63'
 
Чуквезе Саму
Коклен Франсис
63'
 
Баэна Алехандро
Пино Йереми
72'
 
Моралес Луис
Морено Херард
80'
Олаза Лукас
Эскудеро Серхио
 
81'
0:2
Баэна Алехандро
(Чуквезе Саму)
88'
 
Манди Аисса
Фойт Хуан
90'
0:3
Баэна Алехандро

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 126
Вальядолид 2.4% (3)
X 24.6% (31)
Вильярреал 73% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
25
Асенхо
Серхио
2
Луис
Перез
24
Хоакин
Фернандес
15
Эль-Ямик
Джавад
18
Эскудеро
Серхио
8
Мончу
Рамон
11
Плата
Гонсало
17
Роке
Меса
6
Агуадо
Альваро
19
Вилья
Тони
7
Леон
Серхио
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
21
Пино
Йереми
6
Капу
Этьен
10
Парехо
Даниэль
19
Коклен
Франсис
7
Морено
Херард
26
Джексон
Николас
Вальядолид
4-1-4-1
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Вальядолид
Вильярреал

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
0:0
П
0:1
П
1:0
П
2:1
П
0:2
П
3:1
ТМС
1:0
П
0:0
П
0:3
ТМС
5:1
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 2 2
Джексон Николас 1 1
Чуквезе Саму 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2
Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Понферрадина 2:0 Эйбар - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад-2 1:2 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Альмерия 2:2 Малага - Вальядолид 2:2 Вальядолид - Луго 4:1 Алькоркон - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Лас-Пальмас 0:1 Реал Овьедо - Вальядолид 3:0 Тенерифе - Вальядолид 1:4
Вильярреал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2
Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1 Барселона - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Барселона 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Райо Вальекано 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Барселона 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Райо Вальекано 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Райо Вальекано 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Барселона 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Вальядолид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Вальядолид 2.4% (3)
    X 24.6% (31)
    Вильярреал 73% (92)
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    Прогнозы на матч Вальядолид 0:3 Вильярреал

    Исход игры
    Вальядолид
    2.4% (3)
    Ничья
    24.6% (31)
    Вильярреал
    73% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.38% (54)
    Меньше
    54.62% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    64.71% (77)
    Нет
    35.29% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Вильярреал
    34.9% (44)
    0:1 Вильярреал
    23.8% (30)
    1:1 Ничья
    18.3% (23)
    0:2 Вильярреал
    7.1% (9)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    1:3 Вильярреал
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    2:1 Вальядолид
    1.6% (2)
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