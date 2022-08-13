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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Дармштадт
4:0
Конец матча
Ганза
0'
1:0
4' Гол
Титц Филлип
5' Желтая карточка
Холланд Фабиан
12' Желтая карточка
Ингельссон Сванте
2:0
18' Гол
Мелем Марвин
22' Желтая карточка
Россбах Дамиан
41' Желтая карточка
Мелем Марвин
3:0
54' Гол
Титц Филлип
68' Желтая карточка
Варминг Магнус
74' Желтая карточка
Мэлоун Райан
4:0
74' Пенальти
Кемпе Тобиас
90'+1
1
Шуэн
Марсель
4
Циммерман
Кристоф
23
Гьясула
Клаус
20
Мюллер
Янник
26
Бадер
Маттиас
32
Холланд
Фабиан
8
Шнелльхардт
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
6
Мелем
Марвин
7
Ману
Брайдон
9
Титц
Филлип
1
Кольке
Маркус
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
29
Тилль
Себастьян
8
Рейн
Симон
6
Dennis
Dressel
19
Прёгер
Кай
18
Ферхук
Йон
14
Ингельссон
Сванте
Дармштадт
3-4-1-2
Ганза
3-4-3

История личных встреч

Дармштадт
Ганза

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
2:1
Б3
0:1
Б3
6:0
Б3
0:0
Б3
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелем Марвин 2 0.5
Титц Филлип 2 0.5
Ману Брайдон 1 0.25
Кемпе Тобиас 1 (1) 0.25
Вильхельмссон Оскар 1 0.25
Бадер Маттиас 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 1 0.25
Россбах Дамиан 1 0.25
Шумахер Кевин 1 0.25
Ферхук Йон 0 0
Мэлоун Райан 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Фабиан 3 0
Пфайффер Патрик 1 1
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Гьясула Клаус 1 0
Мюллер Янник 1 0
Мелем Марвин 1 0
Титц Филлип 1 0
Ману Брайдон 1 0
Варминг Магнус 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 3 0
Ферхук Йон 2 0
Россбах Дамиан 2 0
Мэлоун Райан 2 0
Анану Фредерик 1 0
Шумахер Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0
Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8 Дармштадт - Падерборн 3:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2
Ганза
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1
Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4 Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 3 0 1 11 - 4 9
2. Хайденхайм 4 3 0 1 7 - 1 9
3. Дармштадт 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Гамбург 4 3 0 1 5 - 1 9
5. Хольштайн Киль 4 2 2 0 9 - 5 8
6. Ян 3 2 1 0 5 - 0 7
7. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Зандхаузен 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Фортуна 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Ганза 4 2 0 2 3 - 6 6
11. Санкт-Паули 3 1 1 1 6 - 6 4
12. Нюрнберг 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Карлсруэ 4 1 1 2 6 - 11 4
14. Магдебург 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Ганновер 96 3 0 1 2 5 - 8 1
17. Арминия 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Айнтрахт Бр 4 0 0 4 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Дармштадт 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Зандхаузен 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Кайзерслаутерн 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Хольштайн Киль 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Ян 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Ганза 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Карлсруэ 2 1 0 1 5 - 5 3
12. Гамбург 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Нюрнберг 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Ганновер 96 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Магдебург 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Арминия 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Хайденхайм 3 2 0 1 4 - 1 6
3. Хольштайн Киль 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Магдебург 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Падерборн 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Дармштадт 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Ганза 2 1 0 1 1 - 4 3
10. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Санкт-Паули 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Нюрнберг 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Карлсруэ 2 0 1 1 1 - 6 1
14. Гройтер Фюрт 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Зандхаузен 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Арминия 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Ганновер 96 2 0 0 2 3 - 6 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 6 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    Где смотреть матч Дармштадт 4:0 Ганза онлайн

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