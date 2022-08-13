Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
0'
1:0
4' ГолТитц Филлип
5' Желтая карточкаХолланд Фабиан
12' Желтая карточкаИнгельссон Сванте
2:0
18' ГолМелем Марвин
22' Желтая карточкаРоссбах Дамиан
41' Желтая карточкаМелем Марвин
3:0
54' ГолТитц Филлип
68' Желтая карточкаВарминг Магнус
74' Желтая карточкаМэлоун Райан
4:0
74' ПенальтиКемпе Тобиас
90'+1
Ход матча
4'
1:0
18'
2:0
22'
41'
54'
3:0
68'
74'
74'
4:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
20
Мюллер
Янник
11
Кемпе
Тобиас
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
19
Прёгер
Кай
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
-
34 Лукас ФрёдеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прёгер КайНападающий
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шерфф ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Benno Dietze
-
Главный тренер: Jens Haertel
История личных встреч
Дармштадт
Ганза
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелем Марвин
|2
|0.5
|Титц Филлип
|2
|0.5
|Ману Брайдон
|1
|0.25
|Кемпе Тобиас
|1 (1)
|0.25
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.25
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|1
|0.25
|Россбах Дамиан
|1
|0.25
|Шумахер Кевин
|1
|0.25
|Ферхук Йон
|0
|0
|Мэлоун Райан
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|3
|0
|Пфайффер Патрик
|1
|1
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Гьясула Клаус
|1
|0
|Мюллер Янник
|1
|0
|Мелем Марвин
|1
|0
|Титц Филлип
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|3
|0
|Ферхук Йон
|2
|0
|Россбах Дамиан
|2
|0
|Мэлоун Райан
|2
|0
|Анану Фредерик
|1
|0
|Шумахер Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0
Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8 Дармштадт - Падерборн 3:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2
Ганза
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1
Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4 Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|2.
|Хайденхайм
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|Дармштадт
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Гамбург
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|5.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|6.
|Ян
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|7.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Зандхаузен
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Фортуна
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Ганза
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|11.
|Санкт-Паули
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Карлсруэ
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|14.
|Магдебург
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|Арминия
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Дармштадт
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Зандхаузен
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Кайзерслаутерн
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Ян
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Карлсруэ
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Ганновер 96
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Магдебург
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|3.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Магдебург
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Нюрнберг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Карлсруэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Ганновер 96
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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