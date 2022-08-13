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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Барселона
 
Позже
Райо Вальекано
Прогнозы 160
Барселона 95.6% (153)
X 2.5% (4)
Райо Вальекано 1.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Райо Вальекано
13.50
7.10
6.75
Все Коэффициенты
Новости
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
4
Араухо
Рональд
15
Кристенсен
Андреас
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
30
Гави
5
Бускетс
Серхио
8
Педри
22
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
7
Дембеле
Усман
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
19
Лежён
Флорьян
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
17
Лопес
Унаи
21
Сисс
Пате
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
III
34
Камелло
Серхио
Барселона
4-3-3
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Барселона
Райо Вальекано

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
КК
1:2
П
3:1
П
2:3
П
1:5
П
5:2
П
6:1
П
0:2
П
6:0
П
0:4
П
3:1
П
0:5
П
0:7
П
4:0

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1
Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2
Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Вальядолид 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Вильярреал 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Вальядолид 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Вальядолид 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Серии А. В рамках 1-го тура чемпионата Испании сойдутся лицом к лицу игроки «Барселоны» и «Райо Вальекано». Встреча состоится в Барселоне, на стадионе «Камп Ноу».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Райо Вальекано от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2022, осталось 26 минут.

    Главный судья: Эрнандес Алехандро

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 160
Барселона 95.6% (153)
X 2.5% (4)
Райо Вальекано 1.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Райо Вальекано
13.50
7.10
6.75
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Барселона - Райо Вальекано онлайн

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Прогнозы на матч Барселона - Райо Вальекано

Исход игры
Барселона
95.7% (154)
Ничья
2.5% (4)
Райо Вальекано
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.98% (69)
Меньше
42.02% (50)
Обе команды забьют
Да
26.05% (31)
Нет
73.95% (88)
Популярный счёт
2:0 Барселона
28.6% (46)
3:0 Барселона
22.4% (36)
3:1 Барселона
12.4% (20)
2:1 Барселона
3.7% (6)
1:0 Барселона
1.9% (3)
4:0 Барселона
1.2% (2)
4:2 Барселона
1.2% (2)
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