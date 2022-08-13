Стадион: Spotify Camp Nou
Позже
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
30
Гави
8
Педри
22
Рафинья
Диас
20
Балью
Иван
17
Лопес
Унаи
21
Сисс
Пате
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
22 Рафинья ДиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фати АнсуНападающий
- Нападающий
-
14 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
-
11 Нтекья РандиПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Pablo Munoz
-
29 Diego Mendez
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Барселона
Райо Вальекано
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1
Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2
Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Жирона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Жирона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Жирона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Барселона - Райо Вальекано
Исход игры
Барселона
95.7% (154)
Ничья
2.5% (4)
Райо Вальекано
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.98% (69)
Меньше
42.02% (50)
Обе команды забьют
Да
26.05% (31)
Нет
73.95% (88)
Популярный счёт
2:0 Барселона
28.6% (46)
3:0 Барселона
22.4% (36)
3:1 Барселона
12.4% (20)
2:1 Барселона
3.7% (6)
1:0 Барселона
1.9% (3)
4:0 Барселона
1.2% (2)
4:2 Барселона
1.2% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!