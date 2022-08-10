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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Барселона
 
Позже
Райо Вальекано
Прогнозы 39
Барселона 100% (39)
X 0% (0)
Райо Вальекано 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Райо Вальекано
17.50
7.70
7.50
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Барселона
Райо Вальекано

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
КК
1:2
П
3:1
П
2:3
П
1:5
П
5:2
П
6:1
П
0:2
П
6:0
П
0:4
П
3:1
П
0:5
П
0:7
П
4:0

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1
Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2
Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1
Команда И В Н П Г О
1. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Альмерия 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Райо Вальекано 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Жирона 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Альмерия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Райо Вальекано 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Жирона 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Альмерия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Райо Вальекано 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Жирона 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Райо Вальекано от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2022, осталось 2 дня 11 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Барселона 100% (39)
    X 0% (0)
    Райо Вальекано 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Райо Вальекано
    17.50
    7.70
    7.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Барселона - Райо Вальекано онлайн

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    Прогнозы на матч Барселона - Райо Вальекано

    Исход игры
    Барселона
    100% (39)
    Ничья
    0% (0)
    Райо Вальекано
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (21)
    Меньше
    44.74% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    31.58% (12)
    Нет
    68.42% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    41% (16)
    3:0 Барселона
    20.5% (8)
    3:1 Барселона
    20.5% (8)
    4:2 Барселона
    5.1% (2)
    2:1 Барселона
    5.1% (2)
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