Стадион: Spotify Camp Nou
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История личных встреч
Барселона
Райо Вальекано
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1
Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2
Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Барселона - Райо Вальекано
Исход игры
Барселона
100% (39)
Ничья
0% (0)
Райо Вальекано
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (21)
Меньше
44.74% (17)
Обе команды забьют
Да
31.58% (12)
Нет
68.42% (26)
Популярный счёт
2:0 Барселона
41% (16)
3:0 Барселона
20.5% (8)
3:1 Барселона
20.5% (8)
4:2 Барселона
5.1% (2)
2:1 Барселона
5.1% (2)
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