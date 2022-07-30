Стадион: Орашенеч
0'
18' Желтая карточкаБатха Идриз
1:0
39' ГолНемец Адам
2:0
43' ГолЛопеш Марселу
59' Желтая карточкаБенга Александру
63' Желтая карточкаМатей Флорентин
67' Желтая карточкаЭрико
70' Желтая карточкаДроппа Лукаш
3:0
84' ГолФлоря Даниэль
89' Желтая карточкаТавареш Элдер
90'+3
Ход матча
18'
39'
1:0
43'
2:0
59'
63'
67'
70'
84'
3:0
89'
Владение мячом
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
93
Якоб
Флорин
21
Эрико
19
Батха
Идриз
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Нападающий
-
28 Ionut Andres
-
-
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
-
21 ЭрикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Стахл АлбертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Исак ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
История личных встреч
Волунтари
УТА Арад
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флоря Даниэль
|1
|1
|Немец Адам
|1
|1
|Лопеш Марселу
|1
|1
|Раца Вадим
|0
|0
|Влад Александру
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дроппа Лукаш
|1
|0
|Тавареш Элдер
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенга Александру
|1
|0
|Матей Флорентин
|1
|0
|Батха Идриз
|1
|0
|Эрико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4
Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Волунтари - ФКСБ 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 ФКСБ - Волунтари 4:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ФКСБ - Волунтари 1:0
УТА Арад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0
Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 4:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Академика Клинчени 3:0 УТА Арад - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Миовени
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЧФР Клуж
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Миовени
|1:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ЧФР Клуж
|3:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Миовени
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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