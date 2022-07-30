Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Волунтари играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

46' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Волунтари будет все-таки засчитан.

44' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

43' Cristian Costin из команды Волунтари делает навес прямо в штрафную.

43' [team] начинает контратаку

42' Волунтари выполняет удар от ворот.

41' Эрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Отличный командный гол!

39' Команда Волунтари забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

38' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Cristian Costin из команды Волунтари наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

35' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

35' Матрикарди Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Бенга Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Cristian Costin из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

28' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Немец Адам пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

27' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Ходжалари Эрион получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Ходжалари Эрион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Ходжалари Эрион выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Эрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Хорошую попытку сделал Мелеке Ульрих . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Cristian Costin из команды Волунтари делает пас партнеру.

20' Удар от ворот произведет Волунтари

19' Cristian Costin из команды Волунтари фолит на Ходжалари Эрион , но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

19' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновлен

18' Дроппа Лукаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

16' Волунтари выполняет удар от ворот.

14' Хорошую попытку сделал Лопеш Марселу . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Бенга Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Мелеке Ульрих не смог попасть в створ ударом издали

13' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Cristian Costin из команды Волунтари делает пас партнеру.

12' Бенга Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Игра в одни ворота сейчас. УТА Арад доминирует и владеет мячом

9' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Волунтари выполняет удар от ворот.

2' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Сегодня отличная погода для футбола.