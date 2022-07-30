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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Волунтари
3:0
Конец матча
УТА Арад
0'
18' Желтая карточка
Батха Идриз
1:0
39' Гол
Немец Адам
2:0
43' Гол
Лопеш Марселу
59' Желтая карточка
Бенга Александру
63' Желтая карточка
Матей Флорентин
67' Желтая карточка
Эрико
70' Желтая карточка
Дроппа Лукаш
3:0
84' Гол
Флоря Даниэль
89' Желтая карточка
Тавареш Элдер
90'+3
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
23
Влад
Александру
3
Мелеке
Ульрих
6
Дроппа
Лукаш
22
Раца
Вадим
98
Костин
Кристиан
77
Немец
Адам
14
Лопеш
Марселу
93
Якоб
Флорин
15
Вукчевич
Марко
21
Эрико
4
Бенга
Александру
22
Ходжалари
Эрион
5
Каскини
Баутиста
19
Батха
Идриз
20
Уббинк
Корнелис
10
Микулеску
Давид
7
Отеле
Филип
28
Кешерю
Клаудиу
Волунтари
УТА Арад

История личных встреч

Волунтари
УТА Арад

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флоря Даниэль 1 1
Немец Адам 1 1
Лопеш Марселу 1 1
Раца Вадим 0 0
Влад Александру 0 0
Алийи Насер 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дроппа Лукаш 1 0
Тавареш Элдер 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенга Александру 1 0
Матей Флорентин 1 0
Батха Идриз 1 0
Эрико 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4
Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Волунтари - ФКСБ 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 ФКСБ - Волунтари 4:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ФКСБ - Волунтари 1:0
УТА Арад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0
Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 4:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Академика Клинчени 3:0 УТА Арад - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
3. ЧФР Клуж 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Миовени 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЧФР Клуж 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
5. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Миовени 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЧФР Клуж 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Миовени 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 93'
    Волунтари заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Волунтари: 38%, УТА Арад: 62%.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Волунтари
  • 93'
    Каскини Баутиста из команды УТА Арад наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 92'
    УТА Арад контролирует мяч.
  • 91'
    УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
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