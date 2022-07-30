Стадион: Константин Рэдулеску
0'
0:1
7' ГолBogdan Rusu
27' Желтая карточкаКамора Мауру
30' Желтая карточкаIonut Burnea
1:1
34' ГолДебелюх Габриэл
36' Желтая карточкаSzilard Veres
2:1
38' ГолДебелюх Габриэл
3:1
45' ПенальтиДяк Чиприан
Ход матча
7'
0:1
27'
30'
34'
36'
38'
2:1
45'
3:1
Владение мячом
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
25
Балаур
Ионуц
24
Vlad
Pop
11
Триф
Разван
90
Bogdan
Rusu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Гал РаресВратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Vlad PopПолузащитник
-
11 Триф РазванПолузащитник
- Нападающий
-
90 Bogdan RusuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Антал ЛивиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandru Pelici
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ЧФР Клуж
Миовени
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелюх Габриэл
|2
|2
|Дяк Чиприан
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bogdan Rusu
|1
|1
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камора Мауру
|1
|0
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Szilard Veres
|1
|0
|Ionut Burnea
|1
|0
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0
ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1
Миовени
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0
Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - Миовени 3:1 УТА Арад - Миовени 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Ботошани - Миовени 0:0 Миовени - ФКСБ 1:1 Арджеш - Миовени 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Миовени
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЧФР Клуж
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Миовени
|1:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ЧФР Клуж
|3:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Миовени
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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