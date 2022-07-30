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Румыния: Суперлига


Стадион:
ЧФР Клуж
3:1
Перерыв
Миовени
0'
0:1
7' Гол
Bogdan Rusu
27' Желтая карточка
Камора Мауру
30' Желтая карточка
Ionut Burnea
1:1
34' Гол
Дебелюх Габриэл
36' Желтая карточка
Szilard Veres
2:1
38' Гол
Дебелюх Габриэл
3:1
45' Пенальти
Дяк Чиприан

Ход матча

7'
0:1
Bogdan Rusu
24'
 
Ionut Burnea
Триф Разван
27'
Камора Мауру
 
30'
 
Ionut Burnea
34'
Дебелюх Габриэл
(Бордеяну Михай)
1:1
36'
 
Szilard Veres
38'
Дебелюх Габриэл
(Дяк Чиприан)
2:1
45'
Дяк Чиприан
3:1

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Миовени
1.30
5.30
14.00
Все Коэффициенты
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
6
Граовац
Даниэль
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
21
Боатенг
Бисмарк
37
Бордеяну
Михай
10
Дяк
Чиприан
17
Бетанкор
Хефте
11
Петрила
Клаудиу
22
Дебелюх
Габриэл
13
Кроитору
Флавиус
25
Балаур
Ионуц
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
26
Dorinel
Oancea
8
Szilard
Veres
24
Vlad
Pop
11
Триф
Разван
20
Бузьюк
Александру
90
Bogdan
Rusu
10
Valentin
Cosereanu
ЧФР Клуж
Миовени

История личных встреч

ЧФР Клуж
Миовени

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:4
ПЛ
0:5
ДА
3:0
ДА
0:0
К
0:3
ДА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелюх Габриэл 2 2
Дяк Чиприан 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bogdan Rusu 1 1

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камора Мауру 1 0
Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Szilard Veres 1 0
Ionut Burnea 1 0

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0
ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1
Миовени
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0
Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - Миовени 3:1 УТА Арад - Миовени 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Ботошани - Миовени 0:0 Миовени - ФКСБ 1:1 Арджеш - Миовени 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
3. ЧФР Клуж 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Миовени 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЧФР Клуж 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
5. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Миовени 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЧФР Клуж 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Миовени 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 50'
    Команда ЧФР Клуж играла лучше в этом тайме.
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
  • 49'
    Valentin Cosereanu из команды Миовени идет с мячом вперед на обострение...
  • 49'
    Миовени пытается что-то создать.
  • 49'
    Контроль мяча: ЧФР Клуж: 69%, Миовени: 31%.
  • 49'
    Миовени контролирует мяч.
  • 48'
    Миовени контролирует мяч.
  • Описание гола
    47'
    'Г О О О О О Л - Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж забивает с пенальти! Он пробил левой. Flavius Croitoru был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • Фол, нарушение
    46'
    ПЕНАЛЬТИ! - Dorinel Oancea атаковал сзади соперника. Это Камора Мауру заработал своей команде одиннадцатиметровый!
  • 46'
    После проверки VAR судья изменил решение - ЧФР Клуж пробьет пенальти!
  • 45'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 45'
    Контроль мяча: ЧФР Клуж: 69%, Миовени: 31%.
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 45'
    Бетанкор Хефте из команды ЧФР Клуж сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
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    Лучшие коэффициенты
    ЧФР Клуж
    Ничья
    Миовени
    1.30
    5.30
    14.00
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    Где смотреть матч ЧФР Клуж 3:1 Миовени онлайн

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