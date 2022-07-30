Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

40' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ЧФР Клуж будет все-таки засчитан.

39' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

38' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Отличный командный гол!

38' Г О О О О Л - Габриэл Дебелюх забивает с правой ноги!

38' ШАНС! Габриэл Дебелюх вышел один на один с голкипером...

36' Szilard Veres совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Г О О О О О О Л - Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

34' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Голкипер мог бы сыграть и получше

34' Ionut Burnea предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Миовени

32' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Миовени

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Маня Кристьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Ох, нехорошо это выглядит. Ionut Burnea получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Ionut Burnea совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

30' Ionut Burnea на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Маня Кристьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Удар от ворот произведет Миовени

28' Szilard Veres из команды Миовени направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

28' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Бурка Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Бузьюк Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Рефери не любит споров - именно за это Камора Мауру сейчас получил желтую

26' Удар от ворот произведет Миовени

25' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Миовени

20' Игра в одни ворота сейчас. ЧФР Клуж доминирует и владеет мячом

20' Удар от ворот произведет Миовени

19' Guilherme Gomes Garutti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Guilherme Gomes Garutti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Dorinel Oancea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Кроитору Флавиус взял и забрал мяч на выходе

16' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Миовени выполняет удар от ворот.

15' ШТАНГА! Так было близко к голу - Габриэл Дебелюх нанес удар в каркас ворот!

14' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

13' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

13' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Игра в одни ворота сейчас. ЧФР Клуж доминирует и владеет мячом

8' Команда Миовени забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Г О О О О Л - Bogdan Rusu забивает ударом с правой ноги!

7' ШАНС! Bogdan Rusu вышел один на один с голкипером...

7' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Миовени

4' Почти гол! Габриэл Дебелюх пробил головой по воротам, но Flavius Croitoru спас!

3' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Бузьюк Александру из команды Миовени делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру