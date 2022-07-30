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Румыния: Суперлига


Стадион:
ЧФР Клуж
4:2
Конец матча
Миовени
0'
0:1
7' Гол
Bogdan Rusu
27' Желтая карточка
Камора Мауру
30' Желтая карточка
Ionut Burnea
1:1
34' Гол
Дебелюх Габриэл
36' Желтая карточка
Szilard Veres
2:1
38' Гол
Дебелюх Габриэл
3:1
45' Пенальти
Дяк Чиприан
49' Желтая карточка
Dorinel Oancea
53' Желтая карточка
Vlad Pop
3:2
60' Гол
Bogdan Rusu
70' Желтая карточка
Скарлатаче Адриан
4:2
72' Гол
Хобан Овидиу
90'+42
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
6
Граовац
Даниэль
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
21
Боатенг
Бисмарк
37
Бордеяну
Михай
10
Дяк
Чиприан
17
Бетанкор
Хефте
11
Петрила
Клаудиу
22
Дебелюх
Габриэл
13
Кроитору
Флавиус
25
Балаур
Ионуц
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
26
Dorinel
Oancea
8
Szilard
Veres
24
Vlad
Pop
11
Триф
Разван
20
Бузьюк
Александру
90
Bogdan
Rusu
10
Valentin
Cosereanu
ЧФР Клуж
Миовени

История личных встреч

ЧФР Клуж
Миовени

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:4
ПЛ
0:5
ДА
3:0
ДА
0:0
К
0:3
ДА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелюх Габриэл 2 2
Дяк Чиприан 1 (1) 1
Хобан Овидиу 1 1
Бордеяну Михай 0 0
Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bogdan Rusu 2 2
Антал Ливиу 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камора Мауру 1 0
Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Szilard Veres 1 0
Скарлатаче Адриан 1 0
Ionut Burnea 1 0
Vlad Pop 1 0
Dorinel Oancea 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0
ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1
Миовени
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0
Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - Миовени 3:1 УТА Арад - Миовени 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Ботошани - Миовени 0:0 Миовени - ФКСБ 1:1 Арджеш - Миовени 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
5. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
14. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 94'
    Миовени контролирует мяч.
  • 94'
    Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 94'
    ЧФР Клуж заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: ЧФР Клуж: 61%, Миовени: 39%.
  • 94'
    Bogdan Rusu из команды Миовени направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 93'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
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