Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Octavian Valceanu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Рефери не любит споров - именно за это Nicolae Constantin сейчас получил желтую

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Octavian Valceanu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Octavian Valceanu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Octavian Valceanu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Сепси играла лучше в этом тайме.

46' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Хорошую попытку сделал Тудорие Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Тамаш Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Bart Meijers выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Octavian Valceanu из команды Петролул Плоешти плохо выбил мяч, аут достанется сопернику.

40' Почти гол! Тудорие Александру пробил головой по воротам, но Octavian Valceanu спас!

39' Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Чеботару Евгений навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Ивановски Мирко из команды Петролул Плоешти сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

37' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Матей Космин из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Сепси выполняет удар от ворот.

31' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Идет дождь, трудные условия для игроков.

30' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

30' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

29' Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Ивановски Мирко упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

26' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Матей Космин бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

26' После проверки VAR судья не изменил решения - Сепси пробьет пенальти!

24' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

23' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Матей Космин из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Отличные скиллы показывает Ивановски Мирко , обводя своих соперников

20' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Сепси выполняет удар от ворот.

18' Valentin Ticu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Тамаш Габриэль пробил со штрафного прямо в стенку

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Митря Богдан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Домашкан Виталий не смог попасть в створ ударом издали

5' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Бэрбуц Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

3' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Матей Космин получил желтую карточку от судьи

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Сепси начинает с центра поля