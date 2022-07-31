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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Петролул Плоешти
1:1
Конец матча
Сепси
0'
1' Желтая карточка
Матей Космин
0:0
26' Не забитый пенальти
Матей Космин
48' Желтая карточка
Паун Николае
51' Желтая карточка
Домашкан Виталий
60' Желтая карточка
Valentin Ticu
61' Желтая карточка
Бэрбуц Кристиан
1:0
62' Гол
Тамаш Габриэль
73' Желтая карточка
Рондон Марио
1:1
84' Гол
Тудорие Александру
90' Желтая карточка
Nicolae Constantin
90' Желтая карточка
Cristiano Bergodi
90'+5
31
Вылчану
Октавиан
3
Bart
Meijers
30
Тамаш
Габриэль
2
Marian
Huja
99
Борца
Флорин
5
Valentin
Ticu
37
Чеботару
Евгений
8
Жаир
24
Marius
Cioiu
7
Грозав
Георге-Теодор
22
Ивановски
Мирко
33
Никзули
Роланд
45
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
27
Rares
Ispas
6
Паун
Николае
5
Родригес
Хонатан
II
21
Бэрбуц
Кристиан
13
Матей
Космин
29
Домашкан
Виталий
9
Тудорие
Александру
Петролул Плоешти
Сепси

История личных встреч

Петролул Плоешти
Сепси

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

К
0:1
ДА
1:1
ВД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тамаш Габриэль 1 1
Valentin Ticu 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудорие Александру 1 1
Аганович Аднан 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolae Constantin 1 0
Valentin Ticu 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рондон Марио 1 0
Матей Космин 1 0
Бэрбуц Кристиан 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Паун Николае 1 0
Cristiano Bergodi 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2
Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Униря Слобозия 3:1 Конкордия Кьяжна - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Университатя 0:0 Униря Констанца - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Бузэу 0:0 АСУ Политехнича - Петролул Плоешти 0:3
Сепси
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2
ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Ботошани - Сепси 0:1 Сепси - Академика Клинчени 6:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Сепси - Миовени 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Рапид Бухарест 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Университатя Крайова 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Петролул Плоешти 1 0 1 0 1 - 1 1
10. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Петролул Плоешти 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Университатя Крайова 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
7. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Рапид Бухарест 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Рапид Бухарест 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Университатя Крайова 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
14. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
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      Георге Ион нанес удар, но тот был заблокирован.
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    • 92'
      Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 92'
      Сепси пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      92'
      Рефери не любит споров - именно за это Cristiano Bergodi сейчас получил желтую
    • Желтая карточка
      91'
      Рефери не любит споров - именно за это Nicolae Constantin сейчас получил желтую
    • 91'
      Bart Meijers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      91'
      Аганович Аднан из команды Сепси подал угловой слева.
    • 90'
      Octavian Valceanu вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Георге Ион. Отличный был шанс, чтобы забить!
    • 89'
      Рондон Марио из команды Сепси делает пас партнеру.
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