Стадион: Илие Оана
1:1
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаМатей Космин
0:0
26' Не забитый пенальтиМатей Космин
48' Желтая карточкаПаун Николае
51' Желтая карточкаДомашкан Виталий
60' Желтая карточкаValentin Ticu
61' Желтая карточкаБэрбуц Кристиан
1:0
62' ГолТамаш Габриэль
73' Желтая карточкаРондон Марио
1:1
84' ГолТудорие Александру
90' Желтая карточкаNicolae Constantin
90' Желтая карточкаCristiano Bergodi
90'+5
Ход матча
1'
26'
0:0
48'
51'
60'
61'
62'
1:0
73'
84'
Владение мячом
99
Борца
Флорин
8
Жаир
24
Marius
Cioiu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Борца ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
-
24 Marius CioiuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
98 Mario Bratu
-
-
Главный тренер: Nicolae Constantin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
-
30 Akos Nistor
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
Петролул Плоешти
Сепси
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тамаш Габриэль
|1
|1
|Valentin Ticu
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тудорие Александру
|1
|1
|Аганович Аднан
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolae Constantin
|1
|0
|Valentin Ticu
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рондон Марио
|1
|0
|Матей Космин
|1
|0
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2
Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Униря Слобозия 3:1 Конкордия Кьяжна - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Университатя 0:0 Униря Констанца - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Бузэу 0:0 АСУ Политехнича - Петролул Плоешти 0:3
Сепси
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2
ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Ботошани - Сепси 0:1 Сепси - Академика Клинчени 6:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Сепси - Миовени 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Рапид Бухарест
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Университатя Крайова
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Университатя Крайова
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Рапид Бухарест
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Университатя Крайова
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|14.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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