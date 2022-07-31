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Румыния: Суперлига


Стадион:
Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 29'
Рапид Бухарест
0'
6' Желтая карточка
Григоре Драгош
9' Желтая карточка
Вэтэжелу Богдан
11' Желтая карточка
Кэпэцынэ Михай
27' Желтая карточка
Кяйт Маттиас

Ход матча

6'
 
Григоре Драгош
9'
Вэтэжелу Богдан
 
11'
Кэпэцынэ Михай
 
27'
 
Кяйт Маттиас

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Рапид Бухарест
2.08
3.34
4.15
Все Коэффициенты
1
Лазар
Давид
23
Кэпэцынэ
Михай
2
Папп
Пол
25
Гэман
Валеричэ
5
Вэтэжелу
Богдан
24
Рогульич
Анте
4
Крецу
Александру
6
Скречу
Владимир
9
Иван
Андрей
10
Баярам
Штефан
20
Маркович
Йован
31
Молдован
Хорациу
13
Мораис
Жуниор
II
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
3
Штефан
Флорин
14
Кяйт
Маттиас
4
Црепуля
Любян
10
Ионицэ
Александру
II
7
Antonio
Sefer
45
Дуганджич
Марко
9
Костаче
Ионуц
Университатя Крайова
Рапид Бухарест

История личных встреч

Университатя Крайова
Рапид Бухарест

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

19 матчей

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

31.6%
57.9%
10.5%
6 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

Л1ГБ
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ЛIГЛ
1:3
ЛIГЛ
1:0
ЛI
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ДА
0:0
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
3:4
ДА
0:3
ДА
0:0
ДА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вэтэжелу Богдан 1 0
Кэпэцынэ Михай 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 1 0

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0
Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Рапид Бухарест 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Университатя Крайова 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Петролул Плоешти 1 0 1 0 1 - 1 1
10. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Петролул Плоешти 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Университатя Крайова 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
7. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Рапид Бухарест 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Рапид Бухарест 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Университатя Крайова 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
14. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
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    Лучшие коэффициенты
    Университатя Крайова
    Ничья
    Рапид Бухарест
    2.08
    3.34
    4.15
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    Университатя Крайова
    Рапид Бухарест
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