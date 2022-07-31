Стадион: Ион Облеменко
0:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаГригоре Драгош
9' Желтая карточкаВэтэжелу Богдан
11' Желтая карточкаКэпэцынэ Михай
27' Желтая карточкаКяйт Маттиас
0:1
51' ГолИоницэ Александру II
66' Желтая карточкаБаярам Штефан
77' Желтая карточкаКольич Элвир
88' Желтая карточкаКрецу Александру
90'+7
Ход матча
11'
27'
51'
66'
77'
88'
Владение мячом
2
Папп
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Раул СилваЗащитник
-
27 Мартич ИванЗащитник
- Защитник
-
33 Ханка СерджуНападающий
- Нападающий
-
17 РивалдиньоНападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
35 David Sala
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
История личных встреч
Университатя Крайова
Рапид Бухарест
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
19 матчей
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
31.6%
57.9%
10.5%
6 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andrea Compagno
|1 (1)
|0.5
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ионицэ Александру II
|1
|1
|Кяйт Маттиас
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асамоа Самуэль
|1
|0
|Jeremy Huyghebaert
|1
|0
|Крецу Александру
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Аким Влад
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|1
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0
Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Университатя Крайова
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|ФКСБ
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|ФКСБ
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Университатя Крайова
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Университатя Крайова
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ФКСБ
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|14.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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