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Румыния: Суперлига


Стадион:
Университатя Крайова
0:1
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
7' Желтая карточка
Григоре Драгош
9' Желтая карточка
Вэтэжелу Богдан
11' Желтая карточка
Кэпэцынэ Михай
27' Желтая карточка
Кяйт Маттиас
0:1
51' Гол
Ионицэ Александру II
66' Желтая карточка
Баярам Штефан
77' Желтая карточка
Кольич Элвир
88' Желтая карточка
Крецу Александру
90'+7
1
Лазар
Давид
23
Кэпэцынэ
Михай
2
Папп
Пол
25
Гэман
Валеричэ
5
Вэтэжелу
Богдан
24
Рогульич
Анте
4
Крецу
Александру
6
Скречу
Владимир
9
Иван
Андрей
10
Баярам
Штефан
20
Маркович
Йован
31
Молдован
Хорациу
13
Мораис
Жуниор
II
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
3
Штефан
Флорин
14
Кяйт
Маттиас
4
Црепуля
Любян
10
Ионицэ
Александру
II
7
Antonio
Sefer
45
Дуганджич
Марко
9
Костаче
Ионуц
Университатя Крайова
Рапид Бухарест

История личных встреч

Университатя Крайова
Рапид Бухарест

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

19 матчей

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

31.6%
57.9%
10.5%
6 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

Л1ГБ
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ЛIГЛ
1:3
ЛIГЛ
1:0
ЛI
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ДА
0:0
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
3:4
ДА
0:3
ДА
0:0
ДА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andrea Compagno 1 (1) 0.5
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ионицэ Александру II 1 1
Кяйт Маттиас 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асамоа Самуэль 1 0
Jeremy Huyghebaert 1 0
Крецу Александру 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Аким Влад 1 0
Кольич Элвир 1 0
Кэпэцынэ Михай 1 0
Баярам Штефан 1 0
William Baeten 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 1 0
Кяйт Маттиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0
Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Университатя Крайова 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Петролул Плоешти 1 0 1 0 1 - 1 1
9. ФКСБ 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
4. ФКСБ 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Петролул Плоешти 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
7. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Университатя Крайова 1:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Университатя Крайова 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ФКСБ 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
14. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
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    • 92'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 92'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 91'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • Травма, повреждение
      90'
      Кольич Элвир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Крецу Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
    • 90'
      Контроль мяча: Университатя Крайова: 60%, Рапид Бухарест: 40%.
    • 89'
      Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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