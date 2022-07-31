Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Horatiu Moldovan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Florin Stefan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Florin Stefan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

George Cimpanu не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Antonio Sefer выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

44' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

42' Хороший удар издали нанес Иван Андрей , но отличный сейв сделал Horatiu Moldovan. Угловой.

41' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

36' Маркович Йован пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

35' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Кэпэцынэ Михай не смог попасть в створ ударом издали

28' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

28' Рогульич Анте навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Кяйт Маттиас получил желтую карточку от судьи

26' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

21' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Florin Stefan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Ионицэ Александру II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Вэтэжелу Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Рогульич Анте и попал в перекладину!

14' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Antonio Sefer бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

11' Кэпэцынэ Михай получил желтую карточку от судьи

10' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Вэтэжелу Богдан получил желтую карточку от судьи

8' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Рогульич Анте бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

7' Григоре Драгош получил желтую карточку от судьи

5' Матч возобновлен

4' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

3' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.