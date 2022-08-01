  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Германнштадт
1:1
Конец матча
Ботошани
0'
26' Желтая карточка
Бейян Флориан
45' Желтая карточка
Опрут Рауль
1:0
53' Гол
Паращив Даниэль
57' Желтая карточка
Перяну Овидиу
1:1
71' Пенальти
Флореску Эдуард
79' Желтая карточка
Силла Якуба
80' Желтая карточка
Попеску Кэлин
80' Желтая карточка
Сно Саквилл
82' Желтая карточка
Роман Михай
86' Желтая карточка
Ionut Nastasie
90'+4
23
Илиев
Пламен
17
Бутян
Михай
5
Бейян
Флориан
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
29
Ciprian
Biceanu
14
Sota
Mino
8
Альхассан
Баба
7
Петреску
Петришор
30
Паращив
Даниэль
51
Ороиан
Александру
1
Пап
Эдуард
2
Сно
Саквилл
6
Victor
Dican
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
18
Перяну
Овидиу
22
Муссис
Франко
98
Terrence
Tisdell
9
Mateus
Criciuma
26
Майлат
Себастьян
17
Камара
Секу
Германнштадт
Ботошани

История личных встреч

Германнштадт
Ботошани

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
Л1ГБ
0:2
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 1 1
Бутян Михай 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 1 (1) 1

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ionut Nastasie 1 0
Бейян Флориан 1 0
Опрут Рауль 1 0
Попеску Кэлин 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роман Михай 1 0
Силла Якуба 1 0
Сно Саквилл 1 0
Перяну Овидиу 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2
Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Германнштадт 1:4 Германнштадт - Университатя 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Конкордия Кьяжна 2:1 Германнштадт - Униря Слобозия 2:0 АСУ Политехнича - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя 0:2 Германнштадт - Дунэря Кэлэраши 6:0 Химки - Германнштадт 0:0
Ботошани
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6
Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Университатя Крайова 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Петролул Плоешти 1 0 1 0 1 - 1 1
9. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Германнштадт 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Германнштадт 1 0 1 0 1 - 1 1
5. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Петролул Плоешти 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
8. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Университатя Крайова 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Университатя Крайова 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
14. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 94'
    Илиев Пламен из команды Германнштадт сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 94'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Германнштадт: 41%, Ботошани: 59%.
  • 93'
    Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Германнштадт
  • 92'
    Ботошани пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Германнштадт 1:1 Ботошани онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     