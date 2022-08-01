Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Рефери не любит споров - именно за это Опрут Рауль сейчас получил желтую

44' Удар от ворот произведет Ботошани

44' Альхассан Баба из команды Германнштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

43' Удар от ворот произведет Германнштадт

43' Terrence Tisdell из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

41' Удар от ворот произведет Германнштадт

41' Перяну Овидиу из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

40' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

39' Ботошани выполняет удар от ворот.

39' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт разыграл угловой с левого угла.

38' Шерони Алин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Опасность! Sota Mino из команды Германнштадт отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

38' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Petrisor Petrescu наказан за толчок Сно Саквилл

36' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт идет с мячом вперед на обострение...

31' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Опрут Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Бутян Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Бейян Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Ionut Stoica предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Отличные скиллы показывает Перяну Овидиу , обводя своих соперников

28' Ботошани выполняет удар от ворот.

28' Паращив Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Муссис Франко из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Плохо сыграл Victor Dican - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

27' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...

26' Бейян Флориан получает желтую карточку за толчок соперника.

26' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

26' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт подал угловой слева.

26' Матч возобновлен

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Victor Dican предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт разыграл угловой с правого угла.

25' Матч возобновлен

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Сно Саквилл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт делает отличный кросс...

24' Ботошани выполняет удар от ворот.

23' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт подал угловой слева.

23' Victor Dican предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт делает отличный кросс...

22' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт идет с мячом вперед на обострение...

22' Ботошани выполняет удар от ворот.

21' Альхассан Баба из команды Германнштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

21' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Ciprian Biceanu пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем

20' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

20' Бейян Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Бутян Михай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

17' Матч возобновится спорным мячом

17' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

17' Удар от ворот произведет Германнштадт

16' Отличный пас сделал Цигэнашу Александр из команды Ботошани . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

16' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Ionut Stoica выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Хороший удар издали нанес Цигэнашу Александр , но отличный сейв сделал Пламен Илиев. Угловой.

13' Victor Dican выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...

12' Ботошани выполняет удар от ворот.

10' Игра в одни ворота сейчас. Ботошани доминирует и владеет мячом

8' Опрут Рауль из команды Германнштадт делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

7' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Германнштадт

3' Муссис Франко решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

2' Petrisor Petrescu наказан за толчок Майлат Себастьян

1' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ботошани начинает с центра поля