Стадион: Газ Метан
1:1
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаБейян Флориан
45' Желтая карточкаОпрут Рауль
1:0
53' ГолПаращив Даниэль
57' Желтая карточкаПеряну Овидиу
1:1
71' ПенальтиФлореску Эдуард
79' Желтая карточкаСилла Якуба
80' Желтая карточкаПопеску Кэлин
80' Желтая карточкаСно Саквилл
82' Желтая карточкаРоман Михай
86' Желтая карточкаIonut Nastasie
90'+4
Ход матча
26'
45'
53'
1:0
57'
71'
1:1
79'
80'
80'
82'
86'
Владение мячом
23
Илиев
Пламен
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
32
Шерони
Алин
17
Камара
Секу
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
11 Petru Dragos
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Камара СекуНападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
21 Боли КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Роман МихайНападающий
- Нападающий
-
25 Силла ЯкубаНападающий
-
16 Elad Shahaf
-
77 Andrei Dragu
-
Главный тренер: Mihai Teja
История личных встреч
Германнштадт
Ботошани
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|1
|1
|Бутян Михай
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|1 (1)
|1
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Попеску Кэлин
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роман Михай
|1
|0
|Силла Якуба
|1
|0
|Сно Саквилл
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2
Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Германнштадт 1:4 Германнштадт - Университатя 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Конкордия Кьяжна 2:1 Германнштадт - Униря Слобозия 2:0 АСУ Политехнича - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя 0:2 Германнштадт - Дунэря Кэлэраши 6:0 Химки - Германнштадт 0:0
Ботошани
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6
Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Университатя Крайова
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Университатя Крайова
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Университатя Крайова
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|14.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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