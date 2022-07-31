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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Лех
1:3
Конец матча
Висла Плоцк
0'
39' Желтая карточка
Вольски Рафал
41' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
0:1
45' Гол
Валло Кристиан
0:2
50' Гол
Вольски Рафал
52' Желтая карточка
Фурман Доминик
1:2
69' Гол
Скурась Михал
79' Желтая карточка
Квеквескири Ника
82' Желтая карточка
Томасик Пётр
1:3
89' Гол
Колар Марко
90'+4
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
25
Дагерстол
Филип
20
Пиньот
Максимилиан
5
Ребошу
Педру
6
Карлстрём
Йеспер
7
Соуза
Афонсу
11
Мархвиньски
Филип
24
Амарал
Жоау
21
Скурась
Михал
9
Исхак
Микаэль
69
Градецки
Бартломей
89
Павляк
Александр
2
Михальски
Дамян
3
Капюади
Стив
77
Томасик
Пётр
8
Фурман
Доминик
15
Валло
Кристиан
14
Швох
Матеуш
10
Вольски
Рафал
11
Альварес
Давид
20
Секульски
Лукаш
Лех
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-1-4-1

История личных встреч

Лех
Висла Плоцк

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

14 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Э
0:1
Э
4:1
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:2
Э
4:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
0:3
Э
2:0
ТМС
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скурась Михал 1 0.5
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 3 1
Вольски Рафал 3 1
Валло Кристиан 1 0.33
Секульски Лукаш 1 0.33
Колар Марко 1 0.33
Коцыля Давид 1 0.33
Фурман Доминик 0 0
Лесняк Филип 0 0
Расак Дамиан 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ника 1 0
Карлстрём Йеспер 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томасик Пётр 2 0
Вольски Рафал 1 0
Фурман Доминик 1 0
Павляк Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1
Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1
Висла Плоцк
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2
Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Висла Плоцк - Лех 0:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Ракув - Висла Плоцк 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Краковия 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Погонь Щецин 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Сталь Мелец 3 1 1 1 5 - 4 4
7. Легия 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Заглембе Любин 3 1 1 1 1 - 2 4
9. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Ягеллония 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Варта Познань 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 5 2
14. Медзь 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Корона Кельце 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Пяст 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Легия 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Радомьяк Радом 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 4 0
15. Медзь 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Краковия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Сталь Мелец 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Заглембе Любин 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Легия 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ягеллония 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Корона Кельце 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
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