  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Лех
3:0
Второй тайм: 59'
Динамо Батуми
0'
1:0
10' Гол
Скурась Михал
2:0
24' Гол
Амарал Жоау
3:0
33' Гол
Скурась Михал

Ход матча

10'
Скурась Михал
(Ребошу Педру)
1:0
24'
Амарал Жоау
(Исхак Микаэль)
2:0
26'
 
Зария Георгий
Чабрадзе Григол
33'
Скурась Михал
(Вельде Кристоффер)
3:0
46'
 
Вацадзе Матэ
Фламарион
46'
 
Радин Милан
Бидзинашвили Ираклий

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 105
Лех 91.4% (96)
X 6.7% (7)
Динамо Батуми 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Динамо Батуми
3.05
5.34
4.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Рудько
Артур
2
Перейра
Жоэл
III
37
Шатка
Любомир
3
Дуглас
Барри
5
Ребошу
Педру
21
Скурась
Михал
6
Карлстрём
Йеспер
30
Квеквескири
Ника
23
Вельде
Кристоффер
24
Амарал
Жоау
9
Исхак
Микаэль
13
Купатадзе
Лазаре
35
Чабрадзе
Григол
23
Кобахидзе
Мамука
5
Азацкий
Александр
16
Азаров
Ираклий
3
Тейди
Бенжамин
19
Алтунашвили
Сандро
17
Мамучашвили
Владимир
9
Бидзинашвили
Ираклий
30
Давиташвили
Зурико
40
Фламарион
Лех
4-4-1-1
Динамо Батуми
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скурась Михал 2 2
Амарал Жоау 1 1
Исхак Микаэль 0 0
Ребошу Педру 0 0
Вельде Кристоффер 0 0
Динамо Батуми
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0
Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2
Динамо Батуми
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Динамо Батуми - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 4:1 Динамо Батуми - Сиони 3:0
Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 4:0 Гагра - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Самгурали Цхалтубо 4:4 Телави - Динамо Батуми 0:2 Динамо Батуми - Локомотив Тбилиси 7:2 Сабуртало - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Дила 3:0 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 0:0 Сиони - Динамо Батуми 1:1 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Гагра 5:2 Самгурали Цхалтубо - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Телави 1:0 Локомотив Тбилиси - Динамо Батуми 0:2 Динамо Батуми - Сабуртало 2:2 Дила - Динамо Батуми 2:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Poznan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 105
Лех 91.4% (96)
X 6.7% (7)
Динамо Батуми 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Динамо Батуми
3.05
5.34
4.80
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Лех 3:0 Динамо Батуми онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Лех 3:0 Динамо Батуми

Исход игры
Лех
91.4% (96)
Ничья
6.7% (7)
Динамо Батуми
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.86% (39)
Меньше
62.14% (64)
Обе команды забьют
Да
39.81% (41)
Нет
60.19% (62)
Популярный счёт
2:0 Лех
27.6% (29)
1:0 Лех
26.7% (28)
2:1 Лех
24.8% (26)
3:1 Лех
6.7% (7)
1:1 Ничья
4.8% (5)
0:0 Ничья
1.9% (2)
3:0 Лех
1.9% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Лех
Динамо Батуми
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 