Стадион: Stadion Poznan
3:0
Второй тайм: 59'
Ход матча
10'
1:0
24'
2:0
33'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 ФламарионНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Радин МиланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гегучадзе Георгий
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скурась Михал
|2
|2
|Амарал Жоау
|1
|1
|Исхак Микаэль
|0
|0
|Ребошу Педру
|0
|0
|Вельде Кристоффер
|0
|0
Динамо Батуми
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0
Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2
Динамо Батуми
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Динамо Батуми - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 4:1 Динамо Батуми - Сиони 3:0
Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 4:0 Гагра - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Самгурали Цхалтубо 4:4 Телави - Динамо Батуми 0:2 Динамо Батуми - Локомотив Тбилиси 7:2 Сабуртало - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Дила 3:0 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 0:0 Сиони - Динамо Батуми 1:1 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Гагра 5:2 Самгурали Цхалтубо - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Телави 1:0 Локомотив Тбилиси - Динамо Батуми 0:2 Динамо Батуми - Сабуртало 2:2 Дила - Динамо Батуми 2:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Лех 3:0 Динамо Батуми
Исход игры
Лех
91.4% (96)
Ничья
6.7% (7)
Динамо Батуми
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.86% (39)
Меньше
62.14% (64)
Обе команды забьют
Да
39.81% (41)
Нет
60.19% (62)
Популярный счёт
2:0 Лех
27.6% (29)
1:0 Лех
26.7% (28)
2:1 Лех
24.8% (26)
3:1 Лех
6.7% (7)
1:1 Ничья
4.8% (5)
0:0 Ничья
1.9% (2)
3:0 Лех
1.9% (2)
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