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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Лех
5:0
Конец матча
Динамо Батуми
0'
1:0
10' Гол
Скурась Михал
2:0
24' Гол
Амарал Жоау
3:0
33' Гол
Скурась Михал
4:0
66' Гол
Амарал Жоау
77' Желтая карточка
Алтунашвили Сандро
88' Желтая карточка
Палавандишвили Гуга
5:0
90' Гол
Исхак Микаэль
90'+7

Ход матча

10'
Скурась Михал
(Ребошу Педру)
1:0
24'
Амарал Жоау
(Исхак Микаэль)
2:0
26'
 
Зария Георгий
Чабрадзе Григол
33'
Скурась Михал
(Вельде Кристоффер)
3:0
46'
 
Вацадзе Матэ
Фламарион
46'
 
Радин Милан
Бидзинашвили Ираклий
66'
Амарал Жоау
(Вельде Кристоффер)
4:0
67'
Цитаишвили Георгий
Вельде Кристоффер
 
67'
Червински Алан
Шатка Любомир
 
71'
 
Палавандишвили Гуга
Тейди Бенжамин
77'
 
Алтунашвили Сандро
79'
 
Панцулая Георгий
Давиташвили Зурико
80'
Соуза Афонсу
Квеквескири Ника
 
88'
 
Палавандишвили Гуга
88'
Шимчак Филип
Амарал Жоау
 
88'
Kozubal Antoni
Ребошу Педру
 
90'
Исхак Микаэль
(Соуза Афонсу)
5:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 105
Лех 91.4% (96)
X 6.7% (7)
Динамо Батуми 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Рудько
Артур
2
Перейра
Жоэл
III
37
Шатка
Любомир
3
Дуглас
Барри
5
Ребошу
Педру
21
Скурась
Михал
6
Карлстрём
Йеспер
30
Квеквескири
Ника
23
Вельде
Кристоффер
24
Амарал
Жоау
9
Исхак
Микаэль
13
Купатадзе
Лазаре
35
Чабрадзе
Григол
23
Кобахидзе
Мамука
5
Азацкий
Александр
16
Азаров
Ираклий
3
Тейди
Бенжамин
19
Алтунашвили
Сандро
17
Мамучашвили
Владимир
9
Бидзинашвили
Ираклий
30
Давиташвили
Зурико
40
Фламарион
Лех
4-4-1-1
Динамо Батуми
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амарал Жоау 2 2
Скурась Михал 2 2
Исхак Микаэль 1 1
Вельде Кристоффер 0 0
Ребошу Педру 0 0
Соуза Афонсу 0 0
Динамо Батуми
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динамо Батуми
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палавандишвили Гуга 1 0
Алтунашвили Сандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0
Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2
Динамо Батуми
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Динамо Батуми - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 4:1 Динамо Батуми - Сиони 3:0
Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 4:0 Гагра - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Самгурали Цхалтубо 4:4 Телави - Динамо Батуми 0:2 Динамо Батуми - Локомотив Тбилиси 7:2 Сабуртало - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Дила 3:0 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 0:0 Сиони - Динамо Батуми 1:1 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Гагра 5:2 Самгурали Цхалтубо - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Телави 1:0 Локомотив Тбилиси - Динамо Батуми 0:2 Динамо Батуми - Сабуртало 2:2 Дила - Динамо Батуми 2:1

Будет доступно позже.

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    Прогнозы 105
    Лех 91.4% (96)
    X 6.7% (7)
    Динамо Батуми 1.9% (2)
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    Прогнозы на матч Лех 5:0 Динамо Батуми

    Исход игры
    Лех
    91.4% (96)
    Ничья
    6.7% (7)
    Динамо Батуми
    1.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.86% (39)
    Меньше
    62.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    39.81% (41)
    Нет
    60.19% (62)
    Популярный счёт
    2:0 Лех
    27.6% (29)
    1:0 Лех
    26.7% (28)
    2:1 Лех
    24.8% (26)
    3:1 Лех
    6.7% (7)
    1:1 Ничья
    4.8% (5)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
    3:0 Лех
    1.9% (2)
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