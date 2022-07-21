Стадион: Stadion Poznan
5:0
Конец матча
0'
1:0
10' ГолСкурась Михал
2:0
24' ГолАмарал Жоау
3:0
33' ГолСкурась Михал
4:0
66' ГолАмарал Жоау
77' Желтая карточкаАлтунашвили Сандро
88' Желтая карточкаПалавандишвили Гуга
5:0
90' ГолИсхак Микаэль
90'+7
Ход матча
10'
1:0
24'
2:0
33'
66'
4:0
90'
5:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 ФламарионНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Радин МиланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гегучадзе Георгий
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амарал Жоау
|2
|2
|Скурась Михал
|2
|2
|Исхак Микаэль
|1
|1
|Вельде Кристоффер
|0
|0
|Ребошу Педру
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Динамо Батуми
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Динамо Батуми
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палавандишвили Гуга
|1
|0
|Алтунашвили Сандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0
Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2
Динамо Батуми
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Динамо Батуми - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 4:1 Динамо Батуми - Сиони 3:0
Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 4:0 Гагра - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Самгурали Цхалтубо 4:4 Телави - Динамо Батуми 0:2 Динамо Батуми - Локомотив Тбилиси 7:2 Сабуртало - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Дила 3:0 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 0:0 Сиони - Динамо Батуми 1:1 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Гагра 5:2 Самгурали Цхалтубо - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Телави 1:0 Локомотив Тбилиси - Динамо Батуми 0:2 Динамо Батуми - Сабуртало 2:2 Дила - Динамо Батуми 2:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Лех 5:0 Динамо Батуми
Исход игры
Лех
91.4% (96)
Ничья
6.7% (7)
Динамо Батуми
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.86% (39)
Меньше
62.14% (64)
Обе команды забьют
Да
39.81% (41)
Нет
60.19% (62)
Популярный счёт
2:0 Лех
27.6% (29)
1:0 Лех
26.7% (28)
2:1 Лех
24.8% (26)
3:1 Лех
6.7% (7)
1:1 Ничья
4.8% (5)
0:0 Ничья
1.9% (2)
3:0 Лех
1.9% (2)
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