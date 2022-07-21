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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Тобол
 
Позже
Линкольн
Прогнозы 110
Тобол 85.5% (94)
X 9.1% (10)
Линкольн 5.5% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тобол
Ничья
Линкольн
9.50
4.85
9.40
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Новости
35
Мокин
Александр
24
Каиров
Багдат
22
Марочкин
Александр
33
Томашевич
Зарко
45
Аманович
Алекса
8
Тагыберген
Асхат
29
Йованчич
Душан
14
Жарынбетов
Самат
11
Тошич
Зоран
77
Сергеев
Игорь
21
Вукадинович
Милян
23
Колинг
Дэйл
5
Уайзмэн
Скотт
14
Чиполина
Рой
6
Лопеш
Бернарду
2
Тоскано
Хесус
24
Сержант
Джек
4
Ронан
Киан
66
Бритто
Итан
10
Уолкер
Лайам
19
Пенья
Хуан
21
Нано
Тобол
4-3-3
Линкольн
4-3-3

Результаты последних матчей

Тобол
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тобол - Актобе 2:1 Ференцварош - Тобол 5:1 Тараз - Тобол 6:1 Тобол - Ференцварош 0:0
Туран - Тобол 2:2 Кызыл-Жар - Тобол 1:3 Тобол - Каспий 1:0 Тобол - Мактаарал 4:2 Актобе - Тобол 2:1 Тобол - Аксу 2:0 Шахтёр Караганда - Тобол 4:1 Тобол - Астана 1:1 Атырау - Тобол 2:1 Тобол - Кайрат 2:2 Ордабасы - Тобол 3:1 Тобол - Туран 3:0 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Каспий - Тобол 0:0 Тобол - Акжайык 1:0 Тобол - Кайрат 2:1
Линкольн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Линкольн - Шкупи 2:0 Шкупи - Линкольн 3:0 Линкольн - Килмарнок 2:2 Линкольн - Мэгпайс 2:1
Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 1:3 Мэгпайс - Линкольн 2:4 Линкольн - Монс Кальпе 4:2 Сент-Джозефс - Линкольн 1:2 Европа - Линкольн 0:2 Линкольн - Глэйсиз Юнайтед 1:0 Линкольн - Мэгпайс 1:0 Монс Кальпе - Линкольн 1:2 Линкольн - Сент-Джозефс 3:2 Линкольн - Европа 3:3 Европа Поинт - Линкольн 1:5 Линкольн - Колледж 1975 4:0 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Мэгпайс 5:0 ПАОК - Линкольн 2:0 Сент-Джозефс - Линкольн 0:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций "Тобол" принимает "Линкольн". Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов.
Прогнозы 110
Тобол 85.5% (94)
X 9.1% (10)
Линкольн 5.5% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тобол
Ничья
Линкольн
9.50
4.85
9.40
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Новости
Где смотреть матч Тобол - Линкольн онлайн

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Прогнозы на матч Тобол - Линкольн

Исход игры
Тобол
85.5% (94)
Ничья
9.1% (10)
Линкольн
5.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
29.41% (30)
Меньше
70.59% (72)
Обе команды забьют
Да
29.41% (30)
Нет
70.59% (72)
Популярный счёт
2:0 Тобол
40.9% (45)
1:0 Тобол
14.5% (16)
2:1 Тобол
13.6% (15)
1:1 Ничья
7.3% (8)
3:0 Тобол
6.4% (7)
3:1 Тобол
3.6% (4)
1:2 Линкольн
1.8% (2)
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Тобол
Линкольн
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