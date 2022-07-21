Стадион: Центральный стадион Костаная
11
Тошич
Зоран
23
Колинг
Дэйл
14
Чиполина
Рой
24
Сержант
Джек
66
Бритто
Итан
10
Уолкер
Лайам
19
Пенья
Хуан
21
Нано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тошич ЗоранНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Малый СергейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Дебле СержНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Миланович Милан
- Основной состав
-
23 Колинг ДэйлВратарь
- Защитник
-
14 Чиполина РойЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Сержант ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Бритто ИтанПолузащитник
-
10 Уолкер ЛайамНападающий
-
19 Пенья ХуанНападающий
-
21 НаноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Торилья ГрэмПолузащитник
-
17 Роса МаркосПолузащитник
-
11 Рико ХуанпеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Клинтон КайлНападающий
-
Главный тренер: Raul Castillo
Результаты последних матчей
Тобол
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тобол - Актобе 2:1 Ференцварош - Тобол 5:1 Тараз - Тобол 6:1 Тобол - Ференцварош 0:0
Туран - Тобол 2:2 Кызыл-Жар - Тобол 1:3 Тобол - Каспий 1:0 Тобол - Мактаарал 4:2 Актобе - Тобол 2:1 Тобол - Аксу 2:0 Шахтёр Караганда - Тобол 4:1 Тобол - Астана 1:1 Атырау - Тобол 2:1 Тобол - Кайрат 2:2 Ордабасы - Тобол 3:1 Тобол - Туран 3:0 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Каспий - Тобол 0:0 Тобол - Акжайык 1:0 Тобол - Кайрат 2:1
Линкольн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Линкольн - Шкупи 2:0 Шкупи - Линкольн 3:0 Линкольн - Килмарнок 2:2 Линкольн - Мэгпайс 2:1
Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 1:3 Мэгпайс - Линкольн 2:4 Линкольн - Монс Кальпе 4:2 Сент-Джозефс - Линкольн 1:2 Европа - Линкольн 0:2 Линкольн - Глэйсиз Юнайтед 1:0 Линкольн - Мэгпайс 1:0 Монс Кальпе - Линкольн 1:2 Линкольн - Сент-Джозефс 3:2 Линкольн - Европа 3:3 Европа Поинт - Линкольн 1:5 Линкольн - Колледж 1975 4:0 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Мэгпайс 5:0 ПАОК - Линкольн 2:0 Сент-Джозефс - Линкольн 0:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Тобол - Линкольн
Исход игры
Тобол
85.5% (94)
Ничья
9.1% (10)
Линкольн
5.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
29.41% (30)
Меньше
70.59% (72)
Обе команды забьют
Да
29.41% (30)
Нет
70.59% (72)
Популярный счёт
2:0 Тобол
40.9% (45)
1:0 Тобол
14.5% (16)
2:1 Тобол
13.6% (15)
1:1 Ничья
7.3% (8)
3:0 Тобол
6.4% (7)
3:1 Тобол
3.6% (4)
1:2 Линкольн
1.8% (2)
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