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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Тобол
 
Позже
Линкольн
Прогнозы 33
Тобол 81.8% (27)
X 12.1% (4)
Линкольн 6.1% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тобол
Ничья
Линкольн
12.00
5.45
9.50
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Тобол
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тобол - Актобе 2:1 Ференцварош - Тобол 5:1 Тараз - Тобол 6:1 Тобол - Ференцварош 0:0
Туран - Тобол 2:2 Кызыл-Жар - Тобол 1:3 Тобол - Каспий 1:0 Тобол - Мактаарал 4:2 Актобе - Тобол 2:1 Тобол - Аксу 2:0 Шахтёр Караганда - Тобол 4:1 Тобол - Астана 1:1 Атырау - Тобол 2:1 Тобол - Кайрат 2:2 Ордабасы - Тобол 3:1 Тобол - Туран 3:0 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Каспий - Тобол 0:0 Тобол - Акжайык 1:0 Тобол - Кайрат 2:1
Линкольн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Линкольн - Шкупи 2:0 Шкупи - Линкольн 3:0 Линкольн - Килмарнок 2:2 Линкольн - Мэгпайс 2:1
Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 1:3 Мэгпайс - Линкольн 2:4 Линкольн - Монс Кальпе 4:2 Сент-Джозефс - Линкольн 1:2 Европа - Линкольн 0:2 Линкольн - Глэйсиз Юнайтед 1:0 Линкольн - Мэгпайс 1:0 Монс Кальпе - Линкольн 1:2 Линкольн - Сент-Джозефс 3:2 Линкольн - Европа 3:3 Европа Поинт - Линкольн 1:5 Линкольн - Колледж 1975 4:0 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Мэгпайс 5:0 ПАОК - Линкольн 2:0 Сент-Джозефс - Линкольн 0:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тобол - Линкольн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2022, осталось 2 дня 16 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Тобол 81.8% (27)
    X 12.1% (4)
    Линкольн 6.1% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тобол
    Ничья
    Линкольн
    12.00
    5.45
    9.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тобол - Линкольн онлайн

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    Прогнозы на матч Тобол - Линкольн

    Исход игры
    Тобол
    81.8% (27)
    Ничья
    12.1% (4)
    Линкольн
    6.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.88% (15)
    Меньше
    53.13% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    43.75% (14)
    Нет
    56.25% (18)
    Популярный счёт
    2:0 Тобол
    27.3% (9)
    2:1 Тобол
    24.2% (8)
    1:0 Тобол
    9.1% (3)
    1:1 Ничья
    9.1% (3)
    3:0 Тобол
    9.1% (3)
    3:1 Тобол
    6.1% (2)
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