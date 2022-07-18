Стадион: Центральный стадион Костаная
Результаты последних матчей
Тобол
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тобол - Актобе 2:1 Ференцварош - Тобол 5:1 Тараз - Тобол 6:1 Тобол - Ференцварош 0:0
Туран - Тобол 2:2 Кызыл-Жар - Тобол 1:3 Тобол - Каспий 1:0 Тобол - Мактаарал 4:2 Актобе - Тобол 2:1 Тобол - Аксу 2:0 Шахтёр Караганда - Тобол 4:1 Тобол - Астана 1:1 Атырау - Тобол 2:1 Тобол - Кайрат 2:2 Ордабасы - Тобол 3:1 Тобол - Туран 3:0 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Каспий - Тобол 0:0 Тобол - Акжайык 1:0 Тобол - Кайрат 2:1
Линкольн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Линкольн - Шкупи 2:0 Шкупи - Линкольн 3:0 Линкольн - Килмарнок 2:2 Линкольн - Мэгпайс 2:1
Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 1:3 Мэгпайс - Линкольн 2:4 Линкольн - Монс Кальпе 4:2 Сент-Джозефс - Линкольн 1:2 Европа - Линкольн 0:2 Линкольн - Глэйсиз Юнайтед 1:0 Линкольн - Мэгпайс 1:0 Монс Кальпе - Линкольн 1:2 Линкольн - Сент-Джозефс 3:2 Линкольн - Европа 3:3 Европа Поинт - Линкольн 1:5 Линкольн - Колледж 1975 4:0 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Мэгпайс 5:0 ПАОК - Линкольн 2:0 Сент-Джозефс - Линкольн 0:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Тобол - Линкольн
Исход игры
Тобол
81.8% (27)
Ничья
12.1% (4)
Линкольн
6.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.88% (15)
Меньше
53.13% (17)
Обе команды забьют
Да
43.75% (14)
Нет
56.25% (18)
Популярный счёт
2:0 Тобол
27.3% (9)
2:1 Тобол
24.2% (8)
1:0 Тобол
9.1% (3)
1:1 Ничья
9.1% (3)
3:0 Тобол
9.1% (3)
3:1 Тобол
6.1% (2)
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