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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Динамо Батуми
1:1
Второй тайм: 87'
Лех
0'
1:0
64' Гол
Вацадзе Матэ
1:1
76' Гол
Червински Алан
81' Желтая карточка
Квеквескири Ника

Ход матча

61'
 
Цитаишвили Георгий
Вельде Кристоффер
61'
 
Мархвиньски Филип
Скурась Михал
64'
Вацадзе Матэ
(Азаров Ираклий)
1:0
72'
Бидзинашвили Ираклий
Радин Милан
 
72'
Джигаури Джамбул
Вацадзе Матэ
 
73'
 
Червински Алан
Амарал Жоау
76'
1:1
Червински Алан
(Квеквескири Ника)
78'
Палавандишвили Гуга
Алтунашвили Сандро
 
78'
Панцулая Георгий
Фламарион
 
81'
 
Квеквескири Ника
82'
 
Пиньот Максимилиан
Перейра Жоэл III

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 115
Динамо Батуми 20.9% (24)
X 28.7% (33)
Лех 50.4% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Батуми
Ничья
Лех
4.90
5.10
7.16
Все Коэффициенты
Новости
1
Алавидзе
Михаил
17
Мамучашвили
Владимир
23
Кобахидзе
Мамука
18
Рехвиашвили
Георгий
16
Азаров
Ираклий
24
Радин
Милан
3
Тейди
Бенжамин
19
Алтунашвили
Сандро
30
Давиташвили
Зурико
7
Вацадзе
Матэ
40
Фламарион
1
Рудько
Артур
2
Перейра
Жоэл
III
37
Шатка
Любомир
3
Дуглас
Барри
5
Ребошу
Педру
21
Скурась
Михал
6
Карлстрём
Йеспер
30
Квеквескири
Ника
23
Вельде
Кристоффер
24
Амарал
Жоау
17
Шимчак
Филип
Динамо Батуми
4-3-3
Лех
4-4-1-1

История личных встреч

Динамо Батуми
Лех

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Батуми
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вацадзе Матэ 1 0.5
Азаров Ираклий 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амарал Жоау 2 1
Скурась Михал 2 1
Исхак Микаэль 1 0.5
Вельде Кристоффер 0 0
Ребошу Педру 0 0
Соуза Афонсу 0 0

Карточки

Динамо Батуми
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палавандишвили Гуга 1 0
Алтунашвили Сандро 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Батуми
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лех - Динамо Батуми 5:0 Динамо Батуми - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 4:1
Динамо Батуми - Сиони 3:0 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 4:0 Гагра - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Самгурали Цхалтубо 4:4 Телави - Динамо Батуми 0:2 Динамо Батуми - Локомотив Тбилиси 7:2 Сабуртало - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Дила 3:0 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 0:0 Сиони - Динамо Батуми 1:1 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Гагра 5:2 Самгурали Цхалтубо - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Телави 1:0 Локомотив Тбилиси - Динамо Батуми 0:2 Динамо Батуми - Сабуртало 2:2
Лех
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2
Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Batumi Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 115
    Динамо Батуми 20.9% (24)
    X 28.7% (33)
    Лех 50.4% (58)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Батуми
    Ничья
    Лех
    4.90
    5.10
    7.16
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    Новости
    Где смотреть матч Динамо Батуми 1:1 Лех онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Батуми 1:1 Лех

    Исход игры
    Динамо Батуми
    20.9% (24)
    Ничья
    28.7% (33)
    Лех
    50.4% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.44% (46)
    Меньше
    58.56% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (72)
    Нет
    35.14% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.3% (28)
    1:2 Лех
    19.1% (22)
    0:1 Лех
    13% (15)
    2:1 Динамо Батуми
    9.6% (11)
    1:0 Динамо Батуми
    8.7% (10)
    0:2 Лех
    7.8% (9)
    1:3 Лех
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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    Динамо Батуми
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