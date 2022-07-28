Стадион: Batumi Stadium
1:1
Конец матча
0'
1:0
64' ГолВацадзе Матэ
1:1
76' ГолЧервински Алан
81' Желтая карточкаКвеквескири Ника
90' Желтая карточкаДжигаури Джамбул
90' Желтая карточкаМамучашвили Владимир
90' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
90'+5
Ход матча
64'
1:0
76'
81'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
24
Радин
Милан
40
Фламарион
24
Амарал
Жоау
17
Шимчак
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Радин МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 ФламарионНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гегучадзе Георгий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Динамо Батуми
Лех
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Батуми
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вацадзе Матэ
|1
|0.5
|Азаров Ираклий
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амарал Жоау
|2
|1
|Скурась Михал
|2
|1
|Исхак Микаэль
|1
|0.5
|Червински Алан
|1
|0.5
|Вельде Кристоффер
|0
|0
|Ребошу Педру
|0
|0
|Мархвиньски Филип
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Карточки
Динамо Батуми
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джигаури Джамбул
|1
|0
|Палавандишвили Гуга
|1
|0
|Алтунашвили Сандро
|1
|0
|Мамучашвили Владимир
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|1
|0
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Батуми
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лех - Динамо Батуми 5:0 Динамо Батуми - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 4:1
Динамо Батуми - Сиони 3:0 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 4:0 Гагра - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Самгурали Цхалтубо 4:4 Телави - Динамо Батуми 0:2 Динамо Батуми - Локомотив Тбилиси 7:2 Сабуртало - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Дила 3:0 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 0:0 Сиони - Динамо Батуми 1:1 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Гагра 5:2 Самгурали Цхалтубо - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Телави 1:0 Локомотив Тбилиси - Динамо Батуми 0:2 Динамо Батуми - Сабуртало 2:2
Лех
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2
Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Динамо Батуми 1:1 Лех
Исход игры
Динамо Батуми
20.9% (24)
Ничья
28.7% (33)
Лех
50.4% (58)
Тотал 2.5
Больше
41.44% (46)
Меньше
58.56% (65)
Обе команды забьют
Да
64.86% (72)
Нет
35.14% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.3% (28)
1:2 Лех
19.1% (22)
0:1 Лех
13% (15)
2:1 Динамо Батуми
9.6% (11)
1:0 Динамо Батуми
8.7% (10)
0:2 Лех
7.8% (9)
1:3 Лех
5.2% (6)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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