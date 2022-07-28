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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Динамо Батуми
1:1
Конец матча
Лех
0'
1:0
64' Гол
Вацадзе Матэ
1:1
76' Гол
Червински Алан
81' Желтая карточка
Квеквескири Ника
90' Желтая карточка
Джигаури Джамбул
90' Желтая карточка
Мамучашвили Владимир
90' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
90'+5

Ход матча

61'
 
Цитаишвили Георгий
Вельде Кристоффер
61'
 
Мархвиньски Филип
Скурась Михал
64'
Вацадзе Матэ
(Азаров Ираклий)
1:0
72'
Бидзинашвили Ираклий
Радин Милан
 
72'
Джигаури Джамбул
Вацадзе Матэ
 
73'
 
Червински Алан
Амарал Жоау
76'
1:1
Червински Алан
(Мархвиньски Филип)
78'
Палавандишвили Гуга
Алтунашвили Сандро
 
78'
Панцулая Георгий
Фламарион
 
81'
 
Квеквескири Ника
82'
 
Пиньот Максимилиан
Ребошу Педру
82'
 
Пиньот Максимилиан
Перейра Жоэл III
89'
Чабрадзе Григол
Давиташвили Зурико
 
90'
Джигаури Джамбул
 
90'
Мамучашвили Владимир
 
90'
 
Карлстрём Йеспер

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 115
Динамо Батуми 20.9% (24)
X 28.7% (33)
Лех 50.4% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Алавидзе
Михаил
17
Мамучашвили
Владимир
23
Кобахидзе
Мамука
18
Рехвиашвили
Георгий
16
Азаров
Ираклий
24
Радин
Милан
3
Тейди
Бенжамин
19
Алтунашвили
Сандро
30
Давиташвили
Зурико
7
Вацадзе
Матэ
40
Фламарион
1
Рудько
Артур
2
Перейра
Жоэл
III
37
Шатка
Любомир
3
Дуглас
Барри
5
Ребошу
Педру
21
Скурась
Михал
6
Карлстрём
Йеспер
30
Квеквескири
Ника
23
Вельде
Кристоффер
24
Амарал
Жоау
17
Шимчак
Филип
Динамо Батуми
4-3-3
Лех
4-4-1-1

История личных встреч

Динамо Батуми
Лех

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Батуми
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вацадзе Матэ 1 0.5
Азаров Ираклий 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амарал Жоау 2 1
Скурась Михал 2 1
Исхак Микаэль 1 0.5
Червински Алан 1 0.5
Вельде Кристоффер 0 0
Ребошу Педру 0 0
Мархвиньски Филип 0 0
Соуза Афонсу 0 0

Карточки

Динамо Батуми
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джигаури Джамбул 1 0
Палавандишвили Гуга 1 0
Алтунашвили Сандро 1 0
Мамучашвили Владимир 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ника 1 0
Карлстрём Йеспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Батуми
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лех - Динамо Батуми 5:0 Динамо Батуми - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 4:1
Динамо Батуми - Сиони 3:0 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 4:0 Гагра - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Самгурали Цхалтубо 4:4 Телави - Динамо Батуми 0:2 Динамо Батуми - Локомотив Тбилиси 7:2 Сабуртало - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Дила 3:0 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 0:0 Сиони - Динамо Батуми 1:1 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Гагра 5:2 Самгурали Цхалтубо - Динамо Батуми 0:3 Динамо Батуми - Телави 1:0 Локомотив Тбилиси - Динамо Батуми 0:2 Динамо Батуми - Сабуртало 2:2
Лех
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2
Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1

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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Batumi Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Динамо Батуми 20.9% (24)
    X 28.7% (33)
    Лех 50.4% (58)
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    Прогнозы на матч Динамо Батуми 1:1 Лех

    Исход игры
    Динамо Батуми
    20.9% (24)
    Ничья
    28.7% (33)
    Лех
    50.4% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.44% (46)
    Меньше
    58.56% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (72)
    Нет
    35.14% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.3% (28)
    1:2 Лех
    19.1% (22)
    0:1 Лех
    13% (15)
    2:1 Динамо Батуми
    9.6% (11)
    1:0 Динамо Батуми
    8.7% (10)
    0:2 Лех
    7.8% (9)
    1:3 Лех
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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