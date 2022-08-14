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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Химки
1:2
Второй тайм: 87'
Ахмат
0'
0:1
14' Гол
Трошечкин Александр
20' Желтая карточка
Данилкин Егор
0:2
43' Гол
Швец Антон
1:2
60' Гол
Ломовицкий Александр
71' Желтая карточка
Чёрный Артур
84' Желтая карточка
Агаларов Гамид
1:2. Гол Александра Ломовицкого ...
0:2. Гол Антона Швеца (видео). М...
0:1. Гол Александра Трошечкина (...

Ход матча

14'
0:1
Трошечкин Александр
(Конате Мохамед II)
20'
Данилкин Егор
 
43'
0:2
Швец Антон
(Журавлёв Юрий)
46'
Волков Захар
Никитин Алексей
 
46'
Чёрный Артур
Кухарчук Илья
 
56'
 
Агаларов Гамид
Конате Мохамед
56'
 
Олейников Иван
Садулаев Лечи
60'
Ломовицкий Александр
(Руденко Александр Александрович)
1:2
71'
Чёрный Артур
 
76'
Долгов Александр
Руденко Александр
 
76'
Садыгов Илья
Данилкин Егор
 
76'
Зуев Александр
Боженов Кирилл
 
80'
 
Харин Евгений
Трошечкин Александр
84'
 
Агаларов Гамид
Прогнозы 142
Химки 31% (44)
X 50.7% (72)
Ахмат 18.3% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Ахмат
2.90
3.42
2.77
Все Коэффициенты
Новости
22
Лантратов
Илья
87
Боженов
Кирилл
5
Никитин
Алексей
25
Филин
Александр
15
Данилкин
Егор
11
Ломовицкий
Александр
42
Гбане
Роман
Мори
8
Глушаков
Денис
77
Мирзов
Резиуан
44
Кухарчук
Илья
9
Руденко
Александр
Александрович
88
Шелия
Гиорги
96
Быстров
Марат
20
Нижич
Зоран
44
Журавлёв
Юрий
4
Тодорович
Дарко
23
Швец
Антон
94
Тимофеев
Артём
8
Богосавац
Мирослав
25
Трошечкин
Александр
13
Конате
Мохамед
II
11
Садулаев
Лечи
Химки
4-4-2
Ахмат
3-4-3

История личных встреч

Химки
Ахмат

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
1 победа 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
К
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 3 0.6
Руденко Александр Александрович 2 0.4
Мирзов Резиуан 2 0.4
Ломовицкий Александр 1 0.2
Боженов Кирилл 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трошечкин Александр 2 0.4
Тимофеев Артём 1 0.2
Ильин Владимир 1 0.2
Швец Антон 1 0.2
Агаларов Гамид 1 0.2
Журавлёв Юрий 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Конате Мохамед II 0 0
Садулаев Лечи 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чёрный Артур 2 0
Боженов Кирилл 2 0
Тихий Дмитрий 1 0
Мирзов Резиуан 1 0
Данилкин Егор 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Садыгов Илья 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 3 0
Тодорович Дарко 2 0
Нижич Зоран 1 0
Шелия Гиорги 1 0
Тимофеев Артём 1 0
Трошечкин Александр 1 0
Бериша Бернард 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1
Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Пари НН - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0
Ахмат
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1
Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 3 2 0 11 - 2 11
2. Спартак Москва Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4. Сочи Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
5. Динамо Москва Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
6. Ростов Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
7. Краснодар Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Ахмат 2:1 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Химки 1:2 Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
10. Крылья Советов Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
11. Оренбург Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
12. Факел Заявка 5 0 3 2 7 - 11 3
13. Локомотив Москва Заявка 5 0 3 2 4 - 12 3
14. Пари НН Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
16. Урал Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. ЦСКА Москва Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3. Ростов Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Сочи Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
6. Ахмат 2:1 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Химки 1:2 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
10. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Локомотив Москва Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Факел Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Пари НН Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Урал Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Краснодар Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
5. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Ахмат 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Химки 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Торпедо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
12. Пари НН Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Факел Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Оренбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Локомотив Москва Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    89'
    Олейников со стандарта неплохо закрутил мяч в левый угол ворот под перекладину, но Лантратов был готов к такому, Илья в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    88'
    Гбане у радиуса своей штрафной площади нарушил правила против Олейникова. Игроки "Ахмата" заработали очень опасный стандарт. 
  • 87'
    Всё нормально с Агаларовым, поднялся Гамид после небольшой паузы, показал форвард "Ахмата", что он готов доиграть матч. 
  • Травма, повреждение
    86'
    Агаларов в борьбе за верховой мяч в центре поля получил повреждение. Вышли на поле врачи "Ахмата", пауза в игре. 
  • Желтая карточка
    85'
    Форвард "Ахмата" Гамид Агаларов получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Фол, нарушение
    84'
    Тодорович перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Мирзова. 
  • Замена
    83'
    В составе "Ахмата" произошла замена. Вместо Александра Трошечкина на поле вышел Евгений Харин. 
  • 82'
    Ломовицкий со стандарта с правой половины поля выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Чёрный головой пробил в ближний угол ворот, Шелия за счёт грамотной позиции смог намертво поймать мяч. 
  • Опасный момент
    81'
    Зуев совершил рывок вперёд по правому флангу, далее Александр выполнил передачу в центр к радиусу штрафной площади, Ломовицкий подработал мяч и пробил в левый угол ворот, Шелия успел сложиться и спасти свою команду. 
  • Замена
    80'
    И последняя замена произошла в составе "Химок". Вместо Кирилла Боженова на поле вышел Александр Зуев. 
  • Замена
    79'
    Вторую подряд замену провёл Николай Писарев. Вместо Александра Руденко на поле вышел Александр Долгов. 
  • Замена
    78'
    В составе "Химок" произошла замена. Вместо Егора Данилкина на поле вышел Илья Садыгов. 
  • Фол, нарушение
    77'
    Нижич в центре поля грубовато сыграл против Руденко. Кирилл Левников на этот раз решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 76'
    Трошечкин прошёл вперёд по центру, а затем Александр пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 75'
    Олейников совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Иван выполнил подачу на дальний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
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    • 74'
      Трошечкин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Химок". 
    • 73'
      Тодорович со стандарта выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Желтая карточка
      72'
      Полузащитник "Химок" Артур Чёрный получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Трошечкина. 
    • Судья
      71'
      Дал паузу Кирилл Левников футболистам, чтобы они могли передохнуть и попить воды в этот жаркий вечер в подмосковье. 
    • Фол, нарушение
      70'
      Чёрный перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Агаларова. 
    • 69'
      Андрей Талалаев уже спустился с трибуны к бровке, разумеется главный тренер "Ахмата" никак не может быть доволен вторым таймом в исполнении своей команды. 
    • Фол, нарушение
      68'
      Швец в центре поля зацепил Руденко. Игроки "Химок" в очередной раз в этом матче довольно долго разыгрывали стандарт. 
    • 67'
      Олейников с левой половины поля пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
    • Описание гола
      66'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Ломовицкий!!! Руденко совершил хороший рывок вперёд по левой половине поля, где продавил Быстрова, далее Александр выполнил отличную передачу к центру штрафной площади на Ломовицкого, Александр вышел один на один с Шелией и уверенно пробил в левый угол ворот мимо голкипера "Ахмата". 
    • 65'
      Богосавац получил мяч на левом углу штрафной площади, Мирослав на исполнение пробил в правый угол ворот, мяч попал в Волкова. 
    • 64'
      Швец совершил рывок вперёд по правому флангу, Волков грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
    • 63'
      Мирзов совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Резиун раскачал Тодоровича при небольшом смещении в центр, после этого Мирзов выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Руденко запоздал со стартом и в итоге не смог добраться до мяча. 
    • Угловой
      62'
      Угловой у ворот "Химок". Богосавац выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, мяч в итоге дошёл до радиуса штрафной площади, там уже оказался Тодорович, который пробил по воротам, мяч задел игрока "Химок", далее он полетел к линии вратарской, Лантратов сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на правый фланг. 
    • Замена
      61'
      Вторую подряд замену провёл Андрей Талалаев. Вместо Мохамеда Конате на поле вышел Иван Олейников. 
    • Замена
      60'
      В составе "Ахмата" произошла замена. Вместо Лечи Садулаева на поле вышел Гамид Агаларов. 
    • Фол, нарушение
      59'
      Нижич в центре поля нарушил правила против Ломовицкого. Сам Александр попытался быстро наконец-то разыграть стандарт, но передача на ход Руденко по правой половине поля вышла не самой лучшей. 
    • 58'
      Ломовицкий прошёл вперёд по центру, а затем Александр выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Руденко на исполнение пробил в ближний угол ворот, Шелия поймал мяч без особого труда. 
    • 57'
      Журавлёв из центра поля выполнил слишком сильный заброс на ход Швецу по правому флангу, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • 56'
      Ломовицкий с правой половины поля выполнил передачу к правому углу вратарской, Шелия прочитал момент и вовремя выйдя из ворот Гиорги перехватил мяч. 
    • 55'
      Боженов с правого фланга выполнил передачу на правый угол вратарской, Ломовицкий попытался войти в штрафную площадь, но под давлением Журавлёва Александр потерял мяч. 
    • Угловой
      54'
      Глушаков с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тодорович головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 53'
      Филин совершил рывок вперёд по левому флангу и затем в борьбе с Тодоровичем Александр заработал угловой для своей команды. 
    • 52'
      С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Ахмата",  Гбане головой сбросил мяч в радиус штрафной площади, Руденко в борьбе за мяч со Швецом подыграл себе рукой, не сразу, но Кирилл Левников дал свисток в пользу гостей. 
    • 51'
      Ломовицкий получил мяч на левом углу штрафной площади, а затем пробил по воротам, мяч попал в защитника "Ахмата". 
    • Фол, нарушение
      50'
      Журавлёв в центре поля нарушил правила против Руденко. Игроки "Химок" по прежнему очень долго разыгрывают стандарты. 
    • 49'
      Конате выиграл борьбу за мяч у Гбане на половине поля соперника, а затем Мохамед пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел не очень сильно, Лантратов выловил его без особого труда. 
    • Замена
      48'
      Вторую подряд замену после перерыва провёл Николай Писарев. Вместо Ильи Кухарчука на поле вышел Артур Чёрный. 
    • Замена
      47'
      В составе "Химок" после перерыва произошла замена. Вместо Алексея Никитина на поле вышел Захар Волков. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, смогут ли сейчас "Химки" перестроить свою игру и начать более активно играть в атаке, чтобы спасти этот матч, либо "Ахмат" забьёт ещё один гол и тогда уже команда Андрея Талалаева будет спокойно работать по счёту и вести матч к победе. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма грозненский "Ахмат" на выезде очень уверенно переигрывает подмосковные "Химки" со счётом 2:0. Пока команда Андрея Талалаева смотрится более грамотно, да и в атаке гости смотрятся намного активнее, что как раз и позволило им забить свои голы. Посмотрим, что придумает Николай Писарев в перерыве, а пока немного отдохнём. 
    • 45'
      Кухарчук пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Ахмата". 
    • 45'
      Ломовицкий со стандарта выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.
    • Фол, нарушение
      45'
      Теперь уже Садулаев на правом фланге нарушил правила против Боженова. Игроки "Химок" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Швец в центре поля нарушил правила против Глушакова. Игроки "Химок" долго разыгрывали стандарт. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавил Кирилл Левников к основному времени первого тайма. 
    • 45'
      Конате зацепился за мяч на левом углу штрафной площади "Химок", затем Мохамед спокойно развернулся и пробил в ближний угол ворот на исполнение, Лантратов был на месте и намертво поймал мяч. 
    • Описание гола
      45'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Швец!!! Богосавац разыграл угловой с Трошечкиным, далее Мирослав с правого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Журавлёв головой сбросил мяч в центр штрафной площади, Швец без особого сопротивления обработал мяч, а затем Антон развернулся и точно пробил в правый угол ворот. 
    • Угловой
      44'
      Тодорович с углового выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Никитин в борьбе с соперником головой выбил мяч на повторный корнер. 
    • 43'
      Журавлёв пробил по воротам с дальней дистанции, мяч задел игрока "Химок" и ушёл на угловой. 
    • 42'
      Трошечкин с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Богосавац под давлением соперника не смог выполнить прострел в центр штрафной. 
    • Опасный момент
      41'
      Тодорович прошёл к линии штрафной площади по правой половине поля, а затем Дарко пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 40'
      Ломовицкий прошёл вперёд по правому флангу, далее Александр выполнил передачу в центр к радиусу штрафной площади, Гбане в борьбе с соперником протолкнул мяч в штрафную площадь на Мирзова, Резиуан слишком долго готовился к удару по воротам, в итоге игрока "Химок" накрыл Быстров.  
    • 39'
      Быстров пробил по воротам чуть ли не от центрального круга, мяч полетел по центру, Лантратов выловил его без всякого труда. 
    • 38'
      Трошечкин из глубины поля выполнил заброс на ход Садулаеву по левому флангу, Данилкин хорошо сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      37'
      Конате в центре поля в борьбе за мяч отмахнулся от Никитина, Кирилл Левников выдержал небольшую паузу и всё же дал свисток в пользу "Химок". 
    • Угловой
      36'
      Угловой у ворот "Ахмата" вновь. Глушаков разыграл корнер с Мирзовым, затем Денис с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в игрока грозненского клуба и остался на левом фланге. 
    • Угловой
      35'
      Угловой у ворот "Ахмата". Ломовицкий выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, в итоге игроки грозненского клуба выбили его подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Тодорович в центре поля нарушил правила против Руденко. Вновь игроки "Химок" очень долго разыгрывали стандарт. 
    • 33'
      Поднялся Садулаев после паузы, вроде бы всё нормально с Лечи, готов полузащитник "Ахмата" вернуться в игру. 
    • Травма, повреждение
      32'
      Садулаев в борьбе за мяч с Гбане на половине поля соперника в игровом эпизоде получил мышечное повреждение. Вышли на поле врачи "Ахмата", очередная пауза в игре. 
    • 31'
      Тодорович из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Конате в борьбе с соперником "ткнул" мяч носком в створ ворот, мяч полетел не очень сильно, Лантратов выловил его без особого труда. 
    • 30'
      Андрей Талалаев сегодня решил расположиться на трибуне. Во время паузы на водопой он не стал спускаться к бровке, а позвонил по телефону одному из своих помощников и в итоге передал свои указания. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Ломовицкий перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Богосаваца. 
    • Угловой
      28'
      Игроки "Химок" решили разыграть угловой без прямой подачи в штрафную площадь, но затем ничего интересного на правом фланге хозяева поля так и не смогли придумать. 
    • Опасный момент
      27'
      Руденко вошёл в штрафную площадь с правого фланга, далее Александр раскачал Нижича и пробил в ближний угол ворот, Шелия успел сократить дистанцию и затем ногой отбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Журавлёв в борьбе за мяч в центре поля огрел по ногам Руденко. Игроки "Химок" не смогли быстро разыграть стандарт. 
    • 25'
      Тодорович прошёл вперёд по правой половине поля, а затем Дарко выполнил подачу к дальнему углу вратарской на Конате, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот. 
    • 24'
      Шелия от линии штрафной площади сильно выбил мяч вперёд на левый фланг, Богосавац в борьбе с Боженовым не смог зацепиться за мяч, в итоге он улетел в аут. 
    • Желтая карточка
      23'
      Защитник "Химок" Егор Данилкин получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Данилкин руками схватил за корпус Садулаева. 
    • Офсайд
      22'
      Тодорович с правой половины поля выполнил хороший заброс в центр штрафной площади на Конте, возник довольно опасный момент, но форвард "Ахмата" забрался в офсайд. 
    • Угловой
      21'
      Угловой у ворот "Химок". Тодорович выполнил далеко не самую лучшую подачу в штрафную площадь, но мяч всё же проскочил в центр штрафной, могло быть опасно, но никто из игроков "Ахмата" не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 20'
      Поднялся Гбане после небольшого нокдауна, всё нормально с полузащитником "Химок", готов Роман играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      19'
      Садулаев со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в лицо Гбане, который был в "стенке". Требуется игроку "Химок" небольшая помощь. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Данилкин на своей половине поля нарушил правила против Конате. "Ахмат" заработал довольно опасный стандарт. 
    • Описание гола
      17'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Трошечкин!!! Богосавац в центре поля выиграл борьбу за мяч у Боженова, далее Мирослав разогнал атаку по центру, после уже ближе к радиусу штрафной площади Конате сбросил мяч к правому углу штрафной площади на Трошечкина, Александр спокойно подработал мяч и грамотно пробил в левый угол ворот. 
    • Травма, повреждение
      16'
      Нижич в борьбе за верховой мяч в центре поля с Руденко получил небольшое повреждение. Зоран немного посидел на газоне, но затем капитан "Ахмата" поднялся и показал, что он готов играть дальше. 
    • 15'
      Не будем забывать, что в подмосковье сегодня довольно жарко, а поэтому ждать от дневного матча высоких скоростей совсем не приходится. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Садулаев в борьбе за мяч в центре поля при игре в подкате грубо сыграл против Руденко, Кирилл Левников пока решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • 13'
      Швец пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Никитина. 
    • 12'
      Богосавац со стандарта выполнил заброс на дальнюю штангу, Лантратов спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Гбане на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правил против Садулаева. Игроки "Ахмата" заработали довольно неплохой стандарт. 
    • 10'
      Тодорович с правой половины поля отправил мяч в центр, Тимофеев на исполнение пробил в левый угол ворот, мяч вновь полетел не очень сильно, Лантратов выловил его в прыжке без всякого труда. 
    • 9'
      Швец совершил рывок вперёд по левой половине поля, но в итоге Антон передержал мяч и потерял его у левого угла штрафной площади. 
    • 8'
      Мирзов совершил рывок вперёд по левому флангу, затем Резиуан сместился в центр к радиусу штрафной площади, а далее последовал удар по воротам на исполнение, мяч полетел слабо и довольно близко к центру, Шелия выловил его без особого труда. 
    • 7'
      С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Химок", мяч полетел слишком высоко, Богосавац не смог головой пробить по воротам. 
    • 6'
      Садулаев по левой половине поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Конате набежал на мяч и выполнил прострел в центр штрафной, мяч попал в Никитина и улетел на левый фланг. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Швец в центре поля нарушил правила против Глушакова. Игроки "Химок" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 4'
      Тодорович из центра поля выполнил слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади "Химок", Лантратов немного размялся при игре на выходе. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Журавлёв в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Ломовицкого. 
    • 2'
      Из аута с левого фланга последовал заброс мяча к левому углу вратарской, Конате головой сбросил мяч к центру штрафной площади, Данилкин головой выбил мяч за пределы штрафной, Швец оказался первым на подборе, Антон сразу же в касание пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересное противостояние между крепкими середняками турнирной таблицы. Но, конечно же в первую очередь многим будет интересно посмотреть на игру "Химок" после неожиданного увольнения Сергея Юрана и прихода на пост главного тренера Николая Писарева. 
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Швец Антон бьет в цель!
    • Желтая карточка
      20'
      Данилкин Егор получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Трошечкин Александр бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Химки 1:2 Ахмат

    Исход игры
    Химки
    31% (44)
    Ничья
    50.7% (72)
    Ахмат
    18.3% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.05% (39)
    Меньше
    66.95% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    85.59% (101)
    Нет
    14.41% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.7% (62)
    2:1 Химки
    13.4% (19)
    1:0 Химки
    10.6% (15)
    1:2 Ахмат
    9.2% (13)
    2:2 Ничья
    4.9% (7)
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    Ахмат
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