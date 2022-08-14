Тодорович перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Мирзова.

Агаларов в борьбе за верховой мяч в центре поля получил повреждение. Вышли на поле врачи "Ахмата", пауза в игре.

Всё нормально с Агаларовым, поднялся Гамид после небольшой паузы, показал форвард "Ахмата", что он готов доиграть матч.

Гбане у радиуса своей штрафной площади нарушил правила против Олейникова. Игроки "Ахмата" заработали очень опасный стандарт.

Олейников со стандарта неплохо закрутил мяч в левый угол ворот под перекладину, но Лантратов был готов к такому, Илья в прыжке перевёл мяч на угловой.

Олейников совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Иван выполнил подачу на дальний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось.

Трошечкин прошёл вперёд по центру, а затем Александр пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Нижич в центре поля грубовато сыграл против Руденко. Кирилл Левников на этот раз решил обойтись без жёлтой карточки.

И последняя замена произошла в составе "Химок". Вместо Кирилла Боженова на поле вышел Александр Зуев.

Зуев совершил рывок вперёд по правому флангу, далее Александр выполнил передачу в центр к радиусу штрафной площади, Ломовицкий подработал мяч и пробил в левый угол ворот, Шелия успел сложиться и спасти свою команду.

Ломовицкий со стандарта с правой половины поля выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Чёрный головой пробил в ближний угол ворот, Шелия за счёт грамотной позиции смог намертво поймать мяч.

Богосавац получил мяч на левом углу штрафной площади, Мирослав на исполнение пробил в правый угол ворот, мяч попал в Волкова.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Ломовицкий!!! Руденко совершил хороший рывок вперёд по левой половине поля, где продавил Быстрова, далее Александр выполнил отличную передачу к центру штрафной площади на Ломовицкого, Александр вышел один на один с Шелией и уверенно пробил в левый угол ворот мимо голкипера "Ахмата".

Олейников с левой половины поля пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

Швец в центре поля зацепил Руденко. Игроки "Химок" в очередной раз в этом матче довольно долго разыгрывали стандарт.

Андрей Талалаев уже спустился с трибуны к бровке, разумеется главный тренер "Ахмата" никак не может быть доволен вторым таймом в исполнении своей команды.

Чёрный перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Агаларова.

Дал паузу Кирилл Левников футболистам, чтобы они могли передохнуть и попить воды в этот жаркий вечер в подмосковье.

Полузащитник "Химок" Артур Чёрный получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Трошечкина.

Тодорович со стандарта выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Начинается второй тайм. Посмотрим, смогут ли сейчас "Химки" перестроить свою игру и начать более активно играть в атаке, чтобы спасти этот матч, либо "Ахмат" забьёт ещё один гол и тогда уже команда Андрея Талалаева будет спокойно работать по счёту и вести матч к победе.

В составе "Химок" после перерыва произошла замена. Вместо Алексея Никитина на поле вышел Захар Волков.

Конате выиграл борьбу за мяч у Гбане на половине поля соперника, а затем Мохамед пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел не очень сильно, Лантратов выловил его без особого труда.

Журавлёв в центре поля нарушил правила против Руденко. Игроки "Химок" по прежнему очень долго разыгрывают стандарты.

Ломовицкий получил мяч на левом углу штрафной площади, а затем пробил по воротам, мяч попал в защитника "Ахмата".

С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Ахмата", Гбане головой сбросил мяч в радиус штрафной площади, Руденко в борьбе за мяч со Швецом подыграл себе рукой, не сразу, но Кирилл Левников дал свисток в пользу гостей.

Филин совершил рывок вперёд по левому флангу и затем в борьбе с Тодоровичем Александр заработал угловой для своей команды.

Глушаков с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тодорович головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Боженов с правого фланга выполнил передачу на правый угол вратарской, Ломовицкий попытался войти в штрафную площадь, но под давлением Журавлёва Александр потерял мяч.

Ломовицкий с правой половины поля выполнил передачу к правому углу вратарской, Шелия прочитал момент и вовремя выйдя из ворот Гиорги перехватил мяч.

Журавлёв из центра поля выполнил слишком сильный заброс на ход Швецу по правому флангу, мяч ушёл за лицевую линию поля.

Ломовицкий прошёл вперёд по центру, а затем Александр выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Руденко на исполнение пробил в ближний угол ворот, Шелия поймал мяч без особого труда.

Нижич в центре поля нарушил правила против Ломовицкого. Сам Александр попытался быстро наконец-то разыграть стандарт, но передача на ход Руденко по правой половине поля вышла не самой лучшей.

Угловой у ворот "Химок". Богосавац выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, мяч в итоге дошёл до радиуса штрафной площади, там уже оказался Тодорович, который пробил по воротам, мяч задел игрока "Химок", далее он полетел к линии вратарской, Лантратов сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на правый фланг.

Мирзов совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Резиун раскачал Тодоровича при небольшом смещении в центр, после этого Мирзов выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Руденко запоздал со стартом и в итоге не смог добраться до мяча.

Швец совершил рывок вперёд по правому флангу, Волков грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма грозненский "Ахмат" на выезде очень уверенно переигрывает подмосковные "Химки" со счётом 2:0. Пока команда Андрея Талалаева смотрится более грамотно, да и в атаке гости смотрятся намного активнее, что как раз и позволило им забить свои голы. Посмотрим, что придумает Николай Писарев в перерыве, а пока немного отдохнём.

45' Кухарчук пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Ахмата".

45' Ломовицкий со стандарта выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

45' Теперь уже Садулаев на правом фланге нарушил правила против Боженова. Игроки "Химок" тщательно готовятся к стандарту.

45' Швец в центре поля нарушил правила против Глушакова. Игроки "Химок" долго разыгрывали стандарт.

45' Три минуты добавил Кирилл Левников к основному времени первого тайма.

45' Конате зацепился за мяч на левом углу штрафной площади "Химок", затем Мохамед спокойно развернулся и пробил в ближний угол ворот на исполнение, Лантратов был на месте и намертво поймал мяч.

45' Г-О-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Швец!!! Богосавац разыграл угловой с Трошечкиным, далее Мирослав с правого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Журавлёв головой сбросил мяч в центр штрафной площади, Швец без особого сопротивления обработал мяч, а затем Антон развернулся и точно пробил в правый угол ворот.

44' Тодорович с углового выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Никитин в борьбе с соперником головой выбил мяч на повторный корнер.

43' Журавлёв пробил по воротам с дальней дистанции, мяч задел игрока "Химок" и ушёл на угловой.

42' Трошечкин с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Богосавац под давлением соперника не смог выполнить прострел в центр штрафной.

41' Тодорович прошёл к линии штрафной площади по правой половине поля, а затем Дарко пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

40' Ломовицкий прошёл вперёд по правому флангу, далее Александр выполнил передачу в центр к радиусу штрафной площади, Гбане в борьбе с соперником протолкнул мяч в штрафную площадь на Мирзова, Резиуан слишком долго готовился к удару по воротам, в итоге игрока "Химок" накрыл Быстров.

39' Быстров пробил по воротам чуть ли не от центрального круга, мяч полетел по центру, Лантратов выловил его без всякого труда.

38' Трошечкин из глубины поля выполнил заброс на ход Садулаеву по левому флангу, Данилкин хорошо сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

37' Конате в центре поля в борьбе за мяч отмахнулся от Никитина, Кирилл Левников выдержал небольшую паузу и всё же дал свисток в пользу "Химок".

36' Угловой у ворот "Ахмата" вновь. Глушаков разыграл корнер с Мирзовым, затем Денис с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в игрока грозненского клуба и остался на левом фланге.

35' Угловой у ворот "Ахмата". Ломовицкий выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, в итоге игроки грозненского клуба выбили его подальше от своих ворот.

34' Тодорович в центре поля нарушил правила против Руденко. Вновь игроки "Химок" очень долго разыгрывали стандарт.

33' Поднялся Садулаев после паузы, вроде бы всё нормально с Лечи, готов полузащитник "Ахмата" вернуться в игру.

32' Садулаев в борьбе за мяч с Гбане на половине поля соперника в игровом эпизоде получил мышечное повреждение. Вышли на поле врачи "Ахмата", очередная пауза в игре.

31' Тодорович из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Конате в борьбе с соперником "ткнул" мяч носком в створ ворот, мяч полетел не очень сильно, Лантратов выловил его без особого труда.

30' Андрей Талалаев сегодня решил расположиться на трибуне. Во время паузы на водопой он не стал спускаться к бровке, а позвонил по телефону одному из своих помощников и в итоге передал свои указания.

29' Ломовицкий перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Богосаваца.

28' Игроки "Химок" решили разыграть угловой без прямой подачи в штрафную площадь, но затем ничего интересного на правом фланге хозяева поля так и не смогли придумать.

27' Руденко вошёл в штрафную площадь с правого фланга, далее Александр раскачал Нижича и пробил в ближний угол ворот, Шелия успел сократить дистанцию и затем ногой отбил мяч на угловой.

26' Журавлёв в борьбе за мяч в центре поля огрел по ногам Руденко. Игроки "Химок" не смогли быстро разыграть стандарт.

25' Тодорович прошёл вперёд по правой половине поля, а затем Дарко выполнил подачу к дальнему углу вратарской на Конате, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот.

24' Шелия от линии штрафной площади сильно выбил мяч вперёд на левый фланг, Богосавац в борьбе с Боженовым не смог зацепиться за мяч, в итоге он улетел в аут.

23' Защитник "Химок" Егор Данилкин получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Данилкин руками схватил за корпус Садулаева.

22' Тодорович с правой половины поля выполнил хороший заброс в центр штрафной площади на Конте, возник довольно опасный момент, но форвард "Ахмата" забрался в офсайд.

21' Угловой у ворот "Химок". Тодорович выполнил далеко не самую лучшую подачу в штрафную площадь, но мяч всё же проскочил в центр штрафной, могло быть опасно, но никто из игроков "Ахмата" не смог завершить момент ударом по воротам.

20' Поднялся Гбане после небольшого нокдауна, всё нормально с полузащитником "Химок", готов Роман играть дальше.

19' Садулаев со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в лицо Гбане, который был в "стенке". Требуется игроку "Химок" небольшая помощь.

18' Данилкин на своей половине поля нарушил правила против Конате. "Ахмат" заработал довольно опасный стандарт.

17' Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Трошечкин!!! Богосавац в центре поля выиграл борьбу за мяч у Боженова, далее Мирослав разогнал атаку по центру, после уже ближе к радиусу штрафной площади Конате сбросил мяч к правому углу штрафной площади на Трошечкина, Александр спокойно подработал мяч и грамотно пробил в левый угол ворот.

16' Нижич в борьбе за верховой мяч в центре поля с Руденко получил небольшое повреждение. Зоран немного посидел на газоне, но затем капитан "Ахмата" поднялся и показал, что он готов играть дальше.

15' Не будем забывать, что в подмосковье сегодня довольно жарко, а поэтому ждать от дневного матча высоких скоростей совсем не приходится.

14' Садулаев в борьбе за мяч в центре поля при игре в подкате грубо сыграл против Руденко, Кирилл Левников пока решил обойтись без жёлтой карточки.

13' Швец пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Никитина.

12' Богосавац со стандарта выполнил заброс на дальнюю штангу, Лантратов спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч.

11' Гбане на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правил против Садулаева. Игроки "Ахмата" заработали довольно неплохой стандарт.

10' Тодорович с правой половины поля отправил мяч в центр, Тимофеев на исполнение пробил в левый угол ворот, мяч вновь полетел не очень сильно, Лантратов выловил его в прыжке без всякого труда.

9' Швец совершил рывок вперёд по левой половине поля, но в итоге Антон передержал мяч и потерял его у левого угла штрафной площади.

8' Мирзов совершил рывок вперёд по левому флангу, затем Резиуан сместился в центр к радиусу штрафной площади, а далее последовал удар по воротам на исполнение, мяч полетел слабо и довольно близко к центру, Шелия выловил его без особого труда.

7' С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Химок", мяч полетел слишком высоко, Богосавац не смог головой пробить по воротам.

6' Садулаев по левой половине поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Конате набежал на мяч и выполнил прострел в центр штрафной, мяч попал в Никитина и улетел на левый фланг.

5' Швец в центре поля нарушил правила против Глушакова. Игроки "Химок" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

4' Тодорович из центра поля выполнил слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади "Химок", Лантратов немного размялся при игре на выходе.

3' Журавлёв в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Ломовицкого.

2' Из аута с левого фланга последовал заброс мяча к левому углу вратарской, Конате головой сбросил мяч к центру штрафной площади, Данилкин головой выбил мяч за пределы штрафной, Швец оказался первым на подборе, Антон сразу же в касание пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.