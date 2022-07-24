Стадион: Арена Химки
История личных встреч
Химки
Ахмат
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
1 победа 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Александр
|3
|0.75
|Мирзов Резиуан
|2
|0.5
|Руденко Александр Александрович
|2
|0.5
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Боженов Кирилл
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трошечкин Александр
|1
|0.25
|Тимофеев Артём
|1
|0.25
|Ильин Владимир
|1
|0.25
|Агаларов Гамид
|1
|0.25
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Садулаев Лечи
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боженов Кирилл
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Чёрный Артур
|1
|0
|Садыгов Илья
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|3
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Нижич Зоран
|1
|0
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Тимофеев Артём
|1
|0
|Трошечкин Александр
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Конате Мохамед II
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Садулаев Лечи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1
Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Пари НН - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0
Ахмат
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1
Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|4.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 1
|8
|5.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|7.
|Химки
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|8.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|Оренбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|12.
|Пари НН
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|13.
|Факел
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 11
|2
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|16.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|3.
|Ростов
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|10.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Факел
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|6.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Зенит
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|11.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|12.
|Пари НН
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Оренбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|16.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Ахмат
Исход игры
Химки
30.9% (17)
Ничья
54.5% (30)
Ахмат
14.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
36% (18)
Меньше
64% (32)
Обе команды забьют
Да
84% (42)
Нет
16% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.6% (24)
2:1 Химки
16.4% (9)
1:0 Химки
14.5% (8)
1:2 Ахмат
9.1% (5)
2:2 Ничья
7.3% (4)
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