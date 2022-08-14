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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион: Зрители: 25009
Майнц
0:0
Конец матча
Унион Берлин
0'
5' Желтая карточка
Онисиво Карим
90'+3

Ход матча

5'
Онисиво Карим
 
62'
 
Шефер Андраш
Хаберер Яник
65'
Фюльжени Анжело
Ли Чхэ-Сон
 
65'
Баррейро Леандро
Стах Антон
 
70'
 
Торсби Мортен
Харагути Генки
70'
 
Бехренс Кевин
Сибачо Жордан
75'
Мустафа Сулиман
Ингвартсен Маркус
 
82'
 
Триммель Кристофер
Рюэрсон Юлиан
82'
 
Михель Свен
Бекер Шеральдо
85'
Бюргзорг Делано
Онисиво Карим
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 123
Майнц 61.8% (76)
X 26.8% (33)
Унион Берлин 11.4% (14)
0
выиграет Майнц, со счетом 1:0
Думаю, что игра будет равной, но "Майнц" всё таки победит.
viktor557 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
5
Лайч
Максим
30
Видмер
Сильван
3
Аарон
Мартин
31
Кор
Доминик
6
Стах
Антон
11
Ингвартсен
Маркус
7
Ли
Чхэ-Сон
II
9
Онисиво
Карим
1
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
6
Рюэрсон
Юлиан
23
Гисельман
Нико
24
Харагути
Генки
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
27
Бекер
Шеральдо
45
Сибачо
Жордан
Майнц
3-4-2-1
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Майнц
Унион Берлин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
3:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
4:0
Б
1:1
Б
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 2 1
Фернандес Эдимилсон 0 0
Стах Антон 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 1 0.5
Кнохе Робин 1 0.5
Сибачо Жордан 1 0.5
Триммель Кристофер 0 0
Хаберер Яник 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 1 0
Онисиво Карим 1 0
Стах Антон 1 0
Бюргзорг Делано 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнохе Робин 1 0
Левелинг Джейми 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0
Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1 Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0
Унион Берлин
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0
Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Виктория Берлин - Унион Берлин 1:3 Унион Берлин - Бохум 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Герта - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Бавария - Унион Берлин 4:0 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Кёльн Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Боруссия М Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Майнц Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Аугсбург Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
10. РБ Лейпциг Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Штуттгарт Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Вердер Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14. Вольфсбург 0:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
16. Герта Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Бохум Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Майнц Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Шальке 04 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вольфсбург 0:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Герта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Байер Л Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Кёльн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Бохум Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Хоффенхайм Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Вольфсбург 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 93'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Майнц: 48%, Унион Берлин: 52%.
  • 93'
    Унион Берлин контролирует мяч.
  • 93'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Бехренс Кевин выиграл воздушное противоборство у Хак Александер.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Майнц 61.8% (76)
    X 26.8% (33)
    Унион Берлин 11.4% (14)
    0
    выиграет Майнц, со счетом 1:0
    Думаю, что игра будет равной, но "Майнц" всё таки победит.
    viktor557 #
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    Прогнозы на матч Майнц 0:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Майнц
    61.8% (76)
    Ничья
    26.8% (33)
    Унион Берлин
    11.4% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (63)
    Меньше
    46.15% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    76.07% (89)
    Нет
    23.93% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Майнц
    35.8% (44)
    1:1 Ничья
    21.1% (26)
    1:0 Майнц
    13.8% (17)
    1:2 Унион Берлин
    8.9% (11)
    2:0 Майнц
    7.3% (9)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    3:2 Майнц
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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