Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Лейте Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

42' Кор Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Еккель Пауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

40' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

37' Аарон Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Удар от ворот произведет Майнц

34' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

31' Удар от ворот произведет Майнц

31' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Удар от ворот произведет Майнц

28' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Майнц

17' Стах Антон пробует нанести удар издали, но Фредерик Реннов держит все под контролем

17' Онисиво Карим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Аарон Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Хорошую попытку сделал Бекер Шеральдо . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Майнц

5' Онисиво Карим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

5' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

4' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Харагути Генки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Стах Антон из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Майнц начинает с центра поля