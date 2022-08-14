Стадион: MEWA Arena Зрители: 25009
0:0
Конец матча
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
31
Кнохе
Робин
19
Хаберер
Яник
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Тауэр НикласЗащитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
-
21 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Майнц
Унион Берлин
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онисиво Карим
|2
|1
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Стах Антон
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|1
|0.5
|Кнохе Робин
|1
|0.5
|Сибачо Жордан
|1
|0.5
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Хаберер Яник
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бель Штефан
|1
|0
|Онисиво Карим
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Бюргзорг Делано
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнохе Робин
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0
Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1 Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0
Унион Берлин
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0
Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Виктория Берлин - Унион Берлин 1:3 Унион Берлин - Бохум 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Герта - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Бавария - Унион Берлин 4:0 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Майнц
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Вердер
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|Вольфсбург
|0:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|16.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Вольфсбург
|0:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Вольфсбург
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Майнц 0:0 Унион Берлин
Исход игры
Майнц
61.8% (76)
Ничья
26.8% (33)
Унион Берлин
11.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (63)
Меньше
46.15% (54)
Обе команды забьют
Да
76.07% (89)
Нет
23.93% (28)
Популярный счёт
2:1 Майнц
35.8% (44)
1:1 Ничья
21.1% (26)
1:0 Майнц
13.8% (17)
1:2 Унион Берлин
8.9% (11)
2:0 Майнц
7.3% (9)
2:2 Ничья
3.3% (4)
3:2 Майнц
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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