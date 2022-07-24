Стадион: Нижний Новгород
История личных встреч
Пари НН
Ростов
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|2
|0.5
|Кротов Вячеслав
|1
|0.25
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0.25
|Калинский Николай
|0
|0
|Стоцкий Дмитрий
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|4 (1)
|1
|Уткин Даниил
|1
|0.25
|Полоз Дмитрий
|1 (1)
|0.25
|Глебов Данил
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|2
|1
|Калинский Николай
|1
|0
|Шарипов Альберт
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Александров Виктор
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Милсон
|1
|0
|Майга Мамаду
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|2
|1
|Миронов Алексей
|3
|0
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1
Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари НН 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 1:0
Ростов
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1
Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Пари НН 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|4.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 1
|8
|5.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|7.
|Химки
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|8.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|Оренбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|12.
|Пари НН
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|13.
|Факел
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 11
|2
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|16.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|3.
|Ростов
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|10.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Факел
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|6.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Зенит
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|11.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|12.
|Пари НН
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Оренбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|16.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Пари НН - Ростов
Исход игры
Пари НН
3.8% (2)
Ничья
43.4% (23)
Ростов
52.8% (28)
Тотал 2.5
Больше
43.18% (19)
Меньше
56.82% (25)
Обе команды забьют
Да
81.82% (36)
Нет
18.18% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (17)
1:2 Ростов
26.4% (14)
0:1 Ростов
7.5% (4)
2:2 Ничья
5.7% (3)
0:2 Ростов
3.8% (2)
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