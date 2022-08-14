Стадион: Estadio do Futebol Clube de Vizela
0'
31' Желтая карточкаDiego Rosa
45' Желтая карточкаМариу Жоау
48' Желтая карточкаМорейра Нуну
56' Желтая карточкаГарсия Самуэль
62' Желтая карточкаПепе Кеплер
68' Желтая карточкаБунтиц Фабиян
72' Желтая карточкаНейва Кристиан
89' Желтая карточкаРашид Осама
0:1
90' ГолМаркано Иван
90'+7
Ход матча
31'
45'
48'
56'
62'
68'
72'
89'
90'
0:1
82
Силва
Томаш
17
Diego
Rosa
10
Бондосо
Кико
22
Зохи
Кевин
79
Морейра
Нуну
99
Кошта
Диогу
12
Занузи
Зайду
11
Пепе
VI
16
Груйич
Марко
19
Лодер
Дэнни
30
Эванилсон
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бондосо КикоНападающий
-
22 Зохи КевинНападающий
-
79 Морейра НунуНападающий
- Запасные игроки
-
13 Фелипе ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Канн ФрансисПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Alvaro Pacheco
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
История личных встреч
Визела
Порту
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морейра Нуну
|1
|0.5
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркано Иван
|2
|1
|Тареми Мехди
|2
|1
|Эванилсон
|1
|0.5
|Мартинес Антонио III
|1
|0.5
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Галено Вандерсон
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бунтиц Фабиян
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Diego Rosa
|1
|0
|Нейва Кристиан
|1
|0
|Рашид Осама
|1
|0
|Гарсия Самуэль
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Alejandro Alvarado
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Урибе Матеус
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Риу Аве - Визела 0:1 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пенафьел - Визела 2:0 Визела - Жил Висенте 2:3
Фейренсе - Визела 3:0 Визела - Академику Визеу 0:1 Визела - Торренсе 1:3 Визела - Брага 2:3 Морейренсе - Визела 4:1 Визела - Маритиму 1:1 Порту - Визела 4:2 Визела - Арока 2:1 Белененсеш - Визела 1:0 Визела - Брага 0:1 Эшторил - Визела 1:2 Визела - Фамаликан 1:1 Бенфика - Визела 1:1 Санта-Клара - Визела 3:1 Визела - Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра - Визела 2:1
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1
Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0 Порту - Спортинг Л 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0 Боавишта - Порту 0:1 Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4 Спортинг Л - Порту 1:2 Порту - Жил Висенте 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Бенфика
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Боавишта
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Витория Гимарайнш
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|Спортинг Л
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|6.
|Брага
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|Жил Висенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Эшторил
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Визела
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Санта-Клара
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Каса Пиа
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Шавиш
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Портимоненсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|16.
|Арока
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Риу Аве
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Фамаликан
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Спортинг Л
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Боавишта
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Витория Гимарайнш
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Эшторил
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Жил Висенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Брага
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Санта-Клара
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Пасуш де Феррейра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Маритиму
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Арока
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Визела
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Шавиш
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Портимоненсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Риу Аве
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Каса Пиа
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Боавишта
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Витория Гимарайнш
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Визела
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Спортинг Л
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Каса Пиа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Портимоненсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Шавиш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Жил Висенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Санта-Клара
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Эшторил
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Риу Аве
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Арока
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Прогнозы на матч Визела 0:1 Порту
Исход игры
Визела
1.7% (2)
Ничья
0.8% (1)
Порту
97.5% (118)
Тотал 2.5
Больше
39.66% (46)
Меньше
60.34% (70)
Обе команды забьют
Да
27.59% (32)
Нет
72.41% (84)
Популярный счёт
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1:3 Порту
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0:4 Порту
3.3% (4)
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