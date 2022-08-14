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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига

2022-2023

Стадион:
Визела
0:1
Конец матча
Порту
0'
31' Желтая карточка
Diego Rosa
45' Желтая карточка
Мариу Жоау
48' Желтая карточка
Морейра Нуну
56' Желтая карточка
Гарсия Самуэль
62' Желтая карточка
Пепе Кеплер
68' Желтая карточка
Бунтиц Фабиян
72' Желтая карточка
Нейва Кристиан
89' Желтая карточка
Рашид Осама
0:1
90' Гол
Маркано Иван
90'+7
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
5
Оливейра
Андерсон
3
Вилсон
Бруно
24
Нейва
Кристиан
17
Diego
Rosa
8
Гуззу
Рафаэл
20
Гарсия
Самуэль
10
Бондосо
Кико
22
Зохи
Кевин
79
Морейра
Нуну
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
5
Маркано
Иван
12
Занузи
Зайду
8
Урибе
Матеус
11
Пепе
VI
16
Груйич
Марко
19
Лодер
Дэнни
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
Визела
4-3-3
Порту
4-1-3-2

История личных встреч

Визела
Порту

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
4:2
К
1:3
ПЛ
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морейра Нуну 1 0.5
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркано Иван 2 1
Тареми Мехди 2 1
Эванилсон 1 0.5
Мартинес Антонио III 1 0.5
Мариу Жоау III 0 0
Галено Вандерсон 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бунтиц Фабиян 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Diego Rosa 1 0
Нейва Кристиан 1 0
Рашид Осама 1 0
Гарсия Самуэль 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Alejandro Alvarado 1 0
Морейра Нуну 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепе Кеплер 1 0
Маркано Иван 1 0
Урибе Матеус 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Галено Вандерсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Риу Аве - Визела 0:1 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пенафьел - Визела 2:0 Визела - Жил Висенте 2:3
Фейренсе - Визела 3:0 Визела - Академику Визеу 0:1 Визела - Торренсе 1:3 Визела - Брага 2:3 Морейренсе - Визела 4:1 Визела - Маритиму 1:1 Порту - Визела 4:2 Визела - Арока 2:1 Белененсеш - Визела 1:0 Визела - Брага 0:1 Эшторил - Визела 1:2 Визела - Фамаликан 1:1 Бенфика - Визела 1:1 Санта-Клара - Визела 3:1 Визела - Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра - Визела 2:1
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1
Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0 Порту - Спортинг Л 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0 Боавишта - Порту 0:1 Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4 Спортинг Л - Порту 1:2 Порту - Жил Висенте 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Бенфика 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Боавишта 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Витория Гимарайнш 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
5. Спортинг Л 2 1 1 0 6 - 3 4
6. Брага 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Жил Висенте 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Эшторил 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Визела 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Санта-Клара 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Каса Пиа 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Шавиш 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Портимоненсе 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Маритиму 1 0 0 1 1 - 5 0
16. Арока 1 0 0 1 0 - 4 0
17. Риу Аве 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Фамаликан 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Спортинг Л 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Боавишта 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Витория Гимарайнш 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Эшторил 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Жил Висенте 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Брага 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Санта-Клара 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Маритиму 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Арока 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Визела 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Шавиш 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Портимоненсе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Каса Пиа 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Порту 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Боавишта 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Витория Гимарайнш 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Бенфика 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Визела 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Спортинг Л 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Каса Пиа 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Портимоненсе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Шавиш 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Жил Висенте 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Санта-Клара 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Эшторил 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Маритиму 1 0 0 1 1 - 5 0
18. Арока 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2
Новости матча
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Мариу Жоау III получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Diego Rosa получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Визела 1.7% (2)
    X 0.8% (1)
    Порту 97.5% (118)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Визела 0:1 Порту

    Исход игры
    Визела
    1.7% (2)
    Ничья
    0.8% (1)
    Порту
    97.5% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.66% (46)
    Меньше
    60.34% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    27.59% (32)
    Нет
    72.41% (84)
    Популярный счёт
    0:2 Порту
    56.2% (68)
    1:3 Порту
    13.2% (16)
    1:2 Порту
    10.7% (13)
    0:3 Порту
    8.3% (10)
    0:4 Порту
    3.3% (4)
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