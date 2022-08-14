Замена: Маттиас Сванберг уходит с поля и его заменит Феликс Нмеча.

Забитцер выполнил удар из-за пределов штрафной площади и мяч попадает точно в руки голкипера. Игрок решил взять на себя игру и попробовать забит из дальней дистанции, но точного удара не получилось.

Мармуш упал на газон и ему требуется медицинская помощь. Главный судья вызывает на поле медиков для оказания помощи. Игрок держится за заднюю поверхность бедра и скорей всего будет заменён.

Мики ван Де Вен нарушает правила против Мусиала. Главный судья фиксирует фол и назначает штрафной за удар соперника по ногам в пользу хозяев поля.

МОМЕНТ! Павар выполнил подачу с правого фланга поля и Мане должен был завершать атаку, но промахнулся по воротам после попытки ударить головой!

Если вспоминать статистику по контролю мяча в первом тайме, то оно будет примерно таким же как и во втором: Бавария: 66%, Вольфсбург: 34%.

Киммих выполнил подачу с углового стандарта на правой стороне поля. мяч полетел на ближнюю штангу и Сванберг оказывается первым на мяче, отбивая его на безопасное расстояние от своих ворот.

Сванберг нарушает правила против Эрнандеса. Главный судья фиксирует фол за опасную игру высоко поднятой ногой в момент борьбы за нейтральный мяч. Игрок получает жёлтую карточку за грубое нарушение.

Арнольд выполнил удар из-за пределов штрафной площади на правом фланге поля. Мяч полетел точно в руки голкипера и Нойер отбил снаряд на своего партнёра по команде.

МОМЕНТ! Мюллер выполнил дальний удар по воротам и был очень близок к забитому мячу! Снаряд полетел рядом со штангой и разминулся лишь в каких-то сантиметрах!

Сане выполнил удар по воротам после передачи от Мусиалы из глубины поля. Голкипер с большим трудом отбивает и мяч летит в штангу ворот, а после на угловой стандарт.

Киммих выполнил угловой стандарт на левой половине поля. Мяч полетел на ближнюю штангу ворот и Мусиала нанёс удар, но мяч попал в гущу защитников и был заблокирован.

Мюллер оказался в положении "вне игры" после перспективной передачи из глубины поля на ход к чужим воротам, но линейный арбитр поднял флажок и игра была остановлена.

Баку нарушает правила против Дэвиса. Главный судья фиксирует фол за попадание рукой в лицо игроку в момент борьбы за нейтральный мяч. Арбитр назначает штрафной удар в пользу хозяев поля.

В перерыве произошла замена: Патрик Виммер покинул поля и его заменит Макс Крузе.

Замена: Серж Гнабри уходит с поля и его заменит Лерой Сане.

Павар нарушает правила против Сванберга. Главный судья фиксирует фол за грубую игру на втором этаже в момент борьбы за нейтральный мяч и назначает штрафной удар в пользу гостевой команды.

Баку выполнил прострельную передачу с левого фланга поля на ближнюю штангу ворот и Нмеча наносил удар почти в упор с голкипером, но вратарь забрал мяч в непростой ситуации и разрядил обстановку у своих ворот.

Киммих решается на дальний удар и мяч летит мимо всех защитников точно в руки голкипера. Кастельс зафиксировал мяч в руках и не оставил дал шансов для соперника на добивании.

Г-О-О-О-О-О-Л! 2:0 Томас Мюллер! Мюллер удачно подставил ногу в чужой штрафной и забил мяч в противоход голкиперу! Началось всё с того как Дэвис по левому флангу ворвался к чужой штрафной и отдал передачу на линию Киммиху, тот пробил в дальний, но на пути встретилась нога Томаса и только тогда мяч покатил в сетку.

Садио Мане снова использует свою сверхскорость немного чуть раньше и забирается в положение "вне игры". Линейный арбитр поднимает флажок и фиксирует офсайд в момент передачи на ход их глубины поля.

Гнабри выполнил удар с острого угла после передачи от Павара, но мяч полетел точно в руки голкипера и он забрал мяч лёгкой добычей.

45' Главный судья добавил к первому тайму три минуты!

44' Гнабри из близкого расстояния у линии вратарской наносит удар по воротам, но Лакруа успешно блокирует попытку и разряжает обстановку у своих ворот.

43' Нмеча оказался в положении "вне игры" после передачи из глубины поля. Лукас забежал чуть раньше чем надо было и линейный арбитр зафиксировал офсайд.

42' Киммих находился в выгодной позиции для удара и отправил мяч с линии чужой штрафной в дальний угол, но Кастельс надёжно отбил мяч и спас свою команду от пропущенного гола.

41' Киммих выполнил подачу на дальнюю штангу с углового стандарта. Мяч нашёл партнёра им оказался Гнабри и Серж пробил с лёту, но мяч был заблокирован Гилавоги и успешно выбит за пределы штрафной.

40' Павар сумел нанести удар из сложного положения и мяч полетел точно над перекладиной, но Кастельс надёжно отбивает мяч и переводит его на угловой стандарт.

38' Сванберг нарушает правила против Мюллера. Главный судья фиксирует фол и назначает штрафной удар за толчок соперника в спину. Команда хозяев получает право на штрафной.

37' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0 Джамал Мусиала!

Мюллер отдал передачу на линию чужой штрафной, Мусиала принял мяч и с большим трудом его сумел сохранить и выйти на ударную позицию, Джамал пробил в дальний угол с линии штрафной и мяч попал в сетку, вратарь не сумел отбить.

35' Забитцер выполнил удар по воротам после удачного подбора мяча на линии чужой штрафной, удар получился хлёстким, но не точным. Будет свободный удар от ворот.

34' Киммих выполнил подачу с углового стандарта на левой половине поля. Мяч полетел на ближнюю штангу и Гилавоги выбивает мяч и разряжает обстановку у своих ворот.

32' Игра продолжается и хотелось бы показать статистику по владение мячом: Бавария: 63%, Вольфсбург: 37%. На поле происходит примерно то же самое и команда гостей доминирует с мячом, но пока не видно остроты у чужих ворот.

31' Осмерс Харм отправляет команды на водопой. В Мюнхене сегодня + 29 градусов жары и футболистам играть в такую погоду крайне не просто.

30' Мюллер оказался в положении "вне игры" после передачи от Киммиха из глубины поля. Линейный арбитр поднял флажок и зафиксировал офсайд.

29' Запасной вратарь Свен Ульрайх получил жёлтую карточку от главного судьи за неспортивное поведение. Игрок "Баварии" слишком громко возмущался решением арбитра, что получил горчичник.

28' Гнабри нарушает правила против Гилавоги. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и назначает штрафной в пользу команды гостей.

26' ГОЛ НЕ ЗАСЧИТАН! После просмотра видеоповтора рефери принял решение отменить гол команды хозяев из-за офсайда. Садио Мане оказался в положение "вне игры" и счёт в игре по-прежнему 0:0.

25' Г-О-О-О-О-О-Л! Садио Мане. VAR! Судья остановил игру. Видео-ассистент рефери проверяет правильно ли был забит гол.

23' Сванберг выполнил подачу с углового стандарта на левой половине поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, но Павар играет надёжно и отбивает мяч от своих ворот.

22' Мармуш выполнил опасный штрафной удар примерно с двадцати метров от ворот. Омар пытался перекинуть стенку, но сделать это не удалось и мяч головой блокирует Павар и переводит его на угловой.

20' Эрнандес нарушает правила против Виммера. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника в центре поля и назначает штрафной удар в пользу хозяев поля. Так же арбитр считает что этот эпизод тянет на жёлтую карточку!

19' Хозяева заработали право на угловой удар и Киммих выполнил подачу на дальнюю штангу, где Павар выигрывал верховое единоборство у Арнольда и пробил головой в перекладину!

17' Гилавоги сыграл надёжно и отправил мяч на угловой стандарт после прострельной передачи с левого фланга поля от соперника в надежде доставить мяч на дальнюю штангу.

16' Просто сумасшедшая атмосфера на стадионе "Альянц Арена". Трибуны забиты битком, болельщики гонят свою команду к забитым голам и создают невероятную поддержку!

14' Мюллер выскочил из-за спины соперника и принял мяч от своего партнёра из глубины поля. Линейный арбитр поднял флажок и зафиксировал положение "вне игры".

13' Садио Мане нарушил правила против Баку. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и назначает штрафной в пользу гостевой команды.

11' Гилавоги нарушает правила против Мусиала. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника и назначает штрафной удар в пользу хозяев поля.

10' Гости провели атаку по правому флангу поля и Сванберг выполнил подачу в штрафную площадь, но Дэвис сыграл надёжно в непростой ситуации и выбил мяч от своих ворот.

8' Мармуш протащил мяч и выполнил подачу с левого фланга поля на Нмеча, Лука выполнил удар по воротам с линии чужой штрафной, но Эрнандес успешно блокирует удар и разряжает обстановку.

7' Виммер выполнил угловой стандарт на левой половине поля. Мяч полетел на ближнюю штангу и Упамекано надёжны выбивает мяч и отводит угрозу своим воротам.

5' Ван де Вен создал отличный момент у чужих ворот, навесом в штрафную но Упамекано разрядил обстановку, выбив мяч на угловой стандарт.

4' Борнау нарушает правила против Гнабри. Главный судья фиксирует фол и назначает штрафной удар за толчок соперника в спину. Штрафной удар в пользу хозяев поля.

2' Гости играют в красный цветах, а гостям выдан комплект салатовой формы. "Бавария" ввела мяч в игру с центра поля и команда перешла в позиционное наступление.