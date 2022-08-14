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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Бавария
2:0
Второй тайм: 72'
Вольфсбург
0'
15' Желтая карточка
Эрнандес Люка
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Мане Садио
23' Желтая карточка
Ульрайх Свен
1:0
33' Гол
Мусиала Джамал
2:0
44' Гол
Мюллер Томас
52' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
2:0. Гол Томаса Мюллера (видео)....
1:0. Гол Джамала Мусиала (видео)...
Отмененный гол Мане (видео). Чем...

Ход матча

15'
Эрнандес Люка
 
20'
Мане Садио
 
23'
Ульрайх Свен
 
33'
Мусиала Джамал
(Мюллер Томас)
1:0
44'
Мюллер Томас
(Киммих Йозуа)
2:0
46'
 
Крузе Макс
Виммер Патрик
46'
Сане Лерой
Гнабри Серж
 
52'
 
Сванберг Маттиас
61'
 
Нмеча Феликс
Сванберг Маттиас
68'
 
Вальдшмидт Лука
Мармуш Омар

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 4
  • 5 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 130
Бавария 95.4% (124)
X 3.1% (4)
Вольфсбург 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Вольфсбург
9.90
9.40
16.60
Все Коэффициенты
Новости
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенжамен
2
Упамекано
Дайо
21
Эрнандес
Люка
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
18
Забитцер
Марсель
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
42
Мусиала
Джамал
17
Мане
Садио
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
3
Борнаув
Себастьян
4
Лакруа
Максанс
5
Ван
де
Вен
Микки
27
Арнольд
Максимилиан
29
Гилавоги
Жошуа
32
Сванберг
Маттиас
39
Виммер
Патрик
10
Нмеча
Лукас
33
Мармуш
Омар
Бавария
4-2-3-1
Вольфсбург
4-3-3

История личных встреч

Бавария
Вольфсбург

31 матч

96.8%
3.2%
2.6645352591004E-15%
30 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71%
16.1%
12.9%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.7%
12.9%
19.4%
21 победа 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

37 матчей

81.1%
10.8%
8.1%
30 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

59.5%
29.7%
10.8%
22 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

56.8%
21.6%
21.6%
21 победа 8 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:2
Б
4:0
Б
2:3
Б
2:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
6:0
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:6
К
1:0
Б
5:0
Б
0:2
К
1:3
Б
5:1
С
1:1
Б
4:1
Б
2:1
ТК
0:3
Б
1:6
Б
1:0
К
6:1
Б
0:2
Б
3:0
ММ(
2:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
5:1
Б
4:2
Б
0:0
К
2:0
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 3 1.5
Мюллер Томас 1 0.5
Гнабри Серж 1 0.5
Киммих Йозуа 1 0.5
Мане Садио 1 0.5
Павар Бенжамен 1 0.5
Сане Лерой 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Лукас 1 0.5
Гилавоги Жошуа 1 0.5
Виммер Патрик 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ульрайх Свен 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сванберг Маттиас 1 0
Нмеча Лукас 1 0
Ван де Вен Микки 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6
Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1
Вольфсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4
Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Вольфсбург - Арминия 4:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Кёльн Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Боруссия М Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Майнц Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Аугсбург Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
10. РБ Лейпциг Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Штуттгарт Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Вердер Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14. Вольфсбург 0:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
16. Герта Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Бохум Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Майнц Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Шальке 04 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вольфсбург 0:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Герта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Байер Л Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Кёльн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Бохум Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Хоффенхайм Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Вольфсбург 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Второй тайм
  • 75'
    Если вспоминать статистику по контролю мяча в первом тайме, то оно будет примерно таким же как и во втором: Бавария: 66%, Вольфсбург: 34%.
  • Опасный момент
    74'
    МОМЕНТ!
    Павар выполнил подачу с правого фланга поля и Мане должен был завершать атаку, но промахнулся по воротам после попытки ударить головой!
  • Замена
    72'
    Вынужденная замена и всё-таки Омар Мармуш получил травму. Его заменил Джан-Лука Вальдшмидт.
  • 71'
    Мики ван Де Вен нарушает правила против Мусиала. Главный судья фиксирует фол и назначает штрафной за удар соперника по ногам в пользу хозяев поля.
  • Травма, повреждение
    69'
    Мармуш упал на газон и ему требуется медицинская помощь. Главный судья вызывает на поле медиков для оказания помощи. Игрок держится за заднюю поверхность бедра и скорей всего будет заменён.
  • 68'
    Забитцер выполнил удар из-за пределов штрафной площади и мяч попадает точно в руки голкипера. Игрок решил взять на себя игру и попробовать забит из дальней дистанции, но точного удара не получилось.
  • Замена
    66'
    Замена: Маттиас Сванберг уходит с поля и его заменит Феликс Нмеча.
  • Фол, нарушение
    65'
    Баку нарушает правила против Дэвиса. Главный судья фиксирует фол за попадание рукой в лицо игроку в момент борьбы за нейтральный мяч. Арбитр назначает штрафной удар в пользу хозяев поля.
  • Офсайд
    63'
    Мюллер оказался в положении "вне игры" после перспективной передачи из глубины поля на ход к чужим воротам, но линейный арбитр поднял флажок  и игра была остановлена.
  • Угловой
    62'
    Киммих выполнил угловой стандарт на левой половине поля. Мяч полетел на ближнюю штангу ворот и Мусиала нанёс удар, но мяч попал в гущу защитников и был заблокирован.
  • Опасный момент
    60'
    Сане выполнил удар по воротам после передачи от Мусиалы из глубины поля. Голкипер с большим трудом отбивает и мяч летит в штангу ворот, а после на угловой стандарт.
  • Опасный момент
    59'
    МОМЕНТ!
    Мюллер выполнил дальний удар по воротам и был очень близок к забитому мячу! Снаряд полетел рядом со штангой и разминулся лишь в каких-то сантиметрах!
  • 57'
    Арнольд выполнил удар из-за пределов штрафной площади на правом фланге поля. Мяч полетел точно в руки голкипера и Нойер отбил снаряд на своего партнёра по команде.
  • Желтая карточка
    56'
    Сванберг нарушает правила против Эрнандеса. Главный судья фиксирует фол за опасную игру высоко поднятой ногой в момент борьбы за нейтральный мяч. Игрок получает жёлтую карточку за грубое нарушение.
  • 54'
    Киммих выполнил подачу с углового стандарта на правой стороне поля. мяч полетел на ближнюю штангу и Сванберг оказывается первым на мяче, отбивая его на безопасное расстояние от своих ворот.
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    • 53'
      Киммих решается на дальний удар и мяч летит мимо всех защитников точно в руки голкипера. Кастельс зафиксировал мяч в руках и не оставил дал шансов для соперника на добивании.
    • Опасный момент
      51'
      Баку выполнил прострельную передачу с левого фланга поля на ближнюю штангу ворот и Нмеча наносил удар почти в упор с голкипером, но вратарь забрал мяч в непростой ситуации и разрядил обстановку у своих ворот.
    • Фол, нарушение
      50'
      Павар нарушает правила против Сванберга. Главный судья фиксирует фол за грубую игру на втором этаже в момент борьбы за нейтральный мяч и назначает штрафной удар в пользу гостевой команды.
    • Замена
      48'
      Замена: Серж Гнабри уходит с поля и его заменит Лерой Сане.
    • Замена
      47'
      В перерыве произошла замена: Патрик Виммер покинул поля и его заменит Макс Крузе.
    • Второй тайм начался
      46'
      Главный судья даёт свисток и начинается второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Осмерс Харм отправляет команды на перерыв! Ждём продолжение через 15 минут.
    • 45'
      Гнабри выполнил удар с острого угла после передачи от Павара, но мяч полетел точно в руки голкипера и он забрал мяч лёгкой добычей.
    • Офсайд
      45'
      Садио Мане снова использует свою сверхскорость немного чуть раньше и забирается в положение "вне игры". Линейный арбитр поднимает флажок и фиксирует офсайд в момент передачи на ход их глубины поля.
    • Описание гола
      45'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 2:0 Томас Мюллер!
      Мюллер удачно подставил ногу в чужой штрафной и забил мяч в противоход голкиперу! Началось всё с того как Дэвис по левому флангу ворвался к чужой штрафной и отдал передачу на линию Киммиху, тот пробил в дальний, но на пути встретилась нога Томаса и только тогда мяч покатил в сетку.
    • Дополнительное время
      45'
      Главный судья добавил к первому тайму три минуты!
    • Опасный момент
      44'
      Гнабри из близкого расстояния у линии вратарской наносит удар по воротам, но Лакруа успешно блокирует попытку и разряжает обстановку у своих ворот.
    • Офсайд
      43'
      Нмеча оказался в положении "вне игры" после передачи из глубины поля. Лукас забежал чуть раньше чем надо было и линейный арбитр зафиксировал офсайд.
    • Опасный момент
      42'
      Киммих находился в выгодной позиции для удара и отправил мяч с линии чужой штрафной в дальний угол, но Кастельс надёжно отбил мяч и спас свою команду от пропущенного гола.
    • Угловой
      41'
      Киммих выполнил подачу на дальнюю штангу с углового стандарта. Мяч нашёл партнёра им оказался Гнабри и Серж пробил с лёту, но мяч был заблокирован Гилавоги и успешно выбит за пределы штрафной.
    • Опасный момент
      40'
      Павар сумел нанести удар из сложного положения и мяч полетел точно над перекладиной, но Кастельс надёжно отбивает мяч и переводит его на угловой стандарт.
    • Фол, нарушение
      38'
      Сванберг нарушает правила против Мюллера. Главный судья фиксирует фол и назначает штрафной удар за толчок соперника в спину. Команда хозяев получает право на штрафной.
    • Описание гола
      37'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0 Джамал Мусиала!
      Мюллер отдал передачу на линию чужой штрафной, Мусиала принял мяч и с большим трудом его сумел сохранить и выйти на ударную позицию, Джамал пробил в дальний угол с линии штрафной и мяч попал в сетку, вратарь не сумел отбить.
    • 35'
      Забитцер выполнил удар по воротам после удачного подбора мяча на линии чужой штрафной, удар получился хлёстким, но не точным. Будет свободный удар от ворот.
    • Угловой
      34'
      Киммих выполнил подачу с углового стандарта на левой половине поля. Мяч полетел на ближнюю штангу и Гилавоги выбивает мяч и разряжает обстановку у своих ворот.
    • 32'
      Игра продолжается и хотелось бы показать статистику по владение мячом: Бавария: 63%, Вольфсбург: 37%. На поле происходит примерно то же самое и команда гостей доминирует с мячом, но пока не видно остроты у чужих ворот.
    • Судья
      31'
      Осмерс Харм отправляет команды на водопой. В Мюнхене сегодня + 29 градусов жары и футболистам играть в такую погоду крайне не просто.
    • Офсайд
      30'
      Мюллер оказался в положении "вне игры" после передачи от Киммиха из глубины поля. Линейный арбитр поднял флажок и зафиксировал офсайд.
    • Желтая карточка
      29'
      Запасной вратарь Свен Ульрайх получил жёлтую карточку от главного судьи за неспортивное поведение. Игрок "Баварии" слишком громко возмущался решением арбитра, что получил горчичник.
    • Фол, нарушение
      28'
      Гнабри нарушает правила против Гилавоги. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и назначает штрафной в пользу команды гостей.
    • Судья
      26'
      ГОЛ НЕ ЗАСЧИТАН! После просмотра видеоповтора рефери принял решение отменить гол команды хозяев из-за офсайда. Садио Мане оказался в положение "вне игры" и счёт в игре по-прежнему 0:0.
    • Видеоповтор
      25'
      Г-О-О-О-О-О-Л! Садио Мане. VAR! Судья остановил игру. Видео-ассистент рефери проверяет правильно ли был забит гол.
    • Угловой
      23'
      Сванберг выполнил подачу с углового стандарта на левой половине поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, но Павар играет надёжно и отбивает мяч от своих ворот.
    • Опасный момент
      22'
      Мармуш выполнил опасный штрафной удар примерно с двадцати метров от ворот. Омар пытался перекинуть стенку, но сделать это не удалось и мяч головой блокирует Павар и переводит его на угловой.
    • Желтая карточка
      20'
      Эрнандес нарушает правила против Виммера. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника в центре поля и назначает штрафной удар в пользу хозяев поля. Так же арбитр считает что этот эпизод тянет на жёлтую карточку!
    • Штанга
      19'
      Хозяева заработали право на угловой удар и Киммих выполнил подачу на дальнюю штангу, где Павар выигрывал верховое единоборство у Арнольда и пробил головой в перекладину! 
    • 17'
      Гилавоги сыграл надёжно и отправил мяч на угловой стандарт после прострельной передачи с левого фланга поля от соперника в надежде доставить мяч на дальнюю штангу.
    • 16'
      Просто сумасшедшая атмосфера на стадионе "Альянц Арена". Трибуны забиты битком, болельщики гонят свою команду к забитым голам и создают невероятную поддержку!
    • Офсайд
      14'
      Мюллер выскочил из-за спины соперника и принял мяч от своего партнёра из глубины поля. Линейный арбитр поднял флажок и зафиксировал положение "вне игры".
    • Фол, нарушение
      13'
      Садио Мане нарушил правила против Баку. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и назначает штрафной в пользу гостевой команды.
    • Фол, нарушение
      11'
      Гилавоги нарушает правила против Мусиала. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника и назначает штрафной удар в пользу хозяев поля.
    • 10'
      Гости провели атаку по правому флангу поля и Сванберг выполнил подачу в штрафную площадь, но Дэвис сыграл надёжно в непростой ситуации и выбил мяч от своих ворот.
    • 8'
      Мармуш протащил мяч и выполнил подачу с левого фланга поля на Нмеча, Лука выполнил удар по воротам с линии чужой штрафной, но Эрнандес успешно блокирует удар и разряжает обстановку.
    • Угловой
      7'
      Виммер выполнил угловой стандарт на левой половине поля. Мяч полетел на ближнюю штангу и Упамекано надёжны выбивает мяч и отводит угрозу своим воротам.
    • 5'
      Ван де Вен создал отличный момент у чужих ворот, навесом в штрафную но Упамекано разрядил обстановку, выбив мяч на угловой стандарт.
    • Фол, нарушение
      4'
      Борнау нарушает правила против Гнабри. Главный судья фиксирует фол и назначает штрафной удар за толчок соперника в спину. Штрафной удар в пользу хозяев поля.
    • 2'
      Гости играют в красный цветах, а гостям выдан комплект салатовой формы. "Бавария" ввела мяч в игру с центра поля и команда перешла в позиционное наступление.
    • Первый тайм начался
      1'
      Осмерс Харм даёт стартовый свисток и на стадионе "Альянц Арена" игра началась! 
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Бавария 2:0 Вольфсбург

    Исход игры
    Бавария
    95.4% (124)
    Ничья
    3.1% (4)
    Вольфсбург
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.21% (88)
    Меньше
    24.79% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    59.83% (70)
    Нет
    40.17% (47)
    Популярный счёт
    3:1 Бавария
    31.5% (41)
    2:0 Бавария
    20% (26)
    3:0 Бавария
    14.6% (19)
    4:1 Бавария
    11.5% (15)
    2:1 Бавария
    4.6% (6)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
    4:2 Бавария
    1.5% (2)
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