Стадион: Альянц Арена
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История личных встреч
Бавария
Вольфсбург
31 матч
96.8%
3.2%
2.6645352591004E-15%
30 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71%
16.1%
12.9%
22 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
67.7%
12.9%
19.4%
21 победа 4 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
37 матчей
81.1%
10.8%
8.1%
30 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
59.5%
29.7%
10.8%
22 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
56.8%
21.6%
21.6%
21 победа 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|2
|2
|Гнабри Серж
|1
|1
|Мане Садио
|1
|1
|Киммих Йозуа
|1
|1
|Павар Бенжамен
|1
|1
|Мюллер Томас
|0
|0
|Сане Лерой
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нмеча Лукас
|1
|1
|Гилавоги Жошуа
|1
|1
|Виммер Патрик
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нмеча Лукас
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6
Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1
Вольфсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4
Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Вольфсбург - Арминия 4:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Кёльн
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Унион Берлин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|РБ Лейпциг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Штуттгарт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Байер Л
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Шальке 04
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Герта
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Унион Берлин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Штуттгарт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|РБ Лейпциг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Штуттгарт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Унион Берлин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Айнтрахт Фр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Байер Л
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Герта
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Шальке 04
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария - Вольфсбург
Исход игры
Бавария
95.8% (46)
Ничья
4.2% (2)
Вольфсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
71.11% (32)
Меньше
28.89% (13)
Обе команды забьют
Да
53.33% (24)
Нет
46.67% (21)
Популярный счёт
3:1 Бавария
25% (12)
2:0 Бавария
25% (12)
3:0 Бавария
16.7% (8)
4:1 Бавария
10.4% (5)
2:1 Бавария
4.2% (2)
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