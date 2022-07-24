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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Бавария
 
Позже
Вольфсбург
Прогнозы 46
Бавария 95.7% (44)
X 4.3% (2)
Вольфсбург 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Вольфсбург
9.00
9.50
19.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Бавария
Вольфсбург

31 матч

96.8%
3.2%
2.6645352591004E-15%
30 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71%
16.1%
12.9%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.7%
12.9%
19.4%
21 победа 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

37 матчей

81.1%
10.8%
8.1%
30 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

59.5%
29.7%
10.8%
22 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

56.8%
21.6%
21.6%
21 победа 8 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:2
Б
4:0
Б
2:3
Б
2:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
6:0
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:6
К
1:0
Б
5:0
Б
0:2
К
1:3
Б
5:1
С
1:1
Б
4:1
Б
2:1
ТК
0:3
Б
1:6
Б
1:0
К
6:1
Б
0:2
Б
3:0
ММ(
2:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
5:1
Б
4:2
Б
0:0
К
2:0
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 2 2
Гнабри Серж 1 1
Мане Садио 1 1
Киммих Йозуа 1 1
Павар Бенжамен 1 1
Мюллер Томас 0 0
Сане Лерой 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Лукас 1 1
Гилавоги Жошуа 1 1
Виммер Патрик 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нмеча Лукас 1 0
Ван де Вен Микки 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6
Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1
Вольфсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4
Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Вольфсбург - Арминия 4:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Кёльн 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Унион Берлин 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Боруссия М 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Боруссия Д 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Майнц 1 1 0 0 2 - 1 3
8. РБ Лейпциг 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Штуттгарт 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вердер 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вольфсбург 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Байер Л 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Бохум 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Шальке 04 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Хоффенхайм 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Герта 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кёльн 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Унион Берлин 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Боруссия М 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Боруссия Д 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вольфсбург 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Штуттгарт 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Вердер 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Майнц 0 0 0 0 0 - 0 0
9. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хоффенхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Герта 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фрайбург 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Бохум 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Аугсбург 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Майнц 1 1 0 0 2 - 1 3
4. РБ Лейпциг 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Вердер 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Бохум 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вольфсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Аугсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Боруссия М 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Унион Берлин 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Байер Л 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Хоффенхайм 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Герта 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Шальке 04 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Вольфсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2022, осталось 2 дня 8 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Бавария 95.7% (44)
    X 4.3% (2)
    Вольфсбург 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Вольфсбург
    9.00
    9.50
    19.00
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Бавария - Вольфсбург

    Исход игры
    Бавария
    95.8% (46)
    Ничья
    4.2% (2)
    Вольфсбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.11% (32)
    Меньше
    28.89% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    53.33% (24)
    Нет
    46.67% (21)
    Популярный счёт
    3:1 Бавария
    25% (12)
    2:0 Бавария
    25% (12)
    3:0 Бавария
    16.7% (8)
    4:1 Бавария
    10.4% (5)
    2:1 Бавария
    4.2% (2)
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    Бавария
    Вольфсбург
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