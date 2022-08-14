Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Пьер-Эмиль Хёйбьерг! Удалось сравнять счет гостям. Зацепился ща мяч перед чужой штрафной Дэвис и скинул поперек на Хёйбьерга, который в одно касание отправил снаряд точно в дальний нижний угол ворот Менди.

Небольшая потасовка у нас случилась на скамейках запасных, к которой присоединились и полевые игроки. Хозяева пытаются доказать арбитру, что перед голом нарушил правила Бентанкур.

Судье пришлось долго разнимать участников потасовки. В итоге получили по желтой карточки оба главных тренера.

Очередная пауза в нашем поединке. Судья дал возможность игрокам передохнуть и попить воды.

Замена в составе "Челси" произошла. Вместо Жоржиньо свое игровое время получил Сесар Аспиликуэта.

Забросил с центра поля Лофтус-Чик в штрафную соперника на ход Стерлингу, но тот не сумел догнать мяч до лицевой линии.

Накрутил соперника на фланге Джеймс и вырезал пас на линию вратарской, где в падении пробил Хаверц, но мяч каким-то чудом прошел мимо ворот.

Из пределов штрафной Кейн пробивал по воротам после паса от Ришарлисона, но мяч пролетел в сантиметрах от дальней штанги.

Слишком долго вводил мяч в игру Менди, за что тут же увидел перед собой желтую карточку от арбитра.

Забросил с центра поля Кукурелья в штрафную соперника на ход Маунту, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Ромеро.

Отобрал мяч в центре поля Хёйбьерг и забросил тут же на ход Ришарлисону, но тот нарушил правила в борьбе с Кулибали.

С угла поля Сон навесил на ближнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить головой Ришарлисон.

Мог убегать в контратаку по правой бровке Стерлинг после заброса от Канте, но вовремя вернулся в оборону Эмерсон и выбил мяч.

От лицевой линии Стерлинг забросил на дальнюю штангу, но здесь не успел подставить ногу в падении Хаверц.

В центре поля грамотно подставился Бентанкур и заработал для своей команды перспективный стандарт.

Проникающий пас исполнял Маунт в штрафную на Стерлинга, но прочитал эпизод Ромеро и в подкате вынес за пределы поля.

Разыграли угловой хозяева, после чего Стерлинг с левого фланга навесил на линию вратарской, но здесь головой Дайер вынес сферу подальше.

Обыграл соперника на фланге Маунт после чего подал в штрафную, мяч свалился с ноги и едва не залетел под перекладину, но Льорис смог отбить на угловой.

Красивым пасом пяткой Стерлинг ис4ал в штрафной соперника Маунта, но тому пробить в касание помешал Ромеро.

На своей половине поля Бентанкур уложил соперника на газон руками в верховой борьбе. Штрафной удар исполнят хозяева.

А вот и первая замена в нашем поединке. Вместо Райана Сессеньона игру продолжать будет Ришарлисон.

С фланга Эмерсон отдавал пас в штрафную на Кейна, но прочитал эпизод Жоржиньо и перехватил этот пас в подкате.

Протащил мяч по флангу Эмерсон и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

Диагональ исполнял Жоржиньо на правый фланг, куда забегал Джеймс, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Стерлинг, расшатал финтами защитника, но пробил намного выше перекладины.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!г

Пробивал по воротам из пределов штрафной Сон после скидки головой от Кейна, но Менди вышел из ворот и спас свою команду.

Дайер диагональ исполнял в штрафную на ход Кейну, но прочитал эпизод Сильва и вынес мяч головой в аут.

Отдавал пас поперек Джеймс под удар Жоржиньо, но мяч в чистом подкате заблокировать успел Ромеро.

Забросил Джеймс по флангу на Лофтуса-Чика, но того руками на газон уложил Дэвис. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Со штрафного Джеймс подавал на ближнюю штангу, но здесь верх выиграл Дайер и головой вернул мяч на фланг.

Мог убегать в контратаку по флангу Джеймс после заброса от Кулибали, но нарушил он правила в борьбе против Сессеньона.

Первый тайм

— Своим свистком арбитр отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне "Челси"!

45' Красивым пасом пяткой Стерлинг запускал в прорыв Маунта, но в последний момент мяч перехватил в подкате Дайер.

45' Жоржиньо с фланга навесил в район дальней штанге, куда вбегал Лофтус-Чик, но не смог он головой дотянуться до мяча.

45' Три минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.

44' Мягко забросил Кукурелья в штрафную на ход Маунту, но тому добраться до мяча не позволил в верховой борьбе Дайер.

43' С угла поля Маунт навесил на ближнюю штангу, но здесь Бентанкур выиграл верх и головой вынес сферу подальше.

42' Прорвался в контратаку по флангу Канте и прострелил вдоль ворот, но от ноги Дэвиса мяч полетел на очередной угловой.

41' Откровенно грубо сбивал соперника в центре поля Джеймс, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

40' Убегал в контратаку по флангу Хаверц, но напоролся на Сесеньона, который вынес сферу в подкате на угловой.

39' Сместился с правого фланга в штрафную Лофтус-Чик, но напоролся на Дайера, который поставил корпус и отобрал мяч.

38' Отличным пасом Хаверц нашел перед штрафной соперника Маунта, который пробил в касание, но мяч полетел выше перекладины.

37' Прошел финтом соперника по флангу Кулушевски и прострелил вдоль ворот, но мяч стал легкой добычей для вышедшего из ворот Менди.

36' Дэвис по флангу запускал в прорыв Сесеньона, но того опередил Джеймс и вынес сферу в подкате за боковую линию.

35' Теперь уже Кукурелья мяч мягко забросил на ход Хаверцу, но на выходе спокойно перехватил этот пас Льорис.

34' Проникающий пас Кулибали исполнял в штрафную на Маунта, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

33' Со штрафного Кукурелья прострелил низом на ближнюю штангу, но здесь Ромеро спокойно вынес мяч в аут.

32' Теперь уже Кулушевски грубо наступил на ногу Маунту у линии штрафной. Опасный стандарт будет в распоряжении хозяев.

31' На фланге грамотно подставился Бентанкур и заработал для своей команды важный штрафной удар.

30' Игра возобновилась, мяч под контролем футболистов "Челси", которые со своей половины поля начинают атаку.

29' Пауза в матче. Судья дал возможность футболистам немного отдохнуть и попить воды. Жарко сегодня в Англии.

28' Навесил с угла поля Джеймс в центр штрафной. Здесь после серии рикошетов мяч подхватил Кулибали и пробил в падении, но крайне неточно.

27' Джеймс проникающим пасом запустил в штрафную Лофтуса-Чика, но того опередил Дайер и вынес сферу на угловой.

26' Джеймс получил по ногам на фланге в борьбе против Сесеньона. Штрафной удар исполнять будут игроки "Челси".

25' Догнал мяч на правой бровке Лофтус-Чик и прострелил в центр штрафной, но после серии рикошетов сферу подальше от ворот вынес Дайер.

24' Провалилась оборона хозяев, позволив выскочить один на один с голкипером Сесеньону, но тот с убойной позиции пробил точно в Менди.

23' Отобрал мяч на чужой половине поля Лофтус-Чик и тут же пасом забросил на Хаверца, но судья остановил игру, зафиксировав фол в атаке.

22' По флангу Ромеро забросил на ход Эмерсону, но того опередил Кукурелья и в подкате вынес сферу за боковую линию.

21' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Калиду Кулибали! С угла поля последовала подача от Кукурельи точно на дальнюю штангу, где был совсем один Кулибали, который с лету вколотил мяч точно под перекладину. Льорис лишь взглядом проводил мяч в сетку.

20' Красивым пасом пяткой стерлинг нашел в штрафной соперника Хаверца, который пробил в дальний нижний угол, но в шпагате смог Льорис спасти свою команду.

19' На чужой половине поля подхватил сферу Кулибали и неожиданно пробил на силу в дальний угол, но не попал в створ ворот.

18' С правого фланга Жоржиньо навесил на дальнюю штангу, но здесь первым на мяче оказался Эмерсон и вынес его подальше.

17' Мог убегать в контратаку Лофтус-Чик после паса от Канте, но откровенно завозился с мячом и подарил его в итоге защитнику.

16' Сместился с правого фланга к линии чужой штрафной Канте и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Дэвис.

15' Долго катают мяч на чужой половине поля хозяева, но пройти массированную оборону им пока не удается, нужно больше нестандартных решений.

14' Со штрафного Маунт отдавал в район одиннадцатиметровой отметки, но судья остановил игру, зафиксировав офсайд у Хаверца.

13' На фланге получил по ногам Лофтус-Чик в подкате от Сесеньона. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Челси".

12' Дайер диагональ исполнял на правый фланг, куда забегал Эмерсон, но Маунт прочитал эпизод и головой вынес в аут.

11' Кукурелья с фланга тонко отдавал в штрафную на Жоржиньо, но тому добраться до мяча не позволил Ромеро.

10' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Ромеро. Потребуется ему помощь медиков.

9' Выиграл подбор у штрафной соперника Канте и с лету пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

8' С правого фланга Джеймс подал в центр штрафной, но здесь Ромеро в падении вынес мяч головой подальше.

7' Диагональ исполнял Дэвис на ход Сону, но прочитал эпизод Силва и оказался первым на мяче.

6' Кулибали забросил в штрафную на Хаверца, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля. Будет удар от ворот.

5' По флангу забросил Лофтус-Чик на ход Маунту, но того опередил Бентанкур и вынес сферу в аут.

4' Со штрафного Сон навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

3' На фланге грамотно подставился Кейн и вынудил Кулибали нарушить правила. Штрафной удар исполнять будут "шпоры".

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.