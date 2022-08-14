Стадион: Стэмфорд Бридж
0'
1:0
19' ГолКулибали Калиду
41' Желтая карточкаДжеймс Рис
62' Желтая карточкаМенди Эдуар
1:1
68' ГолХёйбьерг Пьер-Эмиль
70' Желтая карточкаАнтонио Конте
70' Желтая карточкаТомас Тухель
Ход матча
19'
41'
62'
68'
1:1
70'
70'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
16
Менди
Эдуар
29
Хаверц
Кай
19
Маунт
Мэйсон
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
24 Джеймс РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Броя АрмандоНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
-
38 Биссума ИвПолузащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Челси
Тоттенхэм
26 матчей
76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.9%
34.6%
20 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед
41 матч
48.8%
26.8%
24.4%
20 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
48.8%
31.7%
19.5%
20 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.5%
34.1%
24.4%
17 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулибали Калиду
|1
|0.5
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.5
|Кукурелья Марк
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулушевски Деян
|1
|0.5
|Дайер Эрик
|1
|0.5
|Сессеньон Райан
|1
|0.5
|Сон Хын Мин
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймс Рис II
|2
|0
|Кукурелья Марк
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Биссума Ив
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0
Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1
К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|Тоттенхэм
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Челси
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Лидс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Тоттенхэм
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Борнмут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|Лидс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Челси
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Челси
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Тоттенхэм
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Борнмут
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Челси 1:1 Тоттенхэм
Исход игры
Челси
65% (117)
Ничья
21.1% (38)
Тоттенхэм
13.9% (25)
Тотал 2.5
Больше
64.41% (76)
Меньше
35.59% (42)
Обе команды забьют
Да
83.05% (98)
Нет
16.95% (20)
Популярный счёт
2:1 Челси
30.6% (55)
1:1 Ничья
12.2% (22)
1:0 Челси
7.8% (14)
2:2 Ничья
3.3% (6)
3:1 Челси
3.3% (6)
1:2 Тоттенхэм
2.2% (4)
3:2 Челси
2.2% (4)
2:0 Челси
1.7% (3)
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