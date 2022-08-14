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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Челси
1:1
Второй тайм: 77'
Тоттенхэм
0'
1:0
19' Гол
Кулибали Калиду
41' Желтая карточка
Джеймс Рис
62' Желтая карточка
Менди Эдуар
1:1
68' Гол
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
70' Желтая карточка
Антонио Конте
70' Желтая карточка
Томас Тухель

Ход матча

19'
Кулибали Калиду
(Кукурелья Марк)
1:0
41'
Джеймс Рис
 
57'
 
Ришарлисон
Сессеньон Райан
62'
Менди Эдуар
 
68'
1:1
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
(Дэвис Бен)
70'
 
Антонио Конте
70'
Томас Тухель
 
73'
Аспиликуэта Сесар
Жоржиньо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 180
Челси 65% (117)
X 21.1% (38)
Тоттенхэм 13.9% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Тоттенхэм
2.27
5.28
3.64
Все Коэффициенты
Новости
16
Менди
Эдуар
24
Джеймс
Рис
II
6
Силва
Тьяго
26
Кулибали
Калиду
12
Лофтус-Чик
Рубен
32
Кукурелья
Марк
7
Канте
Н'Голо
5
Жоржиньо
II
29
Хаверц
Кай
19
Маунт
Мэйсон
17
Стерлинг
Рахим
1
Льорис
Уго
17
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
12
Эмерсон
Жуниор
19
Сессеньон
Райан
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
30
Бентанкур
Родриго
21
Кулушевски
Деян
7
Сон
Хын
Мин
10
Кейн
Гарри
Челси
3-4-2-1
Тоттенхэм
3-4-2-1

История личных встреч

Челси
Тоттенхэм

26 матчей

76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
34.6%
20 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед

41 матч

48.8%
26.8%
24.4%
20 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

48.8%
31.7%
19.5%
20 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.5%
34.1%
24.4%
17 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:0
КЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
0:3
ТМК
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
К
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
КЛ
2:0
ПЛ
5:3
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
К
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:4
ПЛ
2:1
КC
1:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулибали Калиду 1 0.5
Жоржиньо II 1 (1) 0.5
Кукурелья Марк 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулушевски Деян 1 0.5
Дайер Эрик 1 0.5
Сессеньон Райан 1 0.5
Сон Хын Мин 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Рис II 2 0
Кукурелья Марк 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 1 0
Биссума Ив 1 0
Сессеньон Райан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0
Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1
К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Арсенал Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
4. Тоттенхэм 1:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Брайтон Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Челси 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Лидс Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Ноттингем Форест Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Фулхэм Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Вулверхэмптон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Лестер Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
16. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
17. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эвертон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Манчестер Юнайтед Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Тоттенхэм 1:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Борнмут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Арсенал Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7. Лидс Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Ноттингем Форест Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Челси 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Брайтон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эвертон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Челси 1:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Тоттенхэм 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Борнмут Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
15. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Эвертон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Лестер Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Ноттингем Форест Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    77'
    Накрутил соперника на фланге Джеймс и вырезал пас на линию вратарской, где в падении пробил Хаверц, но мяч каким-то чудом прошел мимо ворот.
  • 76'
    Забросил с центра поля Лофтус-Чик в штрафную соперника на ход Стерлингу, но тот не сумел догнать мяч до лицевой линии.
  • Замена
    75'
    Замена в составе "Челси" произошла. Вместо Жоржиньо свое игровое время получил Сесар Аспиликуэта.
  • 74'
    Очередная пауза в нашем поединке. Судья дал возможность игрокам передохнуть и попить воды.
  • Желтая карточка
    73'
    Судье пришлось долго разнимать участников потасовки. В итоге получили по желтой карточки оба главных тренера.
  • 72'
    Небольшая потасовка у нас случилась на скамейках запасных, к которой присоединились и полевые игроки. Хозяева пытаются доказать арбитру, что перед голом нарушил правила Бентанкур.
  • Описание гола
    71'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Пьер-Эмиль Хёйбьерг! Удалось сравнять счет гостям. Зацепился ща мяч перед чужой штрафной Дэвис и скинул поперек на Хёйбьерга, который в одно касание отправил снаряд точно в дальний нижний угол ворот Менди.
  • 70'
    В центре поля грамотно подставился Бентанкур и заработал для своей команды перспективный стандарт.
  • 69'
    От лицевой линии Стерлинг забросил на дальнюю штангу, но здесь не успел подставить ногу в падении Хаверц.
  • 68'
    Мог убегать в контратаку по правой бровке Стерлинг после заброса от Канте, но вовремя вернулся в оборону Эмерсон и выбил мяч.
  • 67'
    С угла поля Сон навесил на ближнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить головой Ришарлисон.
  • 66'
    Отобрал мяч в центре поля Хёйбьерг и забросил тут же на ход Ришарлисону, но тот нарушил правила в борьбе с Кулибали.
  • 65'
    Забросил с центра поля Кукурелья в штрафную соперника на ход Маунту, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Ромеро.
  • Желтая карточка
    64'
    Слишком долго вводил мяч в игру Менди, за что тут же увидел перед собой желтую карточку от арбитра.
  • 63'
    Из пределов штрафной Кейн пробивал по воротам после паса от Ришарлисона, но мяч пролетел в сантиметрах от дальней штанги.
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    • 62'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Стерлинг, расшатал финтами защитника, но пробил намного выше перекладины.
    • 61'
      Диагональ исполнял Жоржиньо на правый фланг, куда забегал Джеймс, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
    • 60'
      Протащил мяч по флангу Эмерсон и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
    • 59'
      С фланга Эмерсон отдавал пас в штрафную на Кейна, но прочитал эпизод Жоржиньо и перехватил этот пас в подкате.
    • Замена
      58'
      А вот и первая замена в нашем поединке. Вместо Райана Сессеньона игру продолжать будет Ришарлисон.
    • 57'
      На своей половине поля Бентанкур уложил соперника на газон руками в верховой борьбе. Штрафной удар исполнят хозяева.
    • 56'
      Красивым пасом пяткой Стерлинг ис4ал в штрафной соперника Маунта, но тому пробить в касание помешал Ромеро.
    • Угловой
      55'
      Обыграл соперника на фланге Маунт после чего подал в штрафную, мяч свалился с ноги и едва не залетел под перекладину, но Льорис смог отбить на угловой.
    • 54'
      Разыграли угловой хозяева, после чего Стерлинг с левого фланга навесил на линию вратарской, но здесь головой Дайер вынес сферу подальше.
    • 53'
      Проникающий пас исполнял Маунт в штрафную на Стерлинга, но прочитал эпизод Ромеро и в подкате вынес за пределы поля.
    • 52'
      Мог убегать в контратаку по флангу Джеймс после заброса от Кулибали, но нарушил он правила в борьбе против Сессеньона.
    • 51'
      Со штрафного Джеймс подавал на ближнюю штангу, но здесь верх выиграл Дайер и головой вернул мяч на фланг.
    • 50'
      Забросил Джеймс по флангу на Лофтуса-Чика, но того руками на газон уложил Дэвис. Штрафной удар исполнять будут хозяева. 
    • 49'
      Отдавал пас поперек Джеймс под удар Жоржиньо, но мяч в чистом подкате заблокировать успел Ромеро.
    • 48'
      Дайер диагональ исполнял в штрафную на ход Кейну, но прочитал эпизод Сильва и вынес мяч головой в аут.
    • 47'
      Пробивал по воротам из пределов штрафной Сон после скидки головой от Кейна, но Менди вышел из ворот и спас свою команду.
    • Второй тайм начался
      46'
      Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!г
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком арбитр отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне "Челси"!
    • 45'
      Красивым пасом пяткой Стерлинг запускал в прорыв Маунта, но в последний момент мяч перехватил в подкате Дайер.
    • 45'
      Жоржиньо с фланга навесил в район дальней штанге, куда вбегал Лофтус-Чик, но не смог он головой дотянуться до мяча.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.
    • 44'
      Мягко забросил Кукурелья в штрафную на ход Маунту, но тому добраться до мяча не позволил в верховой борьбе Дайер.
    • 43'
      С угла поля Маунт навесил на ближнюю штангу, но здесь Бентанкур выиграл верх и головой вынес сферу подальше.
    • Угловой
      42'
      Прорвался в контратаку по флангу Канте и прострелил вдоль ворот, но от ноги Дэвиса мяч полетел на очередной угловой.
    • Желтая карточка
      41'
      Откровенно грубо сбивал соперника в центре поля Джеймс, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
    • Угловой
      40'
      Убегал в контратаку по флангу Хаверц, но напоролся на Сесеньона, который вынес сферу в подкате на угловой.
    • 39'
      Сместился с правого фланга в штрафную Лофтус-Чик, но напоролся на Дайера, который поставил корпус и отобрал мяч.
    • 38'
      Отличным пасом Хаверц нашел перед штрафной соперника Маунта, который пробил в касание, но мяч полетел выше перекладины.
    • 37'
      Прошел финтом соперника по флангу Кулушевски и прострелил вдоль ворот, но мяч стал легкой добычей для вышедшего из ворот Менди.
    • 36'
      Дэвис по флангу запускал в прорыв Сесеньона, но того опередил Джеймс и вынес сферу в подкате за боковую линию.
    • 35'
      Теперь уже Кукурелья мяч мягко забросил на ход Хаверцу, но на выходе спокойно перехватил этот пас Льорис.
    • 34'
      Проникающий пас Кулибали исполнял в штрафную на Маунта, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 33'
      Со штрафного Кукурелья прострелил низом на ближнюю штангу, но здесь Ромеро спокойно вынес мяч в аут.
    • 32'
      Теперь уже Кулушевски грубо наступил на ногу Маунту у линии штрафной. Опасный стандарт будет в распоряжении хозяев.
    • 31'
      На фланге грамотно подставился Бентанкур и заработал для своей команды важный штрафной удар.
    • 30'
      Игра возобновилась, мяч под контролем футболистов "Челси", которые со своей половины поля начинают атаку.
    • 29'
      Пауза в матче. Судья дал возможность футболистам немного отдохнуть и попить воды. Жарко сегодня в Англии.
    • 28'
      Навесил с угла поля Джеймс в центр штрафной. Здесь после серии рикошетов мяч подхватил Кулибали и пробил в падении, но крайне неточно.
    • Угловой
      27'
      Джеймс проникающим пасом запустил в штрафную Лофтуса-Чика, но того опередил Дайер и вынес сферу на угловой.
    • 26'
      Джеймс получил по ногам на фланге в борьбе против Сесеньона. Штрафной удар исполнять будут игроки "Челси".
    • 25'
      Догнал мяч на правой бровке Лофтус-Чик и прострелил в центр штрафной, но после серии рикошетов сферу подальше от ворот вынес Дайер.
    • Опасный момент
      24'
      Провалилась оборона хозяев, позволив выскочить один на один с голкипером Сесеньону, но тот с убойной позиции пробил точно в Менди.
    • 23'
      Отобрал мяч на чужой половине поля Лофтус-Чик и тут же пасом забросил на Хаверца, но судья остановил игру, зафиксировав фол в атаке.
    • 22'
      По флангу Ромеро забросил на ход Эмерсону, но того опередил Кукурелья и в подкате вынес сферу за боковую линию.
    • Описание гола
      21'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Калиду Кулибали! С угла поля последовала подача от Кукурельи точно на дальнюю штангу, где был совсем один Кулибали, который с лету вколотил мяч точно под перекладину. Льорис лишь взглядом проводил мяч в сетку.
    • Опасный момент
      20'
      Красивым пасом пяткой стерлинг нашел в штрафной соперника Хаверца, который пробил в дальний нижний угол, но в шпагате смог Льорис спасти свою команду.
    • 19'
      На чужой половине поля подхватил сферу Кулибали и неожиданно пробил на силу в дальний угол, но не попал в створ ворот.
    • 18'
      С правого фланга Жоржиньо навесил на дальнюю штангу, но здесь первым на мяче оказался Эмерсон и вынес его подальше.
    • 17'
      Мог убегать в контратаку Лофтус-Чик после паса от Канте, но откровенно завозился с мячом и подарил его в итоге защитнику.
    • 16'
      Сместился с правого фланга к линии чужой штрафной Канте и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Дэвис.
    • 15'
      Долго катают мяч на чужой половине поля хозяева, но пройти массированную оборону им пока не удается, нужно больше нестандартных решений.
    • Офсайд
      14'
      Со штрафного Маунт отдавал в район одиннадцатиметровой отметки, но судья остановил игру, зафиксировав офсайд у Хаверца.
    • 13'
      На фланге получил по ногам Лофтус-Чик в подкате от Сесеньона. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Челси".
    • 12'
      Дайер диагональ исполнял на правый фланг, куда забегал Эмерсон, но Маунт прочитал эпизод и головой вынес в аут.
    • 11'
      Кукурелья с фланга тонко отдавал в штрафную на Жоржиньо, но тому добраться до мяча не позволил Ромеро.
    • 10'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Ромеро. Потребуется ему помощь медиков.
    • 9'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Канте и с лету пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 8'
      С правого фланга Джеймс подал в центр штрафной, но здесь Ромеро в падении вынес мяч головой подальше.
    • 7'
      Диагональ исполнял Дэвис на ход Сону, но прочитал эпизод Силва и оказался первым на мяче.
    • 6'
      Кулибали забросил в штрафную на Хаверца, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля. Будет удар от ворот.
    • 5'
      По флангу забросил Лофтус-Чик на ход Маунту, но того опередил Бентанкур и вынес сферу в аут.
    • 4'
      Со штрафного Сон навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 3'
      На фланге грамотно подставился Кейн и вынудил Кулибали нарушить правила. Штрафной удар исполнять будут "шпоры".
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Челси"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Челси 1:1 Тоттенхэм

    Исход игры
    Челси
    65% (117)
    Ничья
    21.1% (38)
    Тоттенхэм
    13.9% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.41% (76)
    Меньше
    35.59% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    83.05% (98)
    Нет
    16.95% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    30.6% (55)
    1:1 Ничья
    12.2% (22)
    1:0 Челси
    7.8% (14)
    2:2 Ничья
    3.3% (6)
    3:1 Челси
    3.3% (6)
    1:2 Тоттенхэм
    2.2% (4)
    3:2 Челси
    2.2% (4)
    2:0 Челси
    1.7% (3)
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