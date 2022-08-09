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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Челси
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 48
Челси 66.7% (32)
X 25% (12)
Тоттенхэм 8.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Тоттенхэм
2.28
3.51
3.42
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Челси
Тоттенхэм

26 матчей

76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
34.6%
20 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед

41 матч

48.8%
26.8%
24.4%
20 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

48.8%
31.7%
19.5%
20 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.5%
34.1%
24.4%
17 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:0
КЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
0:3
ТМК
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
К
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
КЛ
2:0
ПЛ
5:3
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
К
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:4
ПЛ
2:1
КC
1:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жоржиньо II 1 (1) 1
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулушевски Деян 1 1
Дайер Эрик 1 1
Сессеньон Райан 1 1
Сон Хын Мин 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кукурелья Марк 1 0
Джеймс Рис II 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 1 0
Биссума Ив 1 0
Сессеньон Райан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0
Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1
К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Ньюкасл 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Борнмут 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Арсенал 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Манчестер Сити 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Брайтон 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лидс 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Брентфорд 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ливерпуль 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Лестер 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Фулхэм 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Эвертон 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Вулверхэмптон 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Вест Хэм 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Астон Вилла 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Ноттингем Форест 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Кристал Пэлас 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Саутгемптон 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Борнмут 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ньюкасл 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Лидс 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Фулхэм 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Лестер 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эвертон 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Вест Хэм 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Кристал Пэлас 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Манчестер Сити 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брайтон 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Брентфорд 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ливерпуль 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Вулверхэмптон 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Астон Вилла 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Ноттингем Форест 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Саутгемптон 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2022, осталось 2 дня 8 часов 50 минут.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Челси 66.7% (32)
    X 25% (12)
    Тоттенхэм 8.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Тоттенхэм
    2.28
    3.51
    3.42
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Челси - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Тоттенхэм

    Исход игры
    Челси
    64% (32)
    Ничья
    28% (14)
    Тоттенхэм
    8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (27)
    Меньше
    40% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    84.44% (38)
    Нет
    15.56% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    38% (19)
    1:1 Ничья
    22% (11)
    1:0 Челси
    8% (4)
    2:2 Ничья
    6% (3)
    2:0 Челси
    6% (3)
    1:2 Тоттенхэм
    4% (2)
    3:1 Челси
    4% (2)
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    Тоттенхэм
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