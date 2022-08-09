Стадион: Стэмфорд Бридж
История личных встреч
Челси
Тоттенхэм
26 матчей
76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.9%
34.6%
20 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед
41 матч
48.8%
26.8%
24.4%
20 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
48.8%
31.7%
19.5%
20 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.5%
34.1%
24.4%
17 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жоржиньо II
|1 (1)
|1
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулушевски Деян
|1
|1
|Дайер Эрик
|1
|1
|Сессеньон Райан
|1
|1
|Сон Хын Мин
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кукурелья Марк
|1
|0
|Джеймс Рис II
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Биссума Ив
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0
Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1
К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Ноттингем Форест
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Ноттингем Форест
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Челси - Тоттенхэм
Исход игры
Челси
64% (32)
Ничья
28% (14)
Тоттенхэм
8% (4)
Тотал 2.5
Больше
60% (27)
Меньше
40% (18)
Обе команды забьют
Да
84.44% (38)
Нет
15.56% (7)
Популярный счёт
2:1 Челси
38% (19)
1:1 Ничья
22% (11)
1:0 Челси
8% (4)
2:2 Ничья
6% (3)
2:0 Челси
6% (3)
1:2 Тоттенхэм
4% (2)
3:1 Челси
4% (2)
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