Первый тайм

5' "Сочи" даже не думает о том, чтобы прижиматься к своим воротам. Гости также настроены владеть мячом и создавать моменты у чужих ворот.

4' Первый угловой на левом фланге заработали хозяева поля, но после подачи Промеса защитники "Сочи" сумели достаточно уверенно отбиться.

3' Соболев в первой атаке "Спартака" падал в штрафной площади в борьбе с Ангбаном, но судьи не зафиксировали против нападающего нарушения правил. Видеоассистенты тоже фол не углядели.

2' Солидная атмосфера на "Открытие Банк Арене". На трибунах немало свободных мест, но акустика здесь шикарная. Местная публика ждёт выхода любимой команды на единоличное 1-е место в таблице РПЛ.