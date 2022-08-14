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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Спартак Москва
0:0
Первый тайм: 4'
Сочи
0'
Прогнозы 190
Спартак Москва 73.7% (140)
X 16.3% (31)
Сочи 10% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Сочи
1.97
4.15
4.35
Все Коэффициенты
Новости
57
Селихов
Александр
97
Денисов
Даниил
68
Литвинов
Руслан
14
Джикия
Георгий
82
Хлусевич
Даниил
35
Мартинс
Кристофер
18
Умяров
Наиль
47
Зобнин
Роман
22
Игнатов
Михаил
7
Соболев
Александр
Сергеевич
10
Промес
Куинси
1
Адамов
Денис
26
Мещанинов
Артём
3
Дркушич
Ваня
13
Терехов
Сергей
15
Цаллагов
Ибрагим
16
Нобоа
Кристиан
5
Ангбан
Викторьен
17
Макарчук
Артём
10
Сарвели
Владислав
9
Мелкадзе
Георгий
6
Юсупов
Артур
Спартак Москва
4-3-3
Сочи
3-4-3

История личных встреч

Спартак Москва
Сочи

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
КПП
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМК
7:1
ТМК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 4 1
Мозес Виктор 2 0.5
Соболев Александр Сергеевич 1 0.25
Мартинс Кристофер 1 0.25
Игнатов Михаил 1 0.25
Зобнин Роман 1 0.25
Хлусевич Даниил 0 0
Пруцев Данил 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 3 (2) 0.75
Юсупов Артур 1 0.25
Цаллагов Ибрагим 1 0.25
Мелкадзе Георгий 1 0.25
Сарвели Владислав 1 0.25
Макарчук Артём 0 0
Терехов Сергей 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рыбус Мацей 1 1
Промес Куинси 2 0
Соболев Александр Сергеевич 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Селихов Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Артур 2 0
Нобоа Кристиан 1 0
Терехов Сергей 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Заика Кирилл 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Макарчук Артём 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Мещанинов Артём 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
4
50%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
3
75%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1
Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1
Сочи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3
Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 3 2 0 11 - 2 11
2. Спартак Москва 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
3. Ростов Заявка 5 3 2 0 10 - 7 11
4. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5. Сочи 0:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Динамо Москва Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
7. Ахмат Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Краснодар Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
9. Химки Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Оренбург Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
11. Крылья Советов Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12. Факел Заявка 5 0 3 2 7 - 11 3
13. Локомотив Москва Заявка 5 0 3 2 4 - 12 3
14. Пари НН Заявка 5 0 2 3 7 - 12 2
15. Урал Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
16. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. ЦСКА Москва Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3. Сочи 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Ростов Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
7. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Спартак Москва 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
9. Химки Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Факел Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Пари НН Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
3. Краснодар Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
6. Сочи 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Ахмат Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Пари НН Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
12. Факел Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
13. Торпедо Москва Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Оренбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Локомотив Москва Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Первый тайм
  • 5'
    "Сочи" даже не думает о том, чтобы прижиматься к своим воротам. Гости также настроены владеть мячом и создавать моменты у чужих ворот.
  • Угловой
    4'
    Первый угловой на левом фланге заработали хозяева поля, но после подачи Промеса защитники "Сочи" сумели достаточно уверенно отбиться.
  • Судья
    3'
    Соболев в первой атаке "Спартака" падал в штрафной площади в борьбе с Ангбаном, но судьи не зафиксировали против нападающего нарушения правил. Видеоассистенты тоже фол не углядели.
  • 2'
    Солидная атмосфера на "Открытие Банк Арене". На трибунах немало свободных мест, но акустика здесь шикарная. Местная публика ждёт выхода любимой команды на единоличное 1-е место в таблице РПЛ.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Сочи

Исход игры
Спартак Москва
74.5% (161)
Ничья
16.2% (35)
Сочи
9.3% (20)
Тотал 2.5
Больше
77.31% (92)
Меньше
22.69% (27)
Обе команды забьют
Да
87.39% (104)
Нет
12.61% (15)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
29.2% (63)
1:1 Ничья
6.5% (14)
3:1 Спартак Москва
4.2% (9)
2:2 Ничья
4.2% (9)
1:0 Спартак Москва
3.7% (8)
1:2 Сочи
1.9% (4)
2:0 Спартак Москва
1.9% (4)
3:0 Спартак Москва
0.9% (2)
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Сочи
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