  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Спартак Москва
 
Позже
Сочи
Прогнозы 61
Спартак Москва 82% (50)
X 8.2% (5)
Сочи 9.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Сочи
2.05
4.00
4.10
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Спартак Москва
Сочи

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
КПП
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМК
7:1
ТМК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 4 1
Мозес Виктор 2 0.5
Соболев Александр Сергеевич 1 0.25
Мартинс Кристофер 1 0.25
Игнатов Михаил 1 0.25
Зобнин Роман 1 0.25
Хлусевич Даниил 0 0
Пруцев Данил 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 3 (2) 0.75
Юсупов Артур 1 0.25
Цаллагов Ибрагим 1 0.25
Мелкадзе Георгий 1 0.25
Сарвели Владислав 1 0.25
Макарчук Артём 0 0
Терехов Сергей 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рыбус Мацей 1 1
Промес Куинси 2 0
Соболев Александр Сергеевич 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Селихов Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Артур 2 0
Нобоа Кристиан 1 0
Терехов Сергей 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Заика Кирилл 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Макарчук Артём 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Мещанинов Артём 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
4
50%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
3
75%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1
Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1
Сочи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3
Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
2. Спартак Москва Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Сочи Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
4. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
5. Ростов Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
7. Химки Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
8. Краснодар Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
9. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11. Оренбург Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
12. Пари НН Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
13. Факел Заявка 4 0 2 2 7 - 11 2
14. Локомотив Москва Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Зенит Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
3. Ростов Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Сочи Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
10. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Факел Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Пари НН Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Урал Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
6. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. ЦСКА Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Торпедо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
11. Факел Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
12. Пари НН Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Оренбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
16. Локомотив Москва Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2022, осталось 2 дня 10 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Спартак Москва 82% (50)
    X 8.2% (5)
    Сочи 9.8% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Сочи
    2.05
    4.00
    4.10
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Спартак Москва - Сочи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Спартак Москва - Сочи

    Исход игры
    Спартак Москва
    82.3% (51)
    Ничья
    8.1% (5)
    Сочи
    9.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.44% (38)
    Меньше
    15.56% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    86.67% (39)
    Нет
    13.33% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    41.9% (26)
    2:2 Ничья
    6.5% (4)
    3:1 Спартак Москва
    6.5% (4)
    2:0 Спартак Москва
    6.5% (4)
    1:2 Сочи
    3.2% (2)
    1:0 Спартак Москва
    3.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Спартак Москва
    Сочи
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     