  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Линфилд
 
Позже
Будё-Глимт
Прогнозы 111
Линфилд 14.4% (16)
X 14.4% (16)
Будё-Глимт 71.2% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Линфилд
Ничья
Будё-Глимт
6.70
4.60
1.49
Все Коэффициенты
Новости
Линфилд
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Линфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малгрю Джейми 1 0.5
Девайн Этан 1 0.5
МакКи Крис 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 4 (2) 2
Мо Бреде 0 0
Сольбаккен Ола 0 0

Карточки

Линфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шилдс Крис 2 0
Кларк Мэттью II 2 0
Стюарт Джордан II 1 0
Купер Джэл 1 0
Роско Сэм 1 0
Фэллон Стивен 1 0
Финлейсон Дэниэл 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Линфилд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Харлэнд и Вульф Велдерс - Линфилд 1:8 Линфилд - ТНС 2:0 Кнокбреда - Линфилд 1:2 ТНС - Линфилд 1:0
Линфилд - Сент-Миррен 1:2 Линфилд - Ньютаун 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Ларн 0:0 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Гленторан 1:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:0 Уорренпойнт Таун - Линфилд 1:2 Линфилд - Данганнон Свифт 5:0 Линфилд - Крузейдерс 3:2 Баллимена Юнайтед - Линфилд 0:2 Каррик Рейнджерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Портадаун 1:0 Гленторан - Линфилд 1:0 Линфилд - Ларн 2:1 Колрейн - Линфилд 3:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0
Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Судья
    Главный судья: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия);
    Ассистент: Харальд Гудерманис (Латвия);
    Ассистент: Алексей Спасенников (Латвия);
    Резервный: Александр Голубев (Латвия).
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня вашему вниманию будет второй матч квалификации Лиги чемпионов. Североирландский клуб "Линдфорд" на своём поле принимает норвежскую команду "Будё-Глимт". Текстовую трансляцию проведёт - Матюшенцев Дмитрий, всем хорошего вечера и надеемся на красивый футбол!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Линфилд - Будё-Глимт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июля 2022, осталось 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 111
Линфилд 14.4% (16)
X 14.4% (16)
Будё-Глимт 71.2% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Линфилд
Ничья
Будё-Глимт
6.70
4.60
1.49
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Линфилд - Будё-Глимт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Линфилд - Будё-Глимт

Исход игры
Линфилд
14.4% (16)
Ничья
14.4% (16)
Будё-Глимт
71.2% (79)
Тотал 2.5
Больше
56.48% (61)
Меньше
43.52% (47)
Обе команды забьют
Да
68.52% (74)
Нет
31.48% (34)
Популярный счёт
1:2 Будё-Глимт
41.4% (46)
0:2 Будё-Глимт
12.6% (14)
1:1 Ничья
11.7% (13)
0:1 Будё-Глимт
10.8% (12)
2:1 Линфилд
5.4% (6)
1:0 Линфилд
5.4% (6)
1:3 Будё-Глимт
4.5% (5)
2:2 Ничья
2.7% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Линфилд
Будё-Глимт
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 