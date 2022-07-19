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Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня вашему вниманию будет второй матч квалификации Лиги чемпионов. Североирландский клуб "Линдфорд" на своём поле принимает норвежскую команду "Будё-Глимт". Текстовую трансляцию проведёт - Матюшенцев Дмитрий, всем хорошего вечера и надеемся на красивый футбол!