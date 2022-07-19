Стадион: Уиндзор Парк
Позже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Холл БенЗащитник
-
16 Кларк МэттьюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 МакКи КрисНападающий
-
19 Девайн ЭтанПолузащитник
-
25 Пеппер КонорЗащитник
-
31 Куинн НайалПолузащитник
-
34 Кларк ЭндрюНападающий
- Полузащитник
-
53 Арчер ДжошуаПолузащитник
-
Главный тренер: Хили Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Нордас ЛассеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Бомбардиры внутри турнира
Линфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малгрю Джейми
|1
|0.5
|Девайн Этан
|1
|0.5
|МакКи Крис
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|2
|Мо Бреде
|0
|0
|Сольбаккен Ола
|0
|0
Карточки
Линфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шилдс Крис
|2
|0
|Кларк Мэттью II
|2
|0
|Стюарт Джордан II
|1
|0
|Купер Джэл
|1
|0
|Роско Сэм
|1
|0
|Фэллон Стивен
|1
|0
|Финлейсон Дэниэл
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Линфилд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Харлэнд и Вульф Велдерс - Линфилд 1:8 Линфилд - ТНС 2:0 Кнокбреда - Линфилд 1:2 ТНС - Линфилд 1:0
Линфилд - Сент-Миррен 1:2 Линфилд - Ньютаун 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Ларн 0:0 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Гленторан 1:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:0 Уорренпойнт Таун - Линфилд 1:2 Линфилд - Данганнон Свифт 5:0 Линфилд - Крузейдерс 3:2 Баллимена Юнайтед - Линфилд 0:2 Каррик Рейнджерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Портадаун 1:0 Гленторан - Линфилд 1:0 Линфилд - Ларн 2:1 Колрейн - Линфилд 3:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0
Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Линфилд - Будё-Глимт
Исход игры
Линфилд
14.4% (16)
Ничья
14.4% (16)
Будё-Глимт
71.2% (79)
Тотал 2.5
Больше
56.48% (61)
Меньше
43.52% (47)
Обе команды забьют
Да
68.52% (74)
Нет
31.48% (34)
Популярный счёт
1:2 Будё-Глимт
41.4% (46)
0:2 Будё-Глимт
12.6% (14)
1:1 Ничья
11.7% (13)
0:1 Будё-Глимт
10.8% (12)
2:1 Линфилд
5.4% (6)
1:0 Линфилд
5.4% (6)
1:3 Будё-Глимт
4.5% (5)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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