Возобновляется игра после импровизированного тайм-аута, Синани наносит неплохой удар с линии штрафной, однако мяч проходит немного правее створа.

Полчаса сыграно в нашем матче, пока сложно предугадать, в чью сторону качнется чаша весов, соперники достойны друг друга.

Юричич на дриблинге перед штрафной "Дюделанжа" упустил мяч и врезал по голеностопу Моррену, первая желтая карточка сегодня.

Нарушений сегодня приличное количество, но практически все несут тактический характер, потому Поусон размахивать карточками и не собирается.

Инициатива в последние минуты визуально снова возвращается к "Дюделанжу", игроки в желтой форме с мячом стали возиться почаще.

Штрафной на левом фланге заработали хозяева, Арутюнян навесил к 11-метровой отметке, где мяч от головы игрока "Дюделанжа" ушел на угловой.

С навесом Кочука с углового оборона справляется, затем гости накрывают удар Давидяна с подбора.

27' Паузу на водопой организует Крейг Поусон, +32 в Ереване было перед стартом встречи, хотя по местному времени игра началась в 20:00.

26' Отубаньо получил мяч на левом фланге после передачи из глубины и рикошета, взял секунду на раздумье и попытался обвести вратаря, однако в дальний верхний угол не попал.

24' 2:3 у нас по ударам к этой минуте, но в створ попаданий нет. Хотя, как мы помним, каркас ворот "Пюника" сотрясся уже дважды.

22' Не очень осмотрительную скидку назад исполняет один из защитников "Пюника", но рывок Юрченко позволяет избежать углового.

21' Юричич после передачи из глубины ворвался в штрафную чуть левее центра, обыграл Фокса, однако бить с нулевого угла не стал, тем более там случился подкат защитника, а, развернувшись, хорват направил мяч в руки успевшему подняться голкиперу.

19' Еще одна подача Арутюняна получается не самой опасной, мяч вылетает из штрафной "Дюделанжа".

18' Первый угловой в матче заработали хозяева, с подачей Арутюняна оборона гостей справилась, с подбора же неплохо пробил Гонсалес - мяч прошел над перекладиной, предварительно кого-то коснувшись.