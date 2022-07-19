Стадион: Республиканский стадион
Ход матча
32'
39'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
24
Кирш
Мехди
16
Моррен
Шарль
23
Хаджи
Самир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Авагян АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Меликян Егише
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кирш МехдиЗащитник
- Полузащитник
-
16 Моррен ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаджи СамирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Антунес ХугоВратарь
-
31 Маргату ЖоауВратарь
-
17 ЖошселинуЗащитник
-
33 Штумпф КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Фрере БруноПолузащитник
-
15 Энгларо ИванПолузащитник
-
10 Агович ЭдисНападающий
- Нападающий
-
37 Лима ЭнзоНападающий
-
Главный тренер: Фангейру
Бомбардиры внутри турнира
Пюник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гайич Зоран
|2
|0.67
|Арутюнян Оганес
|0
|0
Дюделанж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохсин Хассан
|1
|0.33
|Синани Дейвид
|1
|0.33
|Боич Филип
|1
|0.33
Карточки
Пюник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самбрано Ренсо
|1
|0
|Отубаньо Юсуф
|1
|0
|Вакуленко Сергей
|1
|0
|Коваленко Михаил Вадимович
|1
|0
|Кочук Евгений
|1
|0
|Младенович Неманья
|1
|0
Дюделанж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кирш Мехди
|1
|1
|Штумпф Крис
|1
|0
|Синани Дейвид
|1
|0
|Нинте Франсиску
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Пюник
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
ЧФР Клуж - Пюник 2:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1 Пюник - Арарат 1:0
Пюник - Урарту 1:1 Пюник - Ван 2:0 Пюник - Ноа Ереван 2:1 Арарат-Армения - Пюник 1:1 Пюник - Нораванк 3:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Пюник - Алашкерт 3:0 Арарат - Пюник 1:2 Урарту - Пюник 0:1 Ван - Пюник 1:1 Ноа Ереван - Пюник 0:1 Пюник - Арарат-Армения 1:0 Нораванк - Пюник 1:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Алашкерт - Пюник 1:4 Спартак Москва - Пюник 1:1
Дюделанж
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Тирана - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Тирана 1:0 Дюделанж - Расинг Юнион 2:3 Вильц - Дюделанж 0:3
Дюделанж - Хамм Бенфика 7:0 Роданге-91 - Дюделанж 0:2 Дюделанж - Свифт Эсперанж 1:0 Страссен - Дюделанж 3:1 Дюделанж - Фола 2:3 Виктория Роспорт - Дюделанж 0:5 Дюделанж - Дифферданж 1:0 Этцелла - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Унион Титус - Дюделанж 0:1 Дюделанж - Расинг Юнион 1:1 Хостерт - Дюделанж 1:3 Дюделанж - Жюнесс Эш 1:0 Дюделанж - Прогрес 1:2 Мольде - Дюделанж 1:0 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Пюник 0:0 Дюделанж
Исход игры
Пюник
40.9% (90)
Ничья
10.9% (24)
Дюделанж
48.2% (106)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (66)
Меньше
66.67% (132)
Обе команды забьют
Да
27.27% (54)
Нет
72.73% (144)
Популярный счёт
0:2 Дюделанж
26.8% (59)
1:0 Пюник
18.2% (40)
2:1 Пюник
12.7% (28)
0:3 Дюделанж
12.3% (27)
1:1 Ничья
8.6% (19)
2:0 Пюник
5% (11)
1:2 Дюделанж
2.3% (5)
0:5 Дюделанж
1.4% (3)
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