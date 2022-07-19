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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Пюник
0:0
Первый тайм: 40'
Дюделанж
0'
32' Желтая карточка
Джуричич Лука
39' Желтая карточка
Диуф Жюль

Ход матча

32'
Джуричич Лука
 
39'
 
Диуф Жюль

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 220
Пюник 40.9% (90)
X 10.9% (24)
Дюделанж 48.2% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пюник
Ничья
Дюделанж
3.70
3.40
3.98
Все Коэффициенты
Новости
1
Юрченко
Давид
9
Дашян
Артак
5
Гайич
Зоран
15
Коваленко
Михаил
Вадимович
30
Гонсалес
Александр
11
Арутюнян
Оганес
29
Кочук
Евгений
6
Карлос
Джуниор
II
97
Давидян
Давид
2
Джуричич
Лука
14
Отубаньо
Юсуф
1
Фокс
Лукас
4
Скендерович
Алдин
3
Да
Кошта
Триндаде
5
Диуф
Жюль
24
Кирш
Мехди
27
Уассьеро
Жан-Сильвио
16
Моррен
Шарль
8
Боич
Филип
21
Синани
Дейвид
23
Хаджи
Самир
11
Мохсин
Хассан
Пюник
3-4-3
Дюделанж
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гайич Зоран 2 0.67
Арутюнян Оганес 0 0
Дюделанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохсин Хассан 1 0.33
Синани Дейвид 1 0.33
Боич Филип 1 0.33

Карточки

Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самбрано Ренсо 1 0
Отубаньо Юсуф 1 0
Вакуленко Сергей 1 0
Коваленко Михаил Вадимович 1 0
Кочук Евгений 1 0
Младенович Неманья 1 0
Дюделанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кирш Мехди 1 1
Штумпф Крис 1 0
Синани Дейвид 1 0
Нинте Франсиску 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Пюник
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
ЧФР Клуж - Пюник 2:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1 Пюник - Арарат 1:0
Пюник - Урарту 1:1 Пюник - Ван 2:0 Пюник - Ноа Ереван 2:1 Арарат-Армения - Пюник 1:1 Пюник - Нораванк 3:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Пюник - Алашкерт 3:0 Арарат - Пюник 1:2 Урарту - Пюник 0:1 Ван - Пюник 1:1 Ноа Ереван - Пюник 0:1 Пюник - Арарат-Армения 1:0 Нораванк - Пюник 1:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Алашкерт - Пюник 1:4 Спартак Москва - Пюник 1:1
Дюделанж
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Тирана - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Тирана 1:0 Дюделанж - Расинг Юнион 2:3 Вильц - Дюделанж 0:3
Дюделанж - Хамм Бенфика 7:0 Роданге-91 - Дюделанж 0:2 Дюделанж - Свифт Эсперанж 1:0 Страссен - Дюделанж 3:1 Дюделанж - Фола 2:3 Виктория Роспорт - Дюделанж 0:5 Дюделанж - Дифферданж 1:0 Этцелла - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Унион Титус - Дюделанж 0:1 Дюделанж - Расинг Юнион 1:1 Хостерт - Дюделанж 1:3 Дюделанж - Жюнесс Эш 1:0 Дюделанж - Прогрес 1:2 Мольде - Дюделанж 1:0 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Угловой
    38'
    С навесом Кочука с углового оборона справляется, затем гости накрывают удар Давидяна с подбора.
  • 37'
    Штрафной на левом фланге заработали хозяева, Арутюнян навесил к 11-метровой отметке, где мяч от головы игрока "Дюделанжа" ушел на угловой.
  • 36'
    Инициатива в последние минуты визуально снова возвращается к "Дюделанжу", игроки в желтой форме с мячом стали возиться почаще.
  • Фол, нарушение
    34'
    Нарушений сегодня приличное количество, но практически все несут тактический характер, потому Поусон размахивать карточками и не собирается.
  • Желтая карточка
    32'
    Юричич на дриблинге перед штрафной "Дюделанжа" упустил мяч и врезал по голеностопу Моррену, первая желтая карточка сегодня.
  • 31'
    Полчаса сыграно в нашем матче, пока сложно предугадать, в чью сторону качнется чаша весов, соперники достойны друг друга.
  • 29'
    Возобновляется игра после импровизированного тайм-аута, Синани наносит неплохой удар с линии штрафной, однако мяч проходит немного правее створа.
  • 27'
    Паузу на водопой организует Крейг Поусон, +32 в Ереване было перед стартом встречи, хотя по местному времени игра началась в 20:00.
  • 26'
    Отубаньо получил мяч на левом фланге после передачи из глубины и рикошета, взял секунду на раздумье и попытался обвести вратаря, однако в дальний верхний угол не попал.
  • 24'
    2:3 у нас по ударам к этой минуте, но в створ попаданий нет. Хотя, как мы помним, каркас ворот "Пюника" сотрясся уже дважды.
  • 22'
    Не очень осмотрительную скидку назад исполняет один из защитников "Пюника", но рывок Юрченко позволяет избежать углового.
  • 21'
    Юричич после передачи из глубины ворвался в штрафную чуть левее центра, обыграл Фокса, однако бить с нулевого угла не стал, тем более там случился подкат защитника, а, развернувшись, хорват направил мяч в руки успевшему подняться голкиперу.
  • Угловой
    19'
    Еще одна подача Арутюняна получается не самой опасной, мяч вылетает из штрафной "Дюделанжа".
  • Угловой
    18'
    Первый угловой в матче заработали хозяева, с подачей Арутюняна оборона гостей справилась, с подбора же неплохо пробил Гонсалес - мяч прошел над перекладиной, предварительно кого-то коснувшись.
  • 16'
    Снова мяч переходит под контроль "Дюделанжа", позиционно атакует чемпион Люксембурга, но продвинуться в финальную треть им не удается.
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    • Опасный момент
      14'
      Гонсалес прорвался по правому флангу, вошел в штрафную и покатил на угол вратарской на Юричича, который в касание пробил неточно!
    • 12'
      "Пюник" в позиционном нападении пока совсем не блещет, комбинировать на чужой половине поля чемпиону Армении не удается.
    • Травма, повреждение
      10'
      Прорыв Давидяна по правому флангу игроки "Дюделанжа" прервали чисто, однако Давиду требуется медицинская помощь.
    • 9'
      Обозначает "Дюделанж" всю серьезность своих намерений с первых же минут встречи, готов клуб из Люксембурга проходит как можно дальше.
    • Опасный момент
      8'
      И еще одна острая атака "Дюделанжа", Синани приближается к штрафной и заряжает с 22 метров - мяч цепляет перекладину и уходит выше створа!
    • Штанга
      7'
      Какой момент у гостей! Хассан получает мяч на дуге штрафной и с разворота стреляет с 19 метров - снаряд попадает в правую штангу!
    • 6'
      Юричич заработал штрафной в центральной зоне, Арутюнян исполнил заброс вперед, но до удара по воротам этот момент довести не удалось.
    • Фол, нарушение
      5'
      Несколько нарушений правил в центре поля допускают команды на старте матча, установить контроль над происходящим не могут ни те, ни другие.
    • 3'
      "Дюделанж", в свою очередь, дважды обыграл албанского чемпиона "Тирану" - 1:0 дома и 2:1 в гостях.
    • 2'
      Чемпионы Армении в драматичном противостоянии одолели "ЧФР Клуж" - 0:0 было дома, в Румынии "Пюник" отыгрался в конце основного времени, затем в конце дополнительного и прошел дальше по пенальти.
    • Офсайд
      1'
      "Дюделанж", который сегодня играет в желтой форме, в первой же атаке попадает в положение "вне игры". Правда, повтор показывает, что боковой арбитр ошибся.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      39'
      Диуф Жюль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Джуричич Лука получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Republican Stadium - Vazgen Sargsyan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Пюник 0:0 Дюделанж

    Исход игры
    Пюник
    40.9% (90)
    Ничья
    10.9% (24)
    Дюделанж
    48.2% (106)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (66)
    Меньше
    66.67% (132)
    Обе команды забьют
    Да
    27.27% (54)
    Нет
    72.73% (144)
    Популярный счёт
    0:2 Дюделанж
    26.8% (59)
    1:0 Пюник
    18.2% (40)
    2:1 Пюник
    12.7% (28)
    0:3 Дюделанж
    12.3% (27)
    1:1 Ничья
    8.6% (19)
    2:0 Пюник
    5% (11)
    1:2 Дюделанж
    2.3% (5)
    0:5 Дюделанж
    1.4% (3)
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