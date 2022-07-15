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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Пюник
 
Позже
Дюделанж
Прогнозы 75
Пюник 34.7% (26)
X 12% (9)
Дюделанж 53.3% (40)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Пюник
Ничья
Дюделанж
3.95
3.35
3.78
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гайич Зоран 2 1
Арутюнян Оганес 0 0
Дюделанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохсин Хассан 1 0.5
Синани Дейвид 1 0.5
Боич Филип 1 0.5

Карточки

Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самбрано Ренсо 1 0
Отубаньо Юсуф 1 0
Вакуленко Сергей 1 0
Коваленко Михаил Вадимович 1 0
Кочук Евгений 1 0
Младенович Неманья 1 0
Дюделанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кирш Мехди 1 1
Штумпф Крис 1 0
Синани Дейвид 1 0
Нинте Франсиску 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Пюник
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
ЧФР Клуж - Пюник 2:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1 Пюник - Арарат 1:0
Пюник - Урарту 1:1 Пюник - Ван 2:0 Пюник - Ноа Ереван 2:1 Арарат-Армения - Пюник 1:1 Пюник - Нораванк 3:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Пюник - Алашкерт 3:0 Арарат - Пюник 1:2 Урарту - Пюник 0:1 Ван - Пюник 1:1 Ноа Ереван - Пюник 0:1 Пюник - Арарат-Армения 1:0 Нораванк - Пюник 1:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Алашкерт - Пюник 1:4 Спартак Москва - Пюник 1:1
Дюделанж
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Тирана - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Тирана 1:0 Дюделанж - Расинг Юнион 2:3 Вильц - Дюделанж 0:3
Дюделанж - Хамм Бенфика 7:0 Роданге-91 - Дюделанж 0:2 Дюделанж - Свифт Эсперанж 1:0 Страссен - Дюделанж 3:1 Дюделанж - Фола 2:3 Виктория Роспорт - Дюделанж 0:5 Дюделанж - Дифферданж 1:0 Этцелла - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Унион Титус - Дюделанж 0:1 Дюделанж - Расинг Юнион 1:1 Хостерт - Дюделанж 1:3 Дюделанж - Жюнесс Эш 1:0 Дюделанж - Прогрес 1:2 Мольде - Дюделанж 1:0 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Пюник - Дюделанж от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июля 2022, осталось 2 дня 17 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 75
    Пюник 34.7% (26)
    X 12% (9)
    Дюделанж 53.3% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пюник
    Ничья
    Дюделанж
    3.95
    3.35
    3.78
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Пюник - Дюделанж онлайн

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    Прогнозы на матч Пюник - Дюделанж

    Исход игры
    Пюник
    33.8% (25)
    Ничья
    12.2% (9)
    Дюделанж
    54.1% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.47% (31)
    Меньше
    57.53% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    28.77% (21)
    Нет
    71.23% (52)
    Популярный счёт
    0:3 Дюделанж
    24.3% (18)
    0:2 Дюделанж
    24.3% (18)
    1:0 Пюник
    13.5% (10)
    2:1 Пюник
    12.2% (9)
    1:1 Ничья
    12.2% (9)
    2:0 Пюник
    6.8% (5)
    1:2 Дюделанж
    2.7% (2)
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    Пюник
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