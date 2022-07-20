Стадион: Bolt Arena
1:2
Второй тайм: 80'
0'
5' Желтая карточкаТенхо Миро
0:1
6' ПенальтиХори Томаш
1:1
50' ГолРадулович Боян
1:2
57' ГолКопич Ян
61' Желтая карточкаБуха Павел
70' Желтая карточкаМурило
Ход матча
5'
6'
0:1
50'
57'
1:2
61'
70'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
24
Браун
Дэвид
20
Мурило
24
Гавел
Милан
20
Буха
Павел
23
Калвач
Лукаш
10
Копич
Ян
15
Хори
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
24 Браун ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 МурилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Терхо КасперПолузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
-
23 Соири ПюрюНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гавел МиланЗащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
-
23 Калвач ЛукашПолузащитник
-
10 Копич ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хори ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Чигак ФилипЗащитник
-
35 Каша ФилипЗащитник
-
44 Голик ЛиборЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Труса МатейПолузащитник
-
22 КадуПолузащитник
-
99 Н'Диайе МодуПолузащитник
-
33 Дедич РенеНападающий
-
Главный тренер: Билек Михал
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартич Мануэль
|1
|0.33
|Радулович Боян
|1
|0.33
|Мурило
|1
|0.33
|Хостикка Сантери
|0
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Копич Ян
|1
|1
|Хори Томаш
|1 (1)
|1
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тенхо Миро
|2
|0
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
|Мурило
|1
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буха Павел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1
Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0
Виктория Пльзень
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Виктория Пльзень - Бешикташ 0:0 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Виктория Пльзень - Таборско 3:0
Виктория Пльзень - Слован Братислава 3:1 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:1 Млада Болеслав - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Баник Острава 2:1 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Славия Прага 1:1 Яблонец - Виктория Пльзень 0:0 Виктория Пльзень - Теплице 1:0 Фастав Злин - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Пардубице 4:0 Ческе-Будеевице - Виктория Пльзень 0:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч ХИК 1:2 Виктория Пльзень
Исход игры
ХИК
25.6% (33)
Ничья
31% (40)
Виктория Пльзень
43.4% (56)
Тотал 2.5
Больше
43.36% (49)
Меньше
56.64% (64)
Обе команды забьют
Да
74.34% (84)
Нет
25.66% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.1% (35)
1:2 Виктория Пльзень
20.9% (27)
2:1 ХИК
15.5% (20)
0:1 Виктория Пльзень
13.2% (17)
1:0 ХИК
7% (9)
0:2 Виктория Пльзень
2.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!