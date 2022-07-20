Копич на фланге руками остановил проход Мурило и получил жёлтую карточку.

Бурджеллаб слева со штрафного навесил к воротам, где на выходе кулаками сыграл Штанек.

Калвач от углового флага покатил мяч на партнёра. Подачу Сикоры слева к воротам на выходе кулаками нейтрализовал Хазард.

Замена в составе "ХИКа": вместо Перпарима Хетемая на поле вышел Йоханнес Или-Кокко.

Замена в составе "ХИКа": вместо Мурило на поле вышел Пюрю Соири.

Хори на чужой половине поля подтолкнул в спину Хетемая.

Мурило слева навесил к воротам, где Радулович в высоком прыжке немного не добрался головой до мяча.

Мурило в центре поля сыграл грубо и получил жёлтую карточку.

Замена в составе "ХИКа": вместо Сантери Хостикки на поле вышел Нассим Бурджеллаб.

Замена в составе "ХИКа": вместо Миро Тенхо на поле вышел Матти Пелтола.

Чехи по левому флангу неспешно с помощью аутов отправились вперёд.

Удар Абубакари с пятнадцати метров пришёлся в ногу Перницы.

Гейда слева навесил к дальней штанге, где Москейра в прыжке не достал мяч головой.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! КОПИЧ!!! Копич справа сместился в центр и с линии штрафной площади низом точно пробил в правый угол.

Браун у центрального круга подтолкнул в спину Копича.

Буха у угла штрафной площади сбил Абубакари и получил жёлтую карточку.

Хостикка слева со штрафного навесил к дальней штанге, откуда гости мяч выбили.

Мурило от углового флага навесил на Абубакари, которому в верховой борьбе не удалось нанести удар головой в сторону ворот.

Второй тайм в Хельсинки!

Скидка Абубакари на левом фланге на Мурило застала последнего в офсайде.

Финны и второй тайм начали с уверенного контроля мяча на чужой половине. Удастся ли хозяевам после перерыва сыграть острее?

Райтала слева не решился идти вперёд и перевёл мяч на правый фланг.

Радулович справа поборолся с чешскими защитниками и упустил мяч за боковую линию поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! РАДУЛОВИЧ!!! Абубакари слева вывел к воротам Хостикку. Удар Сантери Штанек отразил ногами, но Хостикка успел сделать скидку на Радулловича, который пробил мимо чешского голкипера.

Гейда в центре поля ударил локтем по голове Радуловича.

Мурило от углового флага навесил в центр штрафной площади, где арбитр зафиксировал фол со стороны атаковавшей команды.

Первый тайм

— Перерыв! "ХИК" (Хельсинки, Финляндия) - "Виктория" (Пльзень, Чехия) - 0:1.

44' Калвач от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили. Сикора сыграл на подборе, но его удар с дальней дистанции с лёта получился правее ворот.

43' Финны продолжают большими силами атаковать. попытка перевести игру на левый фланг привела к потере мяча.

42' Хори на чужой половине поля врезался в Тенхо.

40' Абубакари справа навесил к воротам. Мяч после рикошета оказался у Радуловича, который с лёта пробил в перекладину.

39' Следующий угловой удар у финнов опасным не получился.

38' Мурило от углового флага покатил мяч на Хостикку, а после ответной передачи снабдил мячом Хетемая. Перпарим справа навесил к дальней штанге, где удар головой Радуловича в упор под перекладину Штанек парировал.

36' Гости разыграли угловой удар. Калвач слева навесил к воротам на Гейду, который переправил мяч в сетку. Арбитры зафиксировали офсайд и гол не засчитали.

35' После дальнего удара Калвача в штрафной площади мяч отскочил к Копичу, который не смог сделать точного паса налево на Хори.

34' Мурило от углового флага навесил к дальней штанге, куда вышел Штанек и забрал мяч в руки.

33' Подачу Брауна справа к воротам заблокировал Гавел.

32' "Виктория" перевела игру на чужую половину поля. Чешская оборона вполне может перевести дух.

30' Навес Гейды справа к воротам прервал Тенхо.

29' Абубакари слева убежал к воротам, но Гейда успел помешать Малику нанести удар.

28' Буха на чужой половине поля нарушил правила.

27' А после подачи Калвача от углового флага мяч в руки забрал Хазард.

26' Калвач от углового флага покатил мяч на Гавела, чья подача к воротам оказалась слабой и низкой.

25' Хозяева исполнили первый угловой удар в матче. Последовала скидка к воротам, которую чешские защитники нейтрализовали.

24' Абубакари справа убежал в отрыв, но его подача к дальней штанге получилась сильной и неточной.

22' Тенхо у центрального круга руками остановил Хори.

21' На заброс Вяянена вперёд по левому флангу никто из партнёров не откликнулся.

20' Браун справа сместился в центр, где партнёры не смогли точно сделать пас в штрафную площадь на Абубакари.

19' Хетемай у центрального круга подтолкнул Москейру.

18' Райтала на левом фланге пробил в руку Калвачу, но арбитр не зафиксировал фола, чем вызвал недовольный свист трибун.

17' Гейда в центре поля толкнул в спину Абубакари.

16' "Виктория" решила немного придержать мяч на своей половине поля, чтобы сбить наступательный порыв хозяев.

14' Абубакари на левом фланге атаки толкнул в спину Гейду.

13' Браун справа убежал в отрыв, но его прострел к воротам соперники успели заблокировать.

12' Хептемай справа навесил к дальней штанге, откуда защитники "Виктории" мяч выбили.

10' Финны стараются активно действовать на чужой половине поля, но комбинации у них пока не получаются. Много сумбура и неточных передач в действиях хозяев.

9' Браун перед подачей справа к воротам упустил мяч за боковую линию поля.

8' Москейра на чужой половине поля прихватил руками Брауна.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ХОРИ!!! Хори с одиннадцатиметровой отметки точно пробил в правый угол, а Хазард прыгнул в другую сторону.

6' Тенхо получил жёлтую карточку.

6' Пенальти! Тенхо в штрафной площади сыграл руками.

5' Сикора слева навесил к дальней штанге слишком сильно. Мяч улетел за противоположную бровку.

5' Хетемай длинным забросом вперёд вывел справа к воротам Абубакари, у которого удар в касание не получился удачным. Мяч по высокой дуге полетел левее цели.

4' Хетемай в центре поля сбил Москейру.

3' Штанек выбежал за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут, опередив Радуловича.

2' "ХИК" играет в полосатых бело-синих футболках и синих трусах, "Виктория" - в красно-синей форме.