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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
ХИК
1:2
Второй тайм: 80'
Виктория Пльзень
0'
5' Желтая карточка
Тенхо Миро
0:1
6' Пенальти
Хори Томаш
1:1
50' Гол
Радулович Боян
1:2
57' Гол
Копич Ян
61' Желтая карточка
Буха Павел
70' Желтая карточка
Мурило

Ход матча

5'
Тенхо Миро
 
6'
0:1
Хори Томаш
50'
Радулович Боян
(Хостикка Сантери)
1:1
57'
1:2
Копич Ян
61'
 
Буха Павел
70'
Мурило
 
70'
Бурджеллаб Нассим
Хостикка Сантери
 
70'
Пелтола Матти
Тенхо Миро
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 129
ХИК 25.6% (33)
X 31% (40)
Виктория Пльзень 43.4% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Виктория Пльзень
4.15
4.60
3.45
Все Коэффициенты
1
Хазард
Конор
15
Тенхо
Миро
5
Хосконен
Артту
22
Райтала
Юкка
24
Браун
Дэвид
21
Вяянянен
Сантери
56
Хетемай
Перпарим
20
Мурило
7
Хостикка
Сантери
77
Абубакари
Малик
18
Радулович
Боян
36
Штанек
Йиндрих
14
Ржезник
Радим
4
Перница
Лудек
2
Гейда
Лукаш
24
Гавел
Милан
20
Буха
Павел
23
Калвач
Лукаш
10
Копич
Ян
7
Сикора
Ян
18
Москейра
Джон
15
Хори
Томаш
ХИК
3-4-3
Виктория Пльзень
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартич Мануэль 1 0.33
Радулович Боян 1 0.33
Мурило 1 0.33
Хостикка Сантери 0 0
Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Копич Ян 1 1
Хори Томаш 1 (1) 1

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тенхо Миро 2 0
Хетемай Перпарим 1 0
Радулович Боян 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Пелтола Матти 1 0
Мурило 1 0
Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буха Павел 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1
Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0
Виктория Пльзень
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Виктория Пльзень - Бешикташ 0:0 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Виктория Пльзень - Таборско 3:0
Виктория Пльзень - Слован Братислава 3:1 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:1 Млада Болеслав - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Баник Острава 2:1 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Славия Прага 1:1 Яблонец - Виктория Пльзень 0:0 Виктория Пльзень - Теплице 1:0 Фастав Злин - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Пардубице 4:0 Ческе-Будеевице - Виктория Пльзень 0:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • 83'
    Сикора с дальней дистанции  пробил неточно.
  • Замена
    82'
    Замена в составе "ХИКа": вместо Мурило на поле вышел Пюрю Соири.
  • Замена
    81'
    Замена в составе "ХИКа": вместо Перпарима Хетемая на поле вышел Йоханнес Или-Кокко.
  • Угловой
    80'
    Калвач от углового флага покатил мяч на партнёра. Подачу Сикоры слева к воротам на выходе кулаками нейтрализовал Хазард.
  • 79'
    Бурджеллаб слева со штрафного навесил к воротам, где на выходе кулаками сыграл Штанек.
  • Желтая карточка
    78'
    Копич на фланге руками остановил проход Мурило и получил жёлтую карточку.
  • 77'
    Хосконен сделал неточный пас налево на Райталу.
  • Фол, нарушение
    76'
    Гавел на чужой половине поля сбил Хетемая.
  • 74'
    Чехи по левому флангу неспешно с помощью аутов отправились вперёд.
  • Замена
    73'
    Замена в составе "ХИКа": вместо Миро Тенхо на поле вышел Матти Пелтола.
  • Замена
    72'
    Замена в составе "ХИКа": вместо Сантери Хостикки на поле вышел Нассим Бурджеллаб.
  • Желтая карточка
    71'
    Мурило в центре поля сыграл грубо и получил жёлтую карточку.
  • 70'
    Навес Мурило слева к воротам прервал Гейда.
  • 69'
    Мурило слева навесил к воротам, где Радулович в высоком прыжке немного не добрался головой до мяча.
  • Фол, нарушение
    68'
    Хори на чужой половине поля подтолкнул в спину Хетемая.
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    • 66'
      Абубакари с двадцати пяти метров пробил левее ворот.
    • Фол, нарушение
      65'
      Хостикка на чужой половине поля нарушил правила.
    • Угловой
      64'
      Мурило от углового флага навесил на Абубакари, которому в верховой борьбе не удалось нанести удар головой в сторону ворот.
    • 62'
      Хостикка слева со штрафного навесил к дальней штанге, откуда гости мяч выбили.
    • Желтая карточка
      61'
      Буха у угла штрафной площади сбил Абубакари и получил жёлтую карточку.
    • 60'
      Браун у центрального круга подтолкнул в спину Копича.
    • Описание гола
      58'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:2!!!
      КОПИЧ!!! Копич справа сместился в центр и с линии штрафной площади низом точно пробил в правый угол.
    • 57'
      Гейда слева навесил к дальней штанге, где Москейра в прыжке не достал мяч головой.
    • Угловой
      56'
      Хозяева неудачно разыграли угловой удар, упустив мяч за пределы поля.
    • 55'
      Удар Абубакари с пятнадцати метров пришёлся в ногу Перницы.
    • Угловой
      54'
      Мурило от углового флага навесил в центр штрафной площади, где арбитр зафиксировал фол со стороны атаковавшей команды.
    • Фол, нарушение
      53'
      Гейда в центре поля ударил локтем по голове Радуловича.
    • Описание гола
      51'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      РАДУЛОВИЧ!!! Абубакари слева вывел к воротам Хостикку. Удар Сантери Штанек отразил ногами, но Хостикка успел сделать скидку на Радулловича, который пробил мимо чешского голкипера.
    • 50'
      Радулович справа поборолся с чешскими защитниками и упустил мяч за боковую линию поля.
    • 49'
      Райтала слева не решился идти вперёд и перевёл мяч на правый фланг.
    • 48'
      Финны и второй тайм начали с уверенного контроля мяча на чужой половине. Удастся ли хозяевам после перерыва сыграть острее?
    • Офсайд
      47'
      Скидка Абубакари на левом фланге на Мурило застала последнего в офсайде.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Хельсинки!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "ХИК" (Хельсинки, Финляндия) - "Виктория" (Пльзень, Чехия) - 0:1.
    • Угловой
      44'
      Калвач от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили. Сикора сыграл на подборе, но его удар с дальней дистанции с лёта получился правее ворот.
    • 43'
      Финны продолжают большими силами атаковать. попытка перевести игру на левый фланг привела к потере мяча.
    • Фол, нарушение
      42'
      Хори на чужой половине поля врезался в Тенхо.
    • Штанга
      40'
      Абубакари справа навесил к воротам. Мяч после рикошета оказался у Радуловича, который с лёта пробил в перекладину.
    • Угловой
      39'
      Следующий угловой удар у финнов опасным не получился.
    • Угловой
      38'
      Мурило от углового флага покатил мяч на Хостикку, а после ответной передачи снабдил мячом Хетемая. Перпарим справа навесил к дальней штанге, где удар головой Радуловича в упор под перекладину Штанек парировал.
    • Угловой
      36'
      Гости разыграли угловой удар. Калвач слева навесил к воротам на Гейду, который переправил мяч в сетку. Арбитры зафиксировали офсайд и гол не засчитали.
    • Опасный момент
      35'
      После дальнего удара Калвача в штрафной площади мяч отскочил к Копичу, который не смог сделать точного паса налево на Хори.
    • Угловой
      34'
      Мурило от углового флага навесил к дальней штанге, куда вышел Штанек и забрал мяч в руки.
    • 33'
      Подачу Брауна справа к воротам заблокировал Гавел.
    • 32'
      "Виктория" перевела игру на чужую половину поля. Чешская оборона вполне может перевести дух.
    • 30'
      Навес Гейды справа к воротам прервал Тенхо.
    • 29'
      Абубакари слева убежал к воротам, но Гейда успел помешать Малику нанести удар.
    • Фол, нарушение
      28'
      Буха на чужой половине поля нарушил правила.
    • Угловой
      27'
      А после подачи Калвача от углового флага мяч в руки забрал Хазард.
    • Угловой
      26'
      Калвач от углового флага покатил мяч на Гавела, чья подача к воротам оказалась слабой и низкой.
    • Угловой
      25'
      Хозяева исполнили первый угловой удар в матче. Последовала скидка к воротам, которую чешские защитники нейтрализовали.
    • 24'
      Абубакари справа убежал в отрыв, но его подача к дальней штанге получилась сильной и неточной.
    • Фол, нарушение
      22'
      Тенхо у центрального круга руками остановил Хори.
    • 21'
      На заброс Вяянена вперёд по левому флангу никто из партнёров не откликнулся.
    • 20'
      Браун справа сместился в центр, где партнёры не смогли точно сделать пас в штрафную площадь на Абубакари.
    • Фол, нарушение
      19'
      Хетемай у центрального круга подтолкнул Москейру.
    • 18'
      Райтала на левом фланге пробил в руку Калвачу, но арбитр не зафиксировал фола, чем вызвал недовольный свист трибун.
    • Фол, нарушение
      17'
      Гейда в центре поля толкнул в спину Абубакари.
    • 16'
      "Виктория" решила немного придержать мяч на своей половине поля, чтобы сбить наступательный порыв хозяев.
    • Фол, нарушение
      14'
      Абубакари на левом фланге атаки толкнул в спину Гейду.
    • 13'
      Браун справа убежал в отрыв, но его прострел к воротам соперники успели заблокировать.
    • 12'
      Хептемай справа навесил к дальней штанге, откуда защитники "Виктории" мяч выбили.
    • 10'
      Финны стараются активно действовать на чужой половине поля, но комбинации у них пока не получаются. Много сумбура и неточных передач в действиях хозяев.
    • 9'
      Браун перед подачей справа к воротам упустил мяч за боковую линию поля.
    • Фол, нарушение
      8'
      Москейра на чужой половине поля прихватил руками Брауна.
    • Пенальти
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ХОРИ!!! Хори с одиннадцатиметровой отметки точно пробил в правый угол, а Хазард прыгнул в другую сторону.
    • Желтая карточка
      6'
      Тенхо получил жёлтую карточку.
    • Пенальти!
      6'
      Пенальти! Тенхо в штрафной площади сыграл руками.
    • 5'
      Сикора слева навесил к дальней штанге слишком сильно. Мяч улетел за противоположную бровку.
    • 5'
      Хетемай длинным забросом вперёд вывел справа к воротам Абубакари, у которого удар в касание не получился удачным. Мяч по высокой дуге полетел левее цели.
    • Фол, нарушение
      4'
      Хетемай в центре поля сбил Москейру.
    • 3'
      Штанек выбежал за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут, опередив Радуловича.
    • 2'
      "ХИК" играет в полосатых бело-синих футболках и синих трусах, "Виктория" - в красно-синей форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Болт Арене"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют финский «ХИК» и чешская «Виктория» из Пльзени. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
      • Прогнозы 129
      ХИК 25.6% (33)
      X 31% (40)
      Виктория Пльзень 43.4% (56)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      ХИК
      Ничья
      Виктория Пльзень
      4.15
      4.60
      3.45
      Все Коэффициенты
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Хори Томаш из команды Виктория Пльзень забивает с точки!
    • Желтая карточка
      5'
      Тенхо Миро получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bolt Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч ХИК 1:2 Виктория Пльзень

    Исход игры
    ХИК
    25.6% (33)
    Ничья
    31% (40)
    Виктория Пльзень
    43.4% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.36% (49)
    Меньше
    56.64% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    74.34% (84)
    Нет
    25.66% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.1% (35)
    1:2 Виктория Пльзень
    20.9% (27)
    2:1 ХИК
    15.5% (20)
    0:1 Виктория Пльзень
    13.2% (17)
    1:0 ХИК
    7% (9)
    0:2 Виктория Пльзень
    2.3% (3)
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    ХИК
    Виктория Пльзень
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