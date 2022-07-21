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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Викингур Рейкьявик
1:0
Первый тайм: 35'
ТНС
0'
1:0
29' Пенальти
Ингасон Кристаль-Мани

Ход матча

29'
Ингасон Кристаль-Мани
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 105
Викингур Рейкьявик 82.9% (87)
X 11.4% (12)
ТНС 5.7% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Викингур Рейкьявик
Ничья
ТНС
1.70
4.00
5.40
Все Коэффициенты
1
Йонссон
Ингвар
22
Гуннарссон
Карл
5
МакЛаген
Кайл
4
Экрот
Оливер
3
Томассон
Логи
7
Агнарссон
Эрлингюр
10
Пуньед
Пабло
20
Магнуссон
Юлиус
17
Сигурпалсон
Ари
80
Ингасон
Кристаль-Мани
18
Снаер
Ингассон
Бирнир
25
Робертс
Коннор
3
Мэрриотт
Кристофер
22
Дэвис
Дэниэл
5
Астлс
Райан
2
Паск
Джош
19
Кларк
Бен
11
Цеслевич
Адриан
21
Смит
Лео
7
Дэниэлс
Джошуа
10
Рэдмонд
Даниэл
9
Макманус
Деклан
Викингур Рейкьявик
4-4-2
ТНС
4-1-4-1

Результаты последних матчей

Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Викингур Рейкьявик - Акранес 3:2 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2
КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3 Селфосс - Викингур Рейкьявик 0:6 Интер Эскальдес - Викингур Рейкьявик 0:1 Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик 1:6 Вестманнаэйяр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 2:1 Хаукар Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:7 Валюр - Викингур Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Викингур Рейкьявик - Фрам 4:1 Лейкнир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 4:5 Викингур Рейкьявик - Кеблавик 4:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 3:0 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:3
ТНС
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Линфилд - ТНС 2:0 ТНС - Линфилд 1:0 Ларн - ТНС 2:0 ТНС - Клифтонвилл 2:1
ТНС - Уоррингтон Райлендс 3:2 Пенибонт - ТНС 2:3 ТНС - Каернарфон Таун 3:1 Ньютаун - ТНС 0:2 ТНС - Флинт Таун Юнайтед 7:0 Пенибонт - ТНС 1:2 Бала Таун - ТНС 1:1 Каернарфон Таун - ТНС 0:3 ТНС - Ньютаун 0:1 ТНС - Колвин Бэй 1:0 ТНС - Пенибонт 3:3 ТНС - Бала Таун 2:1 Флинт Таун Юнайтед - ТНС 1:2 Кардифф МЮ - ТНС 1:1 Сефн Друидс - ТНС 1:4 ТНС - Сефн Друидс 5:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

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Прогнозы 105
Викингур Рейкьявик 82.9% (87)
X 11.4% (12)
ТНС 5.7% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Викингур Рейкьявик
Ничья
ТНС
1.70
4.00
5.40
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Викингур Рейкьявик 1:0 ТНС

Исход игры
Викингур Рейкьявик
82.9% (87)
Ничья
11.4% (12)
ТНС
5.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (51)
Меньше
51.43% (54)
Обе команды забьют
Да
55.24% (58)
Нет
44.76% (47)
Популярный счёт
2:1 Викингур Рейкьявик
35.2% (37)
1:0 Викингур Рейкьявик
22.9% (24)
2:0 Викингур Рейкьявик
17.1% (18)
1:1 Ничья
9.5% (10)
1:2 ТНС
3.8% (4)
3:1 Викингур Рейкьявик
3.8% (4)
3:2 Викингур Рейкьявик
1.9% (2)
3:0 Викингур Рейкьявик
1.9% (2)
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