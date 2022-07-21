Стадион: Викингсведлюр
1:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
29'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
10
Пуньед
Пабло
22
Дэвис
Дэниэл
19
Кларк
Бен
21
Смит
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пуньед ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Гуннлаугссон Арнар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Дэвис ДэниэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кларк БенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Смит ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Корниш БеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Лок ДжошуаПолузащитник
-
38 Уордер РисНападающий
-
-
37 Nick Grogan
-
Главный тренер: Лимбрик Энтони
Результаты последних матчей
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Викингур Рейкьявик - Акранес 3:2 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2
КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3 Селфосс - Викингур Рейкьявик 0:6 Интер Эскальдес - Викингур Рейкьявик 0:1 Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик 1:6 Вестманнаэйяр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 2:1 Хаукар Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:7 Валюр - Викингур Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Викингур Рейкьявик - Фрам 4:1 Лейкнир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 4:5 Викингур Рейкьявик - Кеблавик 4:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 3:0 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:3
ТНС
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Линфилд - ТНС 2:0 ТНС - Линфилд 1:0 Ларн - ТНС 2:0 ТНС - Клифтонвилл 2:1
ТНС - Уоррингтон Райлендс 3:2 Пенибонт - ТНС 2:3 ТНС - Каернарфон Таун 3:1 Ньютаун - ТНС 0:2 ТНС - Флинт Таун Юнайтед 7:0 Пенибонт - ТНС 1:2 Бала Таун - ТНС 1:1 Каернарфон Таун - ТНС 0:3 ТНС - Ньютаун 0:1 ТНС - Колвин Бэй 1:0 ТНС - Пенибонт 3:3 ТНС - Бала Таун 2:1 Флинт Таун Юнайтед - ТНС 1:2 Кардифф МЮ - ТНС 1:1 Сефн Друидс - ТНС 1:4 ТНС - Сефн Друидс 5:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Викингур Рейкьявик 1:0 ТНС
Исход игры
Викингур Рейкьявик
82.9% (87)
Ничья
11.4% (12)
ТНС
5.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (51)
Меньше
51.43% (54)
Обе команды забьют
Да
55.24% (58)
Нет
44.76% (47)
Популярный счёт
2:1 Викингур Рейкьявик
35.2% (37)
1:0 Викингур Рейкьявик
22.9% (24)
2:0 Викингур Рейкьявик
17.1% (18)
1:1 Ничья
9.5% (10)
1:2 ТНС
3.8% (4)
3:1 Викингур Рейкьявик
3.8% (4)
3:2 Викингур Рейкьявик
1.9% (2)
3:0 Викингур Рейкьявик
1.9% (2)
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