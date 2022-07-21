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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Викингур Рейкьявик
2:0
Конец матча
ТНС
0'
1:0
29' Пенальти
Ингасон Кристаль-Мани
2:0
57' Пенальти
Ингасон Кристаль-Мани
62' Желтая карточка
Макманус Деклан
90' Желтая карточка
Пуньед Пабло
90'+3

Ход матча

29'
Ингасон Кристаль-Мани
1:0
46'
 
Уильямс Джордан III
Дэвис Дэниэл
57'
Ингасон Кристаль-Мани
2:0
62'
 
Макманус Деклан
66'
 
Броббелл Райан
Смит Лео
72'
 
Роутледж Джон
Кларк Бен
77'
Гюдьоунссон Хельги
Снаер Ингассон Бирнир
 
77'
Хансен Николай
Сигурпалсон Ари
 
86'
 
Кэнаван Джейк
Дэниэлс Джошуа
90'
Пуньед Пабло
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 105
Викингур Рейкьявик 82.9% (87)
X 11.4% (12)
ТНС 5.7% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Йонссон
Ингвар
22
Гуннарссон
Карл
5
МакЛаген
Кайл
4
Экрот
Оливер
3
Томассон
Логи
7
Агнарссон
Эрлингюр
10
Пуньед
Пабло
20
Магнуссон
Юлиус
17
Сигурпалсон
Ари
80
Ингасон
Кристаль-Мани
18
Снаер
Ингассон
Бирнир
25
Робертс
Коннор
3
Мэрриотт
Кристофер
22
Дэвис
Дэниэл
5
Астлс
Райан
2
Паск
Джош
19
Кларк
Бен
11
Цеслевич
Адриан
21
Смит
Лео
7
Дэниэлс
Джошуа
10
Рэдмонд
Даниэл
9
Макманус
Деклан
Викингур Рейкьявик
4-4-2
ТНС
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Викингур Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингасон Кристаль-Мани 2 (2) 2
ТНС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Викингур Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуньед Пабло 1 0
ТНС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макманус Деклан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Викингур Рейкьявик - Акранес 3:2 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2
КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3 Селфосс - Викингур Рейкьявик 0:6 Интер Эскальдес - Викингур Рейкьявик 0:1 Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик 1:6 Вестманнаэйяр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 2:1 Хаукар Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:7 Валюр - Викингур Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Викингур Рейкьявик - Фрам 4:1 Лейкнир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 4:5 Викингур Рейкьявик - Кеблавик 4:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 3:0 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:3
ТНС
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Линфилд - ТНС 2:0 ТНС - Линфилд 1:0 Ларн - ТНС 2:0 ТНС - Клифтонвилл 2:1
ТНС - Уоррингтон Райлендс 3:2 Пенибонт - ТНС 2:3 ТНС - Каернарфон Таун 3:1 Ньютаун - ТНС 0:2 ТНС - Флинт Таун Юнайтед 7:0 Пенибонт - ТНС 1:2 Бала Таун - ТНС 1:1 Каернарфон Таун - ТНС 0:3 ТНС - Ньютаун 0:1 ТНС - Колвин Бэй 1:0 ТНС - Пенибонт 3:3 ТНС - Бала Таун 2:1 Флинт Таун Юнайтед - ТНС 1:2 Кардифф МЮ - ТНС 1:1 Сефн Друидс - ТНС 1:4 ТНС - Сефн Друидс 5:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Ингасон Кристаль-Мани из команды Викингур Рейкьявик забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vikin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 105
    Викингур Рейкьявик 82.9% (87)
    X 11.4% (12)
    ТНС 5.7% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Викингур Рейкьявик 2:0 ТНС

    Исход игры
    Викингур Рейкьявик
    82.9% (87)
    Ничья
    11.4% (12)
    ТНС
    5.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.57% (51)
    Меньше
    51.43% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    55.24% (58)
    Нет
    44.76% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Викингур Рейкьявик
    35.2% (37)
    1:0 Викингур Рейкьявик
    22.9% (24)
    2:0 Викингур Рейкьявик
    17.1% (18)
    1:1 Ничья
    9.5% (10)
    1:2 ТНС
    3.8% (4)
    3:1 Викингур Рейкьявик
    3.8% (4)
    3:2 Викингур Рейкьявик
    1.9% (2)
    3:0 Викингур Рейкьявик
    1.9% (2)
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