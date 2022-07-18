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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Дюделанж
 
Позже
Пюник
Прогнозы 69
Дюделанж 69.6% (48)
X 13% (9)
Пюник 17.4% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Дюделанж
Ничья
Пюник
3.00
3.10
3.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Дюделанж
Пюник

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Дюделанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохсин Хассан 1 0.33
Синани Дейвид 1 0.33
Боич Филип 1 0.33
Хаджи Самир 1 (1) 0.33
Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гайич Зоран 2 0.67
Арутюнян Оганес 0 0

Карточки

Дюделанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кирш Мехди 1 1
Штумпф Крис 2 0
Синани Дейвид 1 0
Диуф Жюль 1 0
Нинте Франсиску 1 0
Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самбрано Ренсо 1 0
Отубаньо Юсуф 1 0
Вакуленко Сергей 1 0
Коваленко Михаил Вадимович 1 0
Гайич Зоран 1 0
Кочук Евгений 1 0
Младенович Неманья 1 0
Джуричич Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

Дюделанж
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Пюник - Дюделанж 0:1 Тирана - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Тирана 1:0 Дюделанж - Расинг Юнион 2:3
Вильц - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Хамм Бенфика 7:0 Роданге-91 - Дюделанж 0:2 Дюделанж - Свифт Эсперанж 1:0 Страссен - Дюделанж 3:1 Дюделанж - Фола 2:3 Виктория Роспорт - Дюделанж 0:5 Дюделанж - Дифферданж 1:0 Этцелла - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Унион Титус - Дюделанж 0:1 Дюделанж - Расинг Юнион 1:1 Хостерт - Дюделанж 1:3 Дюделанж - Жюнесс Эш 1:0 Дюделанж - Прогрес 1:2 Мольде - Дюделанж 1:0
Пюник
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Пюник - Дюделанж 0:1 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1
Пюник - Арарат 1:0 Пюник - Урарту 1:1 Пюник - Ван 2:0 Пюник - Ноа Ереван 2:1 Арарат-Армения - Пюник 1:1 Пюник - Нораванк 3:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Пюник - Алашкерт 3:0 Арарат - Пюник 1:2 Урарту - Пюник 0:1 Ван - Пюник 1:1 Ноа Ереван - Пюник 0:1 Пюник - Арарат-Армения 1:0 Нораванк - Пюник 1:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Алашкерт - Пюник 1:4

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дюделанж - Пюник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июля 2022, осталось 2 дня 13 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 69
    Дюделанж 69.6% (48)
    X 13% (9)
    Пюник 17.4% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дюделанж
    Ничья
    Пюник
    3.00
    3.10
    3.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Дюделанж - Пюник онлайн

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    Прогнозы на матч Дюделанж - Пюник

    Исход игры
    Дюделанж
    69.6% (48)
    Ничья
    13% (9)
    Пюник
    17.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.61% (40)
    Меньше
    39.39% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    39.39% (26)
    Нет
    60.61% (40)
    Популярный счёт
    3:0 Дюделанж
    33.3% (23)
    2:1 Дюделанж
    17.4% (12)
    1:1 Ничья
    13% (9)
    1:0 Дюделанж
    11.6% (8)
    0:1 Пюник
    5.8% (4)
    2:0 Дюделанж
    5.8% (4)
    1:2 Пюник
    2.9% (2)
    2:3 Пюник
    2.9% (2)
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