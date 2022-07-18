Стадион: Йос Носбаум
История личных встреч
Дюделанж
Пюник
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дюделанж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохсин Хассан
|1
|0.33
|Синани Дейвид
|1
|0.33
|Боич Филип
|1
|0.33
|Хаджи Самир
|1 (1)
|0.33
Пюник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гайич Зоран
|2
|0.67
|Арутюнян Оганес
|0
|0
Карточки
Дюделанж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кирш Мехди
|1
|1
|Штумпф Крис
|2
|0
|Синани Дейвид
|1
|0
|Диуф Жюль
|1
|0
|Нинте Франсиску
|1
|0
Пюник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самбрано Ренсо
|1
|0
|Отубаньо Юсуф
|1
|0
|Вакуленко Сергей
|1
|0
|Коваленко Михаил Вадимович
|1
|0
|Гайич Зоран
|1
|0
|Кочук Евгений
|1
|0
|Младенович Неманья
|1
|0
|Джуричич Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Результаты последних матчей
Дюделанж
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Пюник - Дюделанж 0:1 Тирана - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Тирана 1:0 Дюделанж - Расинг Юнион 2:3
Вильц - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Хамм Бенфика 7:0 Роданге-91 - Дюделанж 0:2 Дюделанж - Свифт Эсперанж 1:0 Страссен - Дюделанж 3:1 Дюделанж - Фола 2:3 Виктория Роспорт - Дюделанж 0:5 Дюделанж - Дифферданж 1:0 Этцелла - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Унион Титус - Дюделанж 0:1 Дюделанж - Расинг Юнион 1:1 Хостерт - Дюделанж 1:3 Дюделанж - Жюнесс Эш 1:0 Дюделанж - Прогрес 1:2 Мольде - Дюделанж 1:0
Пюник
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Пюник - Дюделанж 0:1 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1
Пюник - Арарат 1:0 Пюник - Урарту 1:1 Пюник - Ван 2:0 Пюник - Ноа Ереван 2:1 Арарат-Армения - Пюник 1:1 Пюник - Нораванк 3:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Пюник - Алашкерт 3:0 Арарат - Пюник 1:2 Урарту - Пюник 0:1 Ван - Пюник 1:1 Ноа Ереван - Пюник 0:1 Пюник - Арарат-Армения 1:0 Нораванк - Пюник 1:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Алашкерт - Пюник 1:4
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Дюделанж - Пюник
Исход игры
Дюделанж
69.6% (48)
Ничья
13% (9)
Пюник
17.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
60.61% (40)
Меньше
39.39% (26)
Обе команды забьют
Да
39.39% (26)
Нет
60.61% (40)
Популярный счёт
3:0 Дюделанж
33.3% (23)
2:1 Дюделанж
17.4% (12)
1:1 Ничья
13% (9)
1:0 Дюделанж
11.6% (8)
0:1 Пюник
5.8% (4)
2:0 Дюделанж
5.8% (4)
1:2 Пюник
2.9% (2)
2:3 Пюник
2.9% (2)
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