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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Мальмё
 
Позже
Жальгирис
Прогнозы 117
Мальмё 94.9% (111)
X 3.4% (4)
Жальгирис 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Жальгирис
9.60
5.30
9.20
Все Коэффициенты
Новости
27
Далин
Юхан
14
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
4
Мойсандер
Никлас
3
Кнудсен
Йонас
20
Зейдан
Мустафа
8
Пенья
Серхио
10
Кристиансен
Андерс
32
Бергет
Йо
Инге
11
Тойвонен
Ола
19
Бирманчевич
Велько
1
Гертмонас
Эдвинас
7
Бопесу
Жоэль
3
Павелич
Марио
26
Любисавльевич
Неманья
12
Мамич
Петар
23
Буфф
Оливер
5
Горобцов
Николас
33
Миличкович
Марко
92
Урега
Фабьен
99
Ойвуси
Матиас
10
Ренан
Соарес
Мальмё
4-3-3
Жальгирис
4-4-2

История личных встреч

Мальмё
Жальгирис

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:1
ЛЧ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирманчевич Велько 2 0.67
Беихмо Феликс 1 0.33
Ольссон Мартин 1 0.33
Тойвонен Ола 1 0.33
Кристиансен Андерс 1 0.33
Бергет Йо Инге 0 0
Телин Исаак 0 0
Нанаси Себастьян 0 0
Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфф Оливер 1 0.33
Урега Фабьен 1 0.33
Ойвуси Матиас 1 0.33
Куклис Мантас 0 0
Горобцов Николас 0 0
Мамич Петар 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Мойсандер Никлас 1 0
Нильсен Лассе 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Телин Исаак 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миколюнас Салюнас 2 0
Мамич Петар 1 0
Кьеремех Франсис 1 0
Миличкович Марко 1 0
Любисавльевич Неманья 1 0
Ойвуси Матиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3
Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1
Жальгирис
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Жальгирис - Мальмё 1:0 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1
Судува - Жальгирис 0:5 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 2:1 Паневежис - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:2 Ритеряй - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Банга 2:1 Шяуляй - Жальгирис 0:1 Лиетава Йонава - Жальгирис 0:5 Хегельман Литауэн - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Судува 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 3:5 Жальгирис - Паневежис 0:0 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Ритеряй 2:0 Банга - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Шяуляй 0:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мальмё - Жальгирис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2022, осталось 22 минуты.

    Главный судья: Тохвер Кристо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 117
    Мальмё 94.9% (111)
    X 3.4% (4)
    Жальгирис 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальмё
    Ничья
    Жальгирис
    9.60
    5.30
    9.20
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Мальмё - Жальгирис онлайн

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    Прогнозы на матч Мальмё - Жальгирис

    Исход игры
    Мальмё
    94.9% (112)
    Ничья
    3.4% (4)
    Жальгирис
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.91% (45)
    Меньше
    59.09% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    30.91% (34)
    Нет
    69.09% (76)
    Популярный счёт
    2:0 Мальмё
    45.8% (54)
    2:1 Мальмё
    21.2% (25)
    3:0 Мальмё
    8.5% (10)
    1:0 Мальмё
    7.6% (9)
    3:1 Мальмё
    5.1% (6)
    4:0 Мальмё
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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    Мальмё
    Жальгирис
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