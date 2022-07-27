Стадион: Эледа
27
Далин
Юхан
11
Тойвонен
Ола
12
Мамич
Петар
23
Буфф
Оливер
92
Урега
Фабьен
10
Ренан
Соарес
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Халуш МатейЗащитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Милоевич Милош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мамич ПетарЗащитник
-
23 Буфф ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Урега ФабьенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бурба МотеюсНападающий
-
27 Тадич ЙосипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чебурин Владимир
История личных встреч
Мальмё
Жальгирис
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирманчевич Велько
|2
|0.67
|Беихмо Феликс
|1
|0.33
|Ольссон Мартин
|1
|0.33
|Тойвонен Ола
|1
|0.33
|Кристиансен Андерс
|1
|0.33
|Бергет Йо Инге
|0
|0
|Телин Исаак
|0
|0
|Нанаси Себастьян
|0
|0
Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфф Оливер
|1
|0.33
|Урега Фабьен
|1
|0.33
|Ойвуси Матиас
|1
|0.33
|Куклис Мантас
|0
|0
|Горобцов Николас
|0
|0
|Мамич Петар
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Нильсен Лассе
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миколюнас Салюнас
|2
|0
|Мамич Петар
|1
|0
|Кьеремех Франсис
|1
|0
|Миличкович Марко
|1
|0
|Любисавльевич Неманья
|1
|0
|Ойвуси Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3
Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1
Жальгирис
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Жальгирис - Мальмё 1:0 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1
Судува - Жальгирис 0:5 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 2:1 Паневежис - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:2 Ритеряй - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Банга 2:1 Шяуляй - Жальгирис 0:1 Лиетава Йонава - Жальгирис 0:5 Хегельман Литауэн - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Судува 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 3:5 Жальгирис - Паневежис 0:0 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Ритеряй 2:0 Банга - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Шяуляй 0:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Мальмё - Жальгирис
Исход игры
Мальмё
94.9% (112)
Ничья
3.4% (4)
Жальгирис
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (45)
Меньше
59.09% (65)
Обе команды забьют
Да
30.91% (34)
Нет
69.09% (76)
Популярный счёт
2:0 Мальмё
45.8% (54)
2:1 Мальмё
21.2% (25)
3:0 Мальмё
8.5% (10)
1:0 Мальмё
7.6% (9)
3:1 Мальмё
5.1% (6)
4:0 Мальмё
2.5% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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