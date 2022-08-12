Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Мерлин Квентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Гомес Анхель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Коко Маркус из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Лео Жардим взял и забрал мяч на выходе

39' Фонте Жозе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Alexsandro Ribeiro выиграл воздушное противоборство у Мохамед Мостафа

37' Андре Бенжамин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Дэвид Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Кабелла Реми из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Бамба Джонатан нанес удар головой, но Альбан Ляфон спокойно отбил мяч.

34' Дэвид Джонатан из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Удар от ворот произведет Лилль

30' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Жиротто Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Удар от ворот произведет Лилль

27' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Нант

26' Зедатка Аким оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Лео Жардим взял и забрал мяч на выходе

25' Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.

25' ШТАНГА! Так было близко к голу - Саймон Мозес нанес удар в каркас ворот!

25' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Удар от ворот произведет Нант

23' Удар от ворот произведет Лилль

23' Матч возобновлен

22' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

21' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Саймон Мозес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Матч возобновлен

18' Рефери не любит споров - именно за это Фонте Жозе сейчас получил желтую

18' Джало Тьягу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Саймон Мозес пробил со штрафного прямо в стенку

14' Зедатка Аким - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

14' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Лилль

13' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Гомес Анхель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Лео Жардим взял и забрал мяч на выходе

6' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Удар от ворот произведет Нант

4' Зедатка Аким из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Alexsandro Ribeiro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Удар от ворот произведет Лилль

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Нант начинает с центра поля