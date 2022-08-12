Стадион: Стад де ля Божуар
0'
14' Желтая карточкаЗедатка Аким
18' Желтая карточкаДжало Тьягу
18' Желтая карточкаФонте Жозе
1:0
28' ГолСаймон Мозес
37' Желтая карточкаАндре Бенжамин
1:1
76' ГолИсмаили Гонсалвес
90' Желтая карточкаЖиротто Андрей
90'+5
Ход матча
14'
18'
18'
28'
1:0
37'
76'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 5
-
5 Угловые 11
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
11
Коко
Маркус
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
13
Зедатка
Аким
20
Гомес
Анхель
17
Кабелла
Реми
27
Байо
Мохамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коко МаркусЗащитник
- Защитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Полузащитник
-
19 Аши МохамедПолузащитник
-
20 Дусе ЛоаннПолузащитник
-
22 Манвелян ГорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нант
Лилль
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
23 матча
4.3%
21.7%
74%
1 победа 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
8.7%
39.1%
52.2%
2 победы 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
4.3%
34.8%
60.9%
1 победа 8 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|1
|0.5
|Жиротто Андрей
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|2
|1
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0.5
|Андре Бенжамин
|1
|0.5
|Зедатка Аким
|1
|0.5
|Кабелла Реми
|0
|0
|Бамба Джонатан
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Коршья Себастьен
|1
|0
|Жиротто Андрей
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джало Тьягу
|2
|0
|Андре Бенжамин
|1
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0
Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2
Лилль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2
Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|3.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ланс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Монпелье
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Тулуза
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Клермон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ланс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Монпелье
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Тулуза
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Труа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Монако
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Осер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Аяччо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Клермон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тулуза
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Клермон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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Прогнозы на матч Нант 1:1 Лилль
Исход игры
Нант
11% (14)
Ничья
44.1% (56)
Лилль
44.9% (57)
Тотал 2.5
Больше
34.19% (40)
Меньше
65.81% (77)
Обе команды забьют
Да
77.78% (91)
Нет
22.22% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.2% (51)
1:2 Лилль
24.4% (31)
0:1 Лилль
13.4% (17)
2:1 Нант
5.5% (7)
1:0 Нант
3.9% (5)
0:2 Лилль
2.4% (3)
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