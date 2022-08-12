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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Нант
1:1
Конец матча
Лилль
0'
14' Желтая карточка
Зедатка Аким
18' Желтая карточка
Джало Тьягу
18' Желтая карточка
Фонте Жозе
1:0
28' Гол
Саймон Мозес
37' Желтая карточка
Андре Бенжамин
1:1
76' Гол
Исмаили Гонсалвес
90' Желтая карточка
Жиротто Андрей
90'+5

Ход матча

14'
 
Зедатка Аким
18'
 
Джало Тьягу
18'
 
Фонте Жозе
28'
Саймон Мозес
(Жиротто Андрей)
1:0
37'
 
Андре Бенжамин
46'
 
Исмаили Гонсалвес
Джало Тьягу
46'
 
Диаките Бафоде
Зедатка Аким
59'
Фабио да Сильва
Коко Маркус
 
76'
1:1
Исмаили Гонсалвес
(Дэвид Джонатан)
77'
 
Гудмундссон Габриэль
Байо Мохамед
79'
Гессан Эванн
Мохамед Мостафа
 
85'
 
Мартен Жонас
Гомес Анхель
90'
Жиротто Андрей
 
90'
Аппиа Деннис
Мерлин Квентин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 11
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 127
Нант 11% (14)
X 44.1% (56)
Лилль 44.9% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
11
Коко
Маркус
29
Мерлин
Квентин
10
Блас
Людовик
8
Мутуссами
Самуэль
5
Чиривелья
Педро
31
Мохамед
Мостафа
27
Саймон
Мозес
1
Лео
Жардим
13
Зедатка
Аким
6
Фонте
Жозе
4
Рибейро
Александро
3
Джало
Тьягу
21
Андре
Бенжамин
20
Гомес
Анхель
9
Дэвид
Джонатан
17
Кабелла
Реми
7
Бамба
Джонатан
27
Байо
Мохамед
Нант
3-5-2
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Нант
Лилль

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

23 матча

4.3%
21.7%
74%
1 победа 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

8.7%
39.1%
52.2%
2 победы 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

4.3%
34.8%
60.9%
1 победа 8 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
3:0
К
1:0
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
0:1
Л1
1:1
КЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
0:1
К
2:1
Л1
0:2
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 1 0.5
Жиротто Андрей 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 2 1
Исмаили Гонсалвес 1 0.5
Андре Бенжамин 1 0.5
Зедатка Аким 1 0.5
Кабелла Реми 0 0
Бамба Джонатан 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Мусса 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Жиротто Андрей 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Тьягу 2 0
Андре Бенжамин 1 0
Фонте Жозе 1 0
Зедатка Аким 1 0
Гомес Анхель 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0
Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2
Лилль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2
Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
3. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Монпелье Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Нант Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Анже Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Тулуза Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Аяччо Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ренн Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Труа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Реймс Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Осер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Клермон Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Монпелье Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Тулуза Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Анже Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Труа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Монако Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Осер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аяччо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ренн Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Клермон Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тулуза Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Клермон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аяччо Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Труа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Реймс Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Осер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Команда Лилль играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Нант: 30%, Лилль: 70%.
  • Фол, нарушение
    95'
    Гессан Эванн из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Alexsandro Ribeiro.
  • 94'
    Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Нант начинает контратаку
  • 94'
    Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Лилль контролирует мяч.
  • 93'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Лилль контролирует мяч.
  • 92'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Жиротто Андрей из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Тактическая замена. Мерлин Квентин уходит с поля и его заменяет Аппиа Деннис
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Желтая карточка
      90'
      Жиротто Андрей - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Габриэль
    • 90'
      Контроль мяча: Нант: 31%, Лилль: 69%.
    • 89'
      Лилль контролирует мяч.
    • 89'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 88'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 88'
      Лилль контролирует мяч.
    • 87'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 87'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лилль пробьет пенальти!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Нант 11% (14)
    X 44.1% (56)
    Лилль 44.9% (57)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Нант 1:1 Лилль

    Исход игры
    Нант
    11% (14)
    Ничья
    44.1% (56)
    Лилль
    44.9% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.19% (40)
    Меньше
    65.81% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (91)
    Нет
    22.22% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.2% (51)
    1:2 Лилль
    24.4% (31)
    0:1 Лилль
    13.4% (17)
    2:1 Нант
    5.5% (7)
    1:0 Нант
    3.9% (5)
    0:2 Лилль
    2.4% (3)
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