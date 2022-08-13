  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Монако
0:0
Второй тайм: 56'
Ренн
0'
15' Красная карточка
Фофана Юссуф
21' Желтая карточка
Родон Джо
23' Желтая карточка
Теате Артур
31' Желтая карточка
Манданда Стив
0:0
33' Не забитый пенальти
Дисаси Аксель

Ход матча

15'
Фофана Юссуф
 
18'
Магасса Сунгуту
Бен-Йеддер Виссам
 
21'
 
Родон Джо
23'
 
Теате Артур
31'
 
Манданда Стив
33'
Дисаси Аксель
0:0
46'
 
Алемдар Доган
Манданда Стив
52'
 
Мюинга Арно
Майер Ловро

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 121
Монако 90.1% (109)
X 9.1% (11)
Ренн 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Ренн
4.93
3.90
3.81
Все Коэффициенты
Новости
16
Нюбель
Александр
2
Скардовелли
Вандерсон
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
12
Кайо
Энрике
27
Дьятта
Крепен
19
Фофана
Юссуф
11
Лукас
Жан
17
Головин
Александр
10
Бен-Йеддер
Виссам
36
Эмболо
Брель
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
2
Родон
Джо
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
21
Майер
Ловро
8
Сантамария
Батист
20
Тэт
Флавьен
14
Буриго
Бенжамен
24
Лаборд
Гаэтан
7
Террье
Мартен
Монако
4-4-2
Ренн
4-3-3

История личных встреч

Монако
Ренн

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

28 матчей

57.1%
17.9%
25%
16 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
2:2
КЛ
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:3
КЛ
7:0
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
3:1
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьятта Крепен 1 0.5
Диоп Софьян 1 0.5
Дисаси Аксель 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Юссуф 1 1
Дьятта Крепен 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теате Артур 2 0
Манданда Стив 1 0
Траоре Амари 1 0
Родон Джо 1 0
Трюффер Адриен 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1
Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0
Ренн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3
Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Монако 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
4. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Монпелье Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Нант Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Анже Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Тулуза Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ренн 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Аяччо Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Труа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Реймс Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Осер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Клермон Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Монпелье Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Монако 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Тулуза Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Анже Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аяччо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Труа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Осер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Ренн 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Клермон Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Монако 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ренн 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тулуза Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Клермон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аяччо Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Труа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Реймс Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Осер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 54'
    Террье "выстрелил" из-за штрафной площади, сумел защитник заблокировать. 
  • Замена
    53'
    Вместо Майера вышел Калимуэндо у "Ренна". 
  • 52'
    Будто в равных составах "Монако" вышел на второй тайм, здорово они контролируют мяч, опять же пока что.
  • Угловой
    51'
    Навес Головина, чуть сильнее вышло, чем было нужно, в результате не дотягивается до мяча его партнер.
  • 50'
    Подача теперь уже слева в исполнении Кайо Энрике. Оборона выбивает за лицевую.
  • 49'
    Правый край "Монако" задействован в этой атаке, подача оттуда на дальнюю штангу. Неудачно, но мяч монегаски сохраняют. 
  • 48'
    Головин здорово сместился с левого фланга в центр и пробил с правой ноги. Получилось высоко. 
  • Замена
    47'
    Ого. В перерыве вместо Манданда вышел Доган Алемдар. Судя по всему из-за повреждения у голкипера. 
  • Второй тайм начался
    Второй тайм начался. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • Угловой
    45'
    Лаборд ударил с линии штрафной, попал в защитника, и мяч ушел за лицевую. Угловой откровенно не удался на этот раз. 
  • Опасный момент
    45'
    Опасно! Хорошая подача с угла поля и удар из толпы, точно такими же полуножницами, как пару минут назад. На этот раз в створ, но прямо в Нюбеля. 
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавлено.
  • 44'
    Длиннющая диагональ направо от "Ренна". Затем до Траоре дошел мяч, и Амари тут же пробил с разворота. Слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Тэт слишком грубо оттолкнул соперника около чужой штрафной. Фол в атаке. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 42'
      Лаборде хотел ножницами пробить после подачи справа. Вышло кривовато, да и в защитника. 
    • 41'
      Видно, как трудно стало монегаскам выходить со своей половины поля вдесятером. Просто на каждом участке гостей больше. 
    • 40'
      "Ренн" контролирует мяч на половине поля оппонента. Следует мягкий заброс в штрафную, нет удара, оборона отбивается. 
    • 39'
      Террье получил мяч в штрафной почти в полном одиночестве, успел переложить под левую и пробить. Защитник костьми лег и выбил на угловой. 
    • 38'
      Ну и игра идет, а! Полная событий и моментов, может и не так плохо, что удалили Фофана. Ну, для нейтральных болельщиков, конечно. 
    • Опасный момент
      37'
      Моментище! Как это тащит Манданда! Быстрая контратака "Монако", аут Головина, передача Кайо на Дьятту, который один на один вышел и пробил, но Манданда сумел выставить руку и отбить!!!
    • Опасный момент
      36'
      Тут же Буриго мог наказывать, но его удар в створ выручил Нюбель! Прямо в угол шел мяч, но не так сильно, голкипер спасает!
    • 35'
      Ну это был реальный шанс "Монако" выйти вперед и сидеть в обороне 11 на 10. Такое, конечно, нельзя упускать было. 
    • Не забитый пенальти
      34'
      Нет гола!!! Сам нарушил, сам и исправил. Манданда взял не самый лучший удар Дисаси с пенальти!
    • Желтая карточка
      33'
      Стив Манданда срубил соперника в своей штрафной и получил желтую карточку. 
    • Пенальти!
      32'
      Пенальти в ворота "Ренна"! Манданда нарушил правила!
    • 30'
      Ух, досталось Головину по лицу мячом после удара Траоре. Выглядело болезненно, но с Александром все в порядке. 
    • 29'
      Да, огромные надежды на Нюбеля сейчас у болельщиков "Монако". Очередная подача в штрафную, теперь уже Лаборде с лету пробил, сильно мимо цели. 
    • Опасный момент
      28'
      Опасно! Подача с угла поля на Террье, который с пяти метров головой пробил в створ! Кипер просто тащит!
    • Опасный момент
      27'
      Впереди гости, левый фланг с мячом, затем передача на Сантамарию, который решился на дальний удар метров с 25, а ведь опасно вышло! Нюбель спас. 
    • 26'
      Пауза на водопой. +27 градусов в княжестве Монако сейчас, если верить погодному сайту. 
    • 25'
      Эмболо сумел из непростой позиции пробить в створ ворот. Манданда выручает свою команду. 
    • Желтая карточка
      24'
      Траоре получает желтую за фол на своей половине и дальнейшие споры с арбитром. 
    • 23'
      Понятное дело "Ренн" куда больше стал давить после удаления, и в прессинг идут футболисты. Приходится "Монако" выбивать вперед. 
    • Опасный момент
      22'
      Террье хорошо обработал передачу по правому краю, прошел мимо защитника и пробил в створ. Нюбель на месте. За момент зачтем.
    • 21'
      Дьятта получил передачу на линии штрафной, на скорости ворвался в нее и пробил мощно в ближний угол. Выше цели. 
    • 20'
      Хороший по задумке заброс на левый угол штрафной, но там защитник помешал форварду быстро добраться до мяча, а Нюбель вышел и забрал. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Понятно, что недоволен Бен-Йеддер тем, что только 15 минут сегодня отыграл, но деваться некуда. Тем временем в игре "Монако" владеет мячом и фолит в атаке. 
    • Замена
      18'
      Уходит Бен-Йеддер, вместо него Магасса. Вот так капитана меняют монегаски. 
    • 17'
      Загадка теперь для Филиппа Клемана, которому предстоит так перестроить команду, чтобы хотя бы не проиграть. Уже готовится замена. 
    • 16'
      Ну не знаю честно. Да, грубо, да риск, но красная вот так, на 14-ой минуте. Совсем по-другому теперь пойдет игра. 
    • 15'
      Ой-ой-ой. Да, выглядело страшновато, Фофана наступил шипами на ногу соперника, но совершенно не специально. Он просто не успел к мячу. 
    • Красная карточка
      14'
      Что?! Красная для Фофана за фол в центре поля на Террье! Сейчас будем разбираться. 
    • Штанга
      13'
      Головин смещается в центр, отдает уже направо, откуда бьет Вандерсон прямо в перекладину! Опаснейший момент!
    • 12'
      Классный перехват Траоре в середине, быстрая атака, которая слегка замедлилась на подступах к штрафной, но все равно до ворот довели, пусть и не опасно. 
    • 10'
      Прессингует "Ренн", не давая спокойно перестроиться сопернику. В результате аут "красно-белых" на своей половине. 
    • 9'
      Вбрасывание аута от "Монако" и почти сразу заброс в штрафную на Эмболо. Стив Манданда своевременно выходит на мяч. 
    • Офсайд
      8'
      Есть гол "Ренна", но из откровенного офсайда, уже встали защитники, а форвард все равно забил, можно и желтую за такое схлопотать. 
    • 7'
      Ух, какая была задумка, передача с правого фланга на Лаборда, Буриго пропускал между ног, но защитник прочитал. 
    • 6'
      Хороший перехват хозяев впереди, но затем неточный пас от Бен-Йеддера. 
    • 5'
      Хороший заброс по правому флангу, Траоре выцарапал мяч, отдал в центр, откуда уже ударил Тэт. Сильно выше. 
    • 4'
      Борьба за мяч в центре поля, монегаски выходят победителями, но ненадолго, потеря в трети оппонента. 
    • 3'
      Издали бьет игрок "Ренна" - Лаборде, прямо в Нюбеля, который занял отличную позицию. 
    • 2'
      За 5 крайних очных встреч "Монако" четырежды побеждал, и только раз выигрывал "Ренн". Занимательная статистика. 
    • Первый тайм начался
      Матч начался. 
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Ренн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 50'
      Контроль мяча: Монако: 34%, Ренн: 66%.
    • 50'
      Оооо... вот это был удар! Вандерсон должен был забить с этой позиции.
    • 50'
      Вандерсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 50'
      Кайо Энрике создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 50'
      Головин Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 49'
      Монако начинает контратаку
    • 49'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 48'
      Дисаси Аксель успешно блокирует удар.
    • 48'
      Кайо Энрике из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      48'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
    • 48'
      Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Монако пытается что-то создать.
    • 47'
      Сантамария Батист бьет ударом через себя, но Александр Нюбель блокирует удар!
    • 47'
      Марипан Гильермо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 47'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Эмболо Брель из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      46'
      Сантамария Батист навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Головин Александр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Монако: 35%, Ренн: 65%.
    • 45'
      Траоре Амари из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 45'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      44'
      Тэт Флавьен наказан за толчок Лукас Жан
    • 44'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Дисаси Аксель успешно блокирует удар.
    • 43'
      Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 42'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 42'
      Монако пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Головин Александр
    • 41'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Марипан Гильермо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Сантамария Батист создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Лукас Жан из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Монако: 38%, Ренн: 62%.
    • 40'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 39'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 39'
      Шанс! Сантамария Батист из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • Угловой
      39'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 39'
      Марипан Гильермо успешно блокирует удар.
    • 39'
      Террье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Тэт Флавьен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Манданда Стив делает важнейший сейв!
    • 37'
      Оооо... вот это был удар! Дьятта Крепен должен был забить с этой позиции.
    • 37'
      Хорошую попытку сделал Дьятта Крепен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 36'
      Кайо Энрике из команды Монако своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Кайо Энрике создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Оооо... вот это был удар! Марипан Гильермо должен был забить с этой позиции.
    • Угловой
      36'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
    • 36'
      Вандерсон из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Монако: 42%, Ренн: 58%.
    • 35'
      Хорошую попытку сделал Террье Мартен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 35'
      Марипан Гильермо из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Описание гола
      33'
      СПАСЕНО - Дисаси Аксель пробил пенальти, но Стив Манданда отбивает!
    • 33'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      33'
      Эмболо Брель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      31'
      Манданда Стив совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      31'
      ПЕНАЛЬТИ! - Манданда Стив совершил грубый фол. Эмболо Брель заработал пенальти!
    • 31'
      Головин Александр из команды Монако своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Головин Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 31'
      Монако начинает контратаку
    • 31'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Вандерсон из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 30'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Монако: 44%, Ренн: 56%.
    • 30'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 30'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 29'
      Лаборд Гаэтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 29'
      Адриен Трюффер находит пасом одноклубника в штрафной...
    • 29'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 29'
      Нюбель Александр делает важнейший сейв!
    • 29'
      Террье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 29'
      Оооо... вот это был удар! Террье Мартен должен был забить с этой позиции.
    • 28'
      Террье Мартен нанес удар головой, но Александр Нюбель спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      28'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
    • 28'
      Сантамария Батист пробует нанести удар издали, но Александр Нюбель держит все под контролем
    • 27'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 27'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Контроль мяча: Монако: 45%, Ренн: 55%.
    • 25'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Террье Мартен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лукас Жан
    • 24'
      Хорошую попытку сделал Эмболо Брель. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 24'
      Монако пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      23'
      Теате Артур - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      23'
      Теате Артур из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Эмболо Брель.
    • 23'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Монако пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      21'
      Родон Джо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      21'
      Родон Джо из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Эмболо Брель.
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Лукас Жан из команды Монако поставил подножку. Пострадал Майер Ловро
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Террье Мартен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 20'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Монако: 47%, Ренн: 53%.
    • 19'
      Дьятта Крепен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 19'
      Монако пытается что-то создать.
    • Офсайд
      19'
      Эмболо Брель из команды Монако в офсайде
    • 18'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 18'
      Тактическая замена. Бен-Йеддер Виссам уходит с поля и его заменяет Soungoutou Magassa
    • 17'
      Матч возобновлен
    • 16'
      Контроль мяча: Монако: 47%, Ренн: 53%.
    • Травма, повреждение
      16'
      Террье Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      УДАЛЕНИЕ! - Фофана Юссуф удален за серьёзный фол
    • Фол, нарушение
      15'
      Безумный фол. Фофана Юссуф грубо играет против соперника. Пострадал Террье Мартен
    • 14'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 13'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Вандерсон!
    • 13'
      Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 12'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 12'
      Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 11'
      Контроль мяча: Монако: 44%, Ренн: 56%.
    • 10'
      Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Монако пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Монако: 39%, Ренн: 61%.
    • Офсайд
      9'
      Майер Ловро задерживает мяч рукой
    • 8'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 8'
      Лукас Жан из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 7'
      Ренн контролирует мяч.
    • 6'
      Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Контроль мяча: Монако: 16%, Ренн: 84%.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 5'
      Тэт Флавьен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 5'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 3'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Лаборд Гаэтан пробует нанести удар издали, но Александр Нюбель держит все под контролем
    • 2'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Монако 0:0 Ренн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Монако 0:0 Ренн

    Исход игры
    Монако
    90.1% (109)
    Ничья
    9.1% (11)
    Ренн
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.56% (75)
    Меньше
    36.44% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    71.19% (84)
    Нет
    28.81% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    53.7% (65)
    2:0 Монако
    14.9% (18)
    1:0 Монако
    12.4% (15)
    1:1 Ничья
    7.4% (9)
    3:1 Монако
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:2 Монако
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Монако
    Ренн
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     