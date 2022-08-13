Головин здорово сместился с левого фланга в центр и пробил с правой ноги. Получилось высоко.

Правый край "Монако" задействован в этой атаке, подача оттуда на дальнюю штангу. Неудачно, но мяч монегаски сохраняют.

Подача теперь уже слева в исполнении Кайо Энрике. Оборона выбивает за лицевую.

Навес Головина, чуть сильнее вышло, чем было нужно, в результате не дотягивается до мяча его партнер.

Будто в равных составах "Монако" вышел на второй тайм, здорово они контролируют мяч, опять же пока что.

Ого. В перерыве вместо Манданда вышел Доган Алемдар. Судя по всему из-за повреждения у голкипера.

Тэт слишком грубо оттолкнул соперника около чужой штрафной. Фол в атаке.

Длиннющая диагональ направо от "Ренна". Затем до Траоре дошел мяч, и Амари тут же пробил с разворота. Слишком высоко.

Опасно! Хорошая подача с угла поля и удар из толпы, точно такими же полуножницами, как пару минут назад. На этот раз в створ, но прямо в Нюбеля.

Лаборд ударил с линии штрафной, попал в защитника, и мяч ушел за лицевую. Угловой откровенно не удался на этот раз.

Стив Манданда срубил соперника в своей штрафной и получил желтую карточку.

Нет гола!!! Сам нарушил, сам и исправил. Манданда взял не самый лучший удар Дисаси с пенальти!

Ну это был реальный шанс "Монако" выйти вперед и сидеть в обороне 11 на 10. Такое, конечно, нельзя упускать было.

Тут же Буриго мог наказывать, но его удар в створ выручил Нюбель! Прямо в угол шел мяч, но не так сильно, голкипер спасает!

Моментище! Как это тащит Манданда! Быстрая контратака "Монако", аут Головина, передача Кайо на Дьятту, который один на один вышел и пробил, но Манданда сумел выставить руку и отбить!!!

Ну и игра идет, а! Полная событий и моментов, может и не так плохо, что удалили Фофана. Ну, для нейтральных болельщиков, конечно.

Террье получил мяч в штрафной почти в полном одиночестве, успел переложить под левую и пробить. Защитник костьми лег и выбил на угловой.

"Ренн" контролирует мяч на половине поля оппонента. Следует мягкий заброс в штрафную, нет удара, оборона отбивается.

Видно, как трудно стало монегаскам выходить со своей половины поля вдесятером. Просто на каждом участке гостей больше.

Лаборде хотел ножницами пробить после подачи справа. Вышло кривовато, да и в защитника.

32' Пенальти в ворота "Ренна"! Манданда нарушил правила!

30' Ух, досталось Головину по лицу мячом после удара Траоре. Выглядело болезненно, но с Александром все в порядке.

29' Да, огромные надежды на Нюбеля сейчас у болельщиков "Монако". Очередная подача в штрафную, теперь уже Лаборде с лету пробил, сильно мимо цели.

28' Опасно! Подача с угла поля на Террье, который с пяти метров головой пробил в створ! Кипер просто тащит!

27' Впереди гости, левый фланг с мячом, затем передача на Сантамарию, который решился на дальний удар метров с 25, а ведь опасно вышло! Нюбель спас.

26' Пауза на водопой. +27 градусов в княжестве Монако сейчас, если верить погодному сайту.

25' Эмболо сумел из непростой позиции пробить в створ ворот. Манданда выручает свою команду.

24' Траоре получает желтую за фол на своей половине и дальнейшие споры с арбитром.

23' Понятное дело "Ренн" куда больше стал давить после удаления, и в прессинг идут футболисты. Приходится "Монако" выбивать вперед.

22' Террье хорошо обработал передачу по правому краю, прошел мимо защитника и пробил в створ. Нюбель на месте. За момент зачтем.

21' Дьятта получил передачу на линии штрафной, на скорости ворвался в нее и пробил мощно в ближний угол. Выше цели.

20' Хороший по задумке заброс на левый угол штрафной, но там защитник помешал форварду быстро добраться до мяча, а Нюбель вышел и забрал.

19' Понятно, что недоволен Бен-Йеддер тем, что только 15 минут сегодня отыграл, но деваться некуда. Тем временем в игре "Монако" владеет мячом и фолит в атаке.

18' Уходит Бен-Йеддер, вместо него Магасса. Вот так капитана меняют монегаски.

17' Загадка теперь для Филиппа Клемана, которому предстоит так перестроить команду, чтобы хотя бы не проиграть. Уже готовится замена.

16' Ну не знаю честно. Да, грубо, да риск, но красная вот так, на 14-ой минуте. Совсем по-другому теперь пойдет игра.

15' Ой-ой-ой. Да, выглядело страшновато, Фофана наступил шипами на ногу соперника, но совершенно не специально. Он просто не успел к мячу.

14' Что?! Красная для Фофана за фол в центре поля на Террье! Сейчас будем разбираться.

13' Головин смещается в центр, отдает уже направо, откуда бьет Вандерсон прямо в перекладину! Опаснейший момент!

12' Классный перехват Траоре в середине, быстрая атака, которая слегка замедлилась на подступах к штрафной, но все равно до ворот довели, пусть и не опасно.

10' Прессингует "Ренн", не давая спокойно перестроиться сопернику. В результате аут "красно-белых" на своей половине.

9' Вбрасывание аута от "Монако" и почти сразу заброс в штрафную на Эмболо. Стив Манданда своевременно выходит на мяч.

8' Есть гол "Ренна", но из откровенного офсайда, уже встали защитники, а форвард все равно забил, можно и желтую за такое схлопотать.

7' Ух, какая была задумка, передача с правого фланга на Лаборда, Буриго пропускал между ног, но защитник прочитал.

6' Хороший перехват хозяев впереди, но затем неточный пас от Бен-Йеддера.

5' Хороший заброс по правому флангу, Траоре выцарапал мяч, отдал в центр, откуда уже ударил Тэт. Сильно выше.

4' Борьба за мяч в центре поля, монегаски выходят победителями, но ненадолго, потеря в трети оппонента.

3' Издали бьет игрок "Ренна" - Лаборде, прямо в Нюбеля, который занял отличную позицию.

2' За 5 крайних очных встреч "Монако" четырежды побеждал, и только раз выигрывал "Ренн". Занимательная статистика.