Стадион: Луи II
0'
15' Красная карточкаФофана Юссуф
21' Желтая карточкаРодон Джо
23' Желтая карточкаТеате Артур
31' Желтая карточкаМанданда Стив
0:0
33' Не забитый пенальтиДисаси Аксель
Ход матча
15'
21'
23'
31'
33'
0:0
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
0 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
12
Кайо
Энрике
19
Фофана
Юссуф
11
Лукас
Жан
36
Эмболо
Брель
27
Траоре
Амари
21
Майер
Ловро
20
Тэт
Флавьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
-
23 Сарр МалангПолузащитник
-
15 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Дуэ ГелаЗащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Докю ЖеремиПолузащитник
-
19 Мюинга АрноНападающий
-
28 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монако
Ренн
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
28 матчей
57.1%
17.9%
25%
16 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьятта Крепен
|1
|0.5
|Диоп Софьян
|1
|0.5
|Дисаси Аксель
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фофана Юссуф
|1
|1
|Дьятта Крепен
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теате Артур
|2
|0
|Манданда Стив
|1
|0
|Траоре Амари
|1
|0
|Родон Джо
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1
Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0
Ренн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3
Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Монако
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ланс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Монпелье
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Тулуза
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ренн
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Клермон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ланс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Монпелье
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Монако
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Тулуза
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аяччо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Труа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Осер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Ренн
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Клермон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Ренн
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тулуза
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Клермон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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Прогнозы на матч Монако 0:0 Ренн
Исход игры
Монако
90.1% (109)
Ничья
9.1% (11)
Ренн
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.56% (75)
Меньше
36.44% (43)
Обе команды забьют
Да
71.19% (84)
Нет
28.81% (34)
Популярный счёт
2:1 Монако
53.7% (65)
2:0 Монако
14.9% (18)
1:0 Монако
12.4% (15)
1:1 Ничья
7.4% (9)
3:1 Монако
4.1% (5)
2:2 Ничья
1.7% (2)
3:2 Монако
1.7% (2)
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