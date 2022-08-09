Стадион: Луи II
История личных встреч
Монако
Ренн
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
28 матчей
57.1%
17.9%
25%
16 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьятта Крепен
|1
|1
|Диоп Софьян
|1
|1
|Дисаси Аксель
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Фофана Юссуф
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Амари
|1
|0
|Теате Артур
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1
Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0
Ренн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3
Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Монпелье
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ренн
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Страсбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Клермон
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Монпелье
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ренн
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Страсбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Клермон
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Клермон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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Прогнозы на матч Монако - Ренн
Исход игры
Монако
92.1% (35)
Ничья
7.9% (3)
Ренн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.05% (20)
Меньше
45.95% (17)
Обе команды забьют
Да
62.16% (23)
Нет
37.84% (14)
Популярный счёт
2:1 Монако
44.7% (17)
2:0 Монако
21.1% (8)
1:0 Монако
15.8% (6)
1:1 Ничья
7.9% (3)
3:1 Монако
5.3% (2)
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