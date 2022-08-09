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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Монако
 
Позже
Ренн

История личных встреч

Монако
Ренн

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

28 матчей

57.1%
17.9%
25%
16 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
2:2
КЛ
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:3
КЛ
7:0
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
3:1
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьятта Крепен 1 1
Диоп Софьян 1 1
Дисаси Аксель 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьятта Крепен 1 0
Фофана Юссуф 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Амари 1 0
Теате Артур 1 0
Трюффер Адриен 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1
Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0
Ренн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3
Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Лилль 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Марсель 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Монако 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Лорьян 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ланс 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Монпелье 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Анже 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ницца 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Нант 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ренн 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Брест 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Труа 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Страсбург 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Реймс 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Осер 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Клермон 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Лилль 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ланс 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Монпелье 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Анже 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Осер 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аяччо 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ренн 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Страсбург 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Клермон 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Монако 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Лорьян 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ницца 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Нант 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Тулуза 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Клермон 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брест 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Труа 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Реймс 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Осер 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Ренн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2022, осталось 2 дня 7 часов 50 минут.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Монако 92.1% (35)
    X 7.9% (3)
    Ренн 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Ренн
    2.28
    3.86
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Монако - Ренн онлайн

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    Прогнозы на матч Монако - Ренн

    Исход игры
    Монако
    92.1% (35)
    Ничья
    7.9% (3)
    Ренн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.05% (20)
    Меньше
    45.95% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (23)
    Нет
    37.84% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    44.7% (17)
    2:0 Монако
    21.1% (8)
    1:0 Монако
    15.8% (6)
    1:1 Ничья
    7.9% (3)
    3:1 Монако
    5.3% (2)
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