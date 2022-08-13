Стадион: Парк де Пренс
25
Мендеш
Нуну
17
Витинью
II
10
Неймар
17
Сент-Люс
Тео
29
Enzo
Tchato
31
Коцца
Николя
77
Сако
Фалае
27
Мауасса
Фет
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
21
Вахи
Элю
99
Хазри
Вахби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
-
17 ВитиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
-
14 Бернат ХуанЗащитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Экитик ЮгоНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
-
29 Enzo TchatoЗащитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
77 Сако ФалаеЗащитник
-
27 Мауасса ФетЗащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
-
99 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Макуана БениПолузащитник
- Нападающий
-
22 Khalil Fayad
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСЖ
Монпелье
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
31 матч
54.8%
29%
16.2%
17 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
41.9%
45.2%
12.9%
13 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
51.6%
25.8%
22.6%
16 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|2
|2
|Неймар
|1
|1
|Маркиньос Маркос
|1
|1
|Хакими Ашраф
|1
|1
|Паредес Леандро
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саванье Тежи
|2
|2
|Сент-Люс Тео
|1
|1
|Мауасса Фет
|0
|0
|Коцца Николя
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витинью II
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макуана Бени
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3
Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1
Монпелье
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2
Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ланс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Монпелье
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Тулуза
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Клермон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ланс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Монпелье
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Тулуза
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аяччо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Труа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Осер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Клермон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тулуза
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Клермон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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Прогнозы на матч ПСЖ - Монпелье
Исход игры
ПСЖ
98.5% (130)
Ничья
0.8% (1)
Монпелье
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
76.47% (91)
Меньше
23.53% (28)
Обе команды забьют
Да
38.66% (46)
Нет
61.34% (73)
Популярный счёт
3:0 ПСЖ
28.8% (38)
2:0 ПСЖ
19.7% (26)
3:1 ПСЖ
16.7% (22)
2:1 ПСЖ
8.3% (11)
4:1 ПСЖ
6.8% (9)
4:0 ПСЖ
5.3% (7)
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