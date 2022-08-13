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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
ПСЖ
 
Позже
Монпелье
Прогнозы 133
ПСЖ 98.5% (131)
X 0.8% (1)
Монпелье 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Монпелье
1.13
9.40
39.00
Все Коэффициенты
Новости
99
Доннарумма
Джанлуиджи
4
Рамос
Серхио
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
2
Хакими
Ашраф
25
Мендеш
Нуну
17
Витинью
II
6
Верратти
Марко
30
Месси
Лионель
7
Мбаппе
Килиан
10
Неймар
1
Омлин
Йонас
17
Сент-Люс
Тео
29
Enzo
Tchato
31
Коцца
Николя
77
Сако
Фалае
27
Мауасса
Фет
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
21
Вахи
Элю
99
Хазри
Вахби
ПСЖ
3-4-1-2
Монпелье
5-3-2

История личных встреч

ПСЖ
Монпелье

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

31 матч

54.8%
29%
16.2%
17 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

41.9%
45.2%
12.9%
13 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

51.6%
25.8%
22.6%
16 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
0:4
Л1
2:0
К
2:2
Л1
4:0
Л1
1:3
Л1
5:0
Л1
1:3
Л1
3:2
Л1
5:1
Л1
4:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:2
К
0:3
Л1
0:0
Л1
4:0
К
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:3
Л1
2:2
КЛ
1:0
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
1:1
КЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 2 2
Неймар 1 1
Маркиньос Маркос 1 1
Хакими Ашраф 1 1
Паредес Леандро 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 2 2
Сент-Люс Тео 1 1
Мауасса Фет 0 0
Коцца Николя 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витинью II 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макуана Бени 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3
Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1
Монпелье
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2
Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
4. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Монпелье Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Нант Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Анже Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Тулуза Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Аяччо Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Труа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Реймс Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Осер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Клермон Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Монпелье Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Тулуза Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Анже Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аяччо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Труа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Осер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Ренн Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Клермон Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тулуза Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Клермон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аяччо Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Труа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Реймс Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Осер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Монпелье от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2022, осталось 26 минут.

    Главный судья: Делажо Вилли

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 133
    ПСЖ 98.5% (131)
    X 0.8% (1)
    Монпелье 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Монпелье
    1.13
    9.40
    39.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ПСЖ - Монпелье онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Монпелье

    Исход игры
    ПСЖ
    98.5% (130)
    Ничья
    0.8% (1)
    Монпелье
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.47% (91)
    Меньше
    23.53% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    38.66% (46)
    Нет
    61.34% (73)
    Популярный счёт
    3:0 ПСЖ
    28.8% (38)
    2:0 ПСЖ
    19.7% (26)
    3:1 ПСЖ
    16.7% (22)
    2:1 ПСЖ
    8.3% (11)
    4:1 ПСЖ
    6.8% (9)
    4:0 ПСЖ
    5.3% (7)
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    ПСЖ
    Монпелье
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