Стадион: Парк де Пренс
История личных встреч
ПСЖ
Монпелье
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
31 матч
54.8%
29%
16.2%
17 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
41.9%
45.2%
12.9%
13 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
51.6%
25.8%
22.6%
16 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|2
|2
|Неймар
|1
|1
|Маркиньос Маркос
|1
|1
|Хакими Ашраф
|1
|1
|Паредес Леандро
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саванье Тежи
|2
|2
|Сент-Люс Тео
|1
|1
|Мауасса Фет
|0
|0
|Коцца Николя
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витинью II
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макуана Бени
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3
Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1
Монпелье
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2
Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Монпелье
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ренн
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Страсбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Клермон
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Монпелье
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ренн
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Страсбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Клермон
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Клермон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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Прогнозы на матч ПСЖ - Монпелье
Исход игры
ПСЖ
97.5% (39)
Ничья
2.5% (1)
Монпелье
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
67.57% (25)
Меньше
32.43% (12)
Обе команды забьют
Да
48.65% (18)
Нет
51.35% (19)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
25% (10)
3:0 ПСЖ
17.5% (7)
2:1 ПСЖ
17.5% (7)
3:1 ПСЖ
12.5% (5)
4:1 ПСЖ
7.5% (3)
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