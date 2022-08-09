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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
ПСЖ
 
Позже
Монпелье
Прогнозы 40
ПСЖ 97.5% (39)
X 2.5% (1)
Монпелье 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Монпелье
1.13
9.40
30.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

ПСЖ
Монпелье

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

31 матч

54.8%
29%
16.2%
17 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

41.9%
45.2%
12.9%
13 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

51.6%
25.8%
22.6%
16 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
0:4
Л1
2:0
К
2:2
Л1
4:0
Л1
1:3
Л1
5:0
Л1
1:3
Л1
3:2
Л1
5:1
Л1
4:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:2
К
0:3
Л1
0:0
Л1
4:0
К
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:3
Л1
2:2
КЛ
1:0
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
1:1
КЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 2 2
Неймар 1 1
Маркиньос Маркос 1 1
Хакими Ашраф 1 1
Паредес Леандро 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 2 2
Сент-Люс Тео 1 1
Мауасса Фет 0 0
Коцца Николя 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витинью II 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макуана Бени 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3
Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1
Монпелье
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2
Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Лилль 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Марсель 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Монако 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Лорьян 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ланс 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Монпелье 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Анже 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ницца 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Нант 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ренн 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Брест 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Труа 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Страсбург 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Реймс 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Осер 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Клермон 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Лилль 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ланс 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Монпелье 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Анже 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Осер 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аяччо 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ренн 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Страсбург 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Клермон 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Монако 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Лорьян 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ницца 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Нант 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Тулуза 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Клермон 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брест 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Труа 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Реймс 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Осер 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Монпелье от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2022, осталось 2 дня 11 часов 50 минут.

    Главный судья: Делажо Вилли

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    ПСЖ 97.5% (39)
    X 2.5% (1)
    Монпелье 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Монпелье
    1.13
    9.40
    30.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ПСЖ - Монпелье онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Монпелье

    Исход игры
    ПСЖ
    97.5% (39)
    Ничья
    2.5% (1)
    Монпелье
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.57% (25)
    Меньше
    32.43% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    48.65% (18)
    Нет
    51.35% (19)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    25% (10)
    3:0 ПСЖ
    17.5% (7)
    2:1 ПСЖ
    17.5% (7)
    3:1 ПСЖ
    12.5% (5)
    4:1 ПСЖ
    7.5% (3)
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    Монпелье
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