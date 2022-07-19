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Спортинг Л
1:1
Первый тайм: 40'
Рома
0'
1:0
29' Гол
1:1
31' Гол

Ход матча

29'
1:0
31'
1:1
Прогнозы 124
Спортинг Л 26.6% (33)
X 46% (57)
Рома 27.4% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Рома
3.15
3.60
3.60
Все Коэффициенты
Спортинг Л
Рома

История личных встреч

Спортинг Л
Рома

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
2:0
ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:1

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спортинг Л - Санта-Клара 4:0 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Боавишта - Спортинг Л 0:3
Порту - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Тондела - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 2:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Арока 2:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Маритиму - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эшторил 3:0 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:0 Белененсеш - Спортинг Л 1:4 Бенфика - Спортинг Л 1:2
Рома
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3
Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0
  • Первый тайм
  • 39'
    Подачу Матеуса слева к воротам соперники заблокировали.
  • Фол, нарушение
    38'
    Кристанте на чужой половине поля толкнул в спину Луиса.
  • Угловой
    36'
    Поте от углового флага навесил к ближней штанге, откуда итальянцы мяч выбили.
  • Фол, нарушение
    34'
    Ибаньес в центре поля сзади ударил по ногам Поте.
  • Травма, повреждение
    33'
    Луис в игровом эпизоде у центрального круга получил неприятный удар по затылку коленом от соперника.
  • Гол в свои ворота
    31'
    АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ИНАСИУ!!! Пеллегрини от углового флага навесил к воротам, где мяч от головы Инасиу влетел в сетку собственных ворот.
  • 31'
    Навес Спинаццолы слева в штрафную площадь нацеленным не получился.
  • Пенальти
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ПОТЕ!!! Поте с одиннадцатиметровой отметки пробил немного правее центра, а Патритсиу завалился в другую сторону.
  • Пенальти!
    27'
    Пенальти! Ибаньес сбил ворвавшегося в штрафную площадь справа Эдвардса.
  • 26'
    Обе команды стараются применять прессинг на чужой половине поля.
  • Угловой
    24'
    Порро от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч выбит на Рошинью, который с двадцати пяти метров с лёта пробил выше ворот.
  • Угловой
    23'
    Рошинья от углового флага навесил к воротам, где Патрисиу мяч поймал.
  • 22'
    Угарте с двадцати восьми метров пробил по центру ворот. Патрисиу присел на одно колено и поймал мяч.
  • Фол, нарушение
    20'
    Дзаньоло у центрального круга подтолкнул в спину Матеуса.
  • Угловой
    19'
    Пеллегрини исполнил подачу от углового флага. Португальцы выбили мяч от ворот.
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    • 18'
      Челик справа прострелил к воротам, где Пеллегрини не удалось подставить ногу под мяч.
    • Угловой
      17'
      Португальцы исполнили первый угловой удар в матче. после подачи Рошиньи Матеус на ближней штанге всех опередил, но не смог головой переправить мяч в дальний угол.
    • Опасный момент
      16'
      Поте справа совершил рывок к воротам и с двенадцати метров пробил в дальний угол. Патрисиу в прыжке смог отбить мяч.
    • 15'
      Пеллегрини со штрафного пробил в стенку.
    • Фол, нарушение
      14'
      Нету перед штрафной площадью ударил по ногам Манчини. Двадцать три  метра до ворот.
    • Травма, повреждение
      13'
      Абрахам захромал неожиданно. Похоже, что в правую бутсу Тэмми что-то попало.
    • 12'
      Порро с двадцати четырёх метров пробил немного правее ворот.
    • Фол, нарушение
      11'
      Дзаньоло в центральном круге подтолкнул в спину Угарте.
    • 10'
      Рошинья справа сыграл на перехвате, но прострел к воротам совершал, упустив мяч за пределы поля.
    • 9'
      Дзаньоло со штрафного сделал заброс направо на Манчини, который не смог сделать скидку к воротам.
    • Фол, нарушение
      8'
      Угарте сбил Манчини. Тридцать метров до ворот.
    • 7'
      Стартовые минуты активнее проведи португальцы, но римляне постепенно освоились на португальском газоне и начинают больше контролировать мяч.
    • Офсайд
      6'
      Абрахам по центру выскочил один на один с голкипером, но арбитры зафиксировали офсайд.
    • Фол, нарушение
      5'
      Угарте у центрального круга сбил Дзаньоло.
    • Фол, нарушение
      4'
      Манчини на чужой половине поля нарушил правила.
    • 3'
      Рошинья справа с дальней дистанции пробил по воротам. Патрисиу уверенно поймал мяч у штанги.
    • 2'
      "Спортинг" играет в полосатых зелёно-белых футболках и чёрных трусах, "Рома" - в бордовой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют португальский «Спортинг» из Лиссабона и итальянская «Рома». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 124
    Спортинг Л 26.6% (33)
    X 46% (57)
    Рома 27.4% (34)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спортинг Л
    Ничья
    Рома
    3.15
    3.60
    3.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Спортинг Л 1:1 Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Спортинг Л 1:1 Рома

    Исход игры
    Спортинг Л
    26.6% (33)
    Ничья
    46% (57)
    Рома
    27.4% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.41% (62)
    Меньше
    42.59% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    94.44% (102)
    Нет
    5.56% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.3% (40)
    1:2 Рома
    21% (26)
    2:1 Спортинг Л
    16.1% (20)
    2:2 Ничья
    10.5% (13)
    1:0 Спортинг Л
    3.2% (4)
    3:2 Спортинг Л
    1.6% (2)
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    Спортинг Л
    Рома
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