Навес Спинаццолы слева в штрафную площадь нацеленным не получился.

АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ИНАСИУ!!! Пеллегрини от углового флага навесил к воротам, где мяч от головы Инасиу влетел в сетку собственных ворот.

Луис в игровом эпизоде у центрального круга получил неприятный удар по затылку коленом от соперника.

Ибаньес в центре поля сзади ударил по ногам Поте.

Поте от углового флага навесил к ближней штанге, откуда итальянцы мяч выбили.

Кристанте на чужой половине поля толкнул в спину Луиса.

Пеллегрини исполнил подачу от углового флага. Португальцы выбили мяч от ворот.

Дзаньоло у центрального круга подтолкнул в спину Матеуса.

Угарте с двадцати восьми метров пробил по центру ворот. Патрисиу присел на одно колено и поймал мяч.

Рошинья от углового флага навесил к воротам, где Патрисиу мяч поймал.

Порро от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч выбит на Рошинью, который с двадцати пяти метров с лёта пробил выше ворот.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ПОТЕ!!! Поте с одиннадцатиметровой отметки пробил немного правее центра, а Патритсиу завалился в другую сторону.

18' Челик справа прострелил к воротам, где Пеллегрини не удалось подставить ногу под мяч.

17' Португальцы исполнили первый угловой удар в матче. после подачи Рошиньи Матеус на ближней штанге всех опередил, но не смог головой переправить мяч в дальний угол.

16' Поте справа совершил рывок к воротам и с двенадцати метров пробил в дальний угол. Патрисиу в прыжке смог отбить мяч.

15' Пеллегрини со штрафного пробил в стенку.

14' Нету перед штрафной площадью ударил по ногам Манчини. Двадцать три метра до ворот.

13' Абрахам захромал неожиданно. Похоже, что в правую бутсу Тэмми что-то попало.

12' Порро с двадцати четырёх метров пробил немного правее ворот.

11' Дзаньоло в центральном круге подтолкнул в спину Угарте.

10' Рошинья справа сыграл на перехвате, но прострел к воротам совершал, упустив мяч за пределы поля.