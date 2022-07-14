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История личных встреч
Спортинг Л
Рома
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спортинг Л - Санта-Клара 4:0 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Боавишта - Спортинг Л 0:3
Порту - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Тондела - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 2:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Арока 2:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Маритиму - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эшторил 3:0 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:0 Белененсеш - Спортинг Л 1:4 Бенфика - Спортинг Л 1:2
Рома
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3
Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0
Прогнозы на матч Спортинг Л - Рома
Исход игры
Спортинг Л
40.5% (15)
Ничья
45.9% (17)
Рома
13.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
54.05% (20)
Меньше
45.95% (17)
Обе команды забьют
Да
91.89% (34)
Нет
8.11% (3)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (14)
2:1 Спортинг Л
32.4% (12)
1:2 Рома
10.8% (4)
2:2 Ничья
8.1% (3)
1:0 Спортинг Л
8.1% (3)
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