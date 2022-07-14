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Спортинг Л
 
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Рома
Прогнозы 39
Спортинг Л 38.5% (15)
X 48.7% (19)
Рома 12.8% (5)
Все прогнозы

История личных встреч

Спортинг Л
Рома

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
2:0
ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:1

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спортинг Л - Санта-Клара 4:0 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Боавишта - Спортинг Л 0:3
Порту - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Тондела - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 2:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Арока 2:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Маритиму - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эшторил 3:0 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:0 Белененсеш - Спортинг Л 1:4 Бенфика - Спортинг Л 1:2
Рома
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3
Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июля 2022, осталось 2 дня 20 часов 59 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Спортинг Л 38.5% (15)
    X 48.7% (19)
    Рома 12.8% (5)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Спортинг Л - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Спортинг Л - Рома

    Исход игры
    Спортинг Л
    40.5% (15)
    Ничья
    45.9% (17)
    Рома
    13.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.05% (20)
    Меньше
    45.95% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    91.89% (34)
    Нет
    8.11% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.8% (14)
    2:1 Спортинг Л
    32.4% (12)
    1:2 Рома
    10.8% (4)
    2:2 Ничья
    8.1% (3)
    1:0 Спортинг Л
    8.1% (3)
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    Спортинг Л
    Рома
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