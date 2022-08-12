Стадион: Mestsky stadion Skalica
1:1
Второй тайм: 75'
0'
6' Желтая карточкаГрендель Эрик
18' Желтая карточкаMario Holly
20' Желтая карточкаВласко Ян
22' Желтая карточкаГодал Борис
30' Желтая карточкаDavid Cobnan
45' Желтая карточкаВацлав Марек
0:1
45' ПенальтиКузма Марек
45' Желтая карточкаRene Paraj
47' Вторая желтая карточкаГрендель Эрик
1:1
49' ГолВласко Ян
74' Желтая карточкаMatej Gresak
Ход матча
18'
20'
22'
30'
45'
45'
0:1
45'
47'
49'
1:1
74'
39
Юнас
Мартин
14
Вацлав
Марек
26
Блажек
Филип
17
Чоглей
Петер
22
Mario
Holly
30
Власко
Ян
93
Гаша
Роман
21
Годал
Борис
11
Samuel
Datko
14
Matej
Gresak
15
Rene
Paraj
99
David
Cobnan
29
Кузма
Марек
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
14 Вацлав МарекЗащитник
- Защитник
-
26 Блажек ФилипЗащитник
-
17 Чоглей ПетерЗащитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Гаша РоманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Martin Masik
-
12 Martin Petr
-
-
Главный тренер: Juraj Jarabek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
11 Samuel DatkoЗащитник
-
14 Matej GresakЗащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 David CobnanПолузащитник
-
29 Кузма МарекНападающий
- Запасные игроки
-
17 Бариш ДамьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
28 Adam Danko
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Скалица
Железярне Подбрезова
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Власко Ян
|2 (1)
|0.4
|Яо Янн Майкл
|1
|0.2
|Martin Nagy II
|1
|0.2
|Ondrej Rudzan
|1
|0.2
|Фабри Андрей
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кузма Марек
|1 (1)
|0.2
|Ковачик Петер
|1 (1)
|0.2
|Годал Борис
|1
|0.2
|Daniel Pavuk
|1
|0.2
|Samuel Datko
|1
|0.2
|David Cobnan
|1
|0.2
|Грендель Эрик
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаша Роман
|1
|1
|Власко Ян
|2
|0
|Блажек Филип
|2
|0
|Вацлав Марек
|2
|0
|Mario Holly
|2
|0
|Чоглей Петер
|0
|1
|Юнас Мартин
|1
|0
|Denis Baumgartner
|1
|0
|Фабри Андрей
|1
|0
|Потома Денис
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грендель Эрик
|2
|2
|Годал Борис
|4
|0
|Rene Paraj
|2
|0
|David Cobnan
|2
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Matej Gresak
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Marek Kristian Bartos
|1
|0
|Лудга Рихард
|1
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - Скалица 3:0 Скалица - Тренчин 2:0 Злате Моравце - Скалица 2:2 Скалица - Ружомберок 0:2
Табор Сежана - Скалица 2:3 Напредак - Скалица 1:1 Лисен - Скалица 0:2 ФК Гуменне - Скалица 2:1 Скалица - Слован-2 Братислава 3:0 Партизан Бардеёв - Скалица 0:3 Скалица - Жилина-2 4:0 Дубница - Скалица 3:1 Скалица - Славой Требишов 4:1 Петржалка - Скалица 0:2 Скалица - Комарно 1:1 Пухов - Скалица 1:2 Кошице-2 - Скалица 2:2 Скалица - СТК-1914 Саморин 1:0 Тренчин - Скалица 2:0 Скалица - Железярне Подбрезова 0:2
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1
Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5 Железярне Подбрезова - Дубница 8:0 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:4 Железярне Подбрезова - Петржалка 2:3 Комарно - Железярне Подбрезова 0:4 СТК-1914 Саморин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Пухов 4:0 Железярне Подбрезова - Кошице-2 3:1 Железярне Подбрезова - Наместово 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Железярне Подбрезова - ФК Гуменне 3:0 Рогожник - Железярне Подбрезова 1:1 Дубница - Железярне Подбрезова 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|4
|3
|0
|1
|12 - 4
|9
|2.
|ДАК
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Ружомберок
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|Железярне Подбрезова
|1:1
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|5.
|Жилина
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|6.
|Спартак Трнава
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|7.
|Скалица
|1:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|8.
|Тренчин
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|9.
|Земплин
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Дукла Банска-Бистрица
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Злате Моравце
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|ДАК
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Спартак Трнава
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|4.
|Жилина
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Тренчин
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Железярне Подбрезова
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Скалица
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Земплин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Злате Моравце
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Ружомберок
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Дукла Банска-Бистрица
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Дукла Банска-Бистрица
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|3.
|Железярне Подбрезова
|1:1
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|4.
|ДАК
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|Жилина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Скалица
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|7.
|Земплин
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|8.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Спартак Трнава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Слован Братислава
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Злате Моравце
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|Тренчин
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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