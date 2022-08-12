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Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Скалица
1:1
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
6' Желтая карточка
Грендель Эрик
18' Желтая карточка
Mario Holly
20' Желтая карточка
Власко Ян
21' Желтая карточка
Годал Борис
30' Желтая карточка
David Cobnan
45' Желтая карточка
Вацлав Марек
0:1
45' Пенальти
Кузма Марек
45' Желтая карточка
Rene Paraj
48' Вторая желтая карточка
Грендель Эрик
1:1
49' Гол
Власко Ян
73' Желтая карточка
Matej Gresak
90' Желтая карточка
Яо Янн Майкл
90'+6
39
Юнас
Мартин
14
Вацлав
Марек
24
Ondrej
Rudzan
26
Блажек
Филип
17
Чоглей
Петер
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
77
Мигалик
Ярослав
30
Власко
Ян
7
Яо
Янн
Майкл
93
Гаша
Роман
1
Лудга
Рихард
23
Бакаля
Микулаш
21
Годал
Борис
39
Marek
Kristian
Bartos
11
Samuel
Datko
14
Matej
Gresak
15
Rene
Paraj
8
Грендель
Эрик
7
Daniel
Pavuk
99
David
Cobnan
29
Кузма
Марек
Скалица
4-2-3-1
Железярне Подбрезова
3-4-2-1

История личных встреч

Скалица
Железярне Подбрезова

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ВЛ
0:2
ВЛ
1:3
ВЛ
3:1
ВЛ
3:4
ВЛ
1:0
ВЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Власко Ян 2 (1) 0.4
Яо Янн Майкл 1 0.2
Martin Nagy II 1 0.2
Ondrej Rudzan 1 0.2
Фабри Андрей 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кузма Марек 1 (1) 0.2
Ковачик Петер 1 (1) 0.2
Годал Борис 1 0.2
Daniel Pavuk 1 0.2
Samuel Datko 1 0.2
David Cobnan 1 0.2
Грендель Эрик 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаша Роман 1 1
Власко Ян 2 0
Блажек Филип 2 0
Вацлав Марек 2 0
Mario Holly 2 0
Чоглей Петер 0 1
Юнас Мартин 1 0
Denis Baumgartner 1 0
Фабри Андрей 1 0
Яо Янн Майкл 1 0
Потома Денис 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грендель Эрик 2 2
Годал Борис 4 0
Rene Paraj 2 0
David Cobnan 2 0
Оравец Матей 1 0
Matej Gresak 1 0
Issa Adekunle 1 0
Marek Kristian Bartos 1 0
Лудга Рихард 1 0
Бакаля Микулаш 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - Скалица 3:0 Скалица - Тренчин 2:0 Злате Моравце - Скалица 2:2 Скалица - Ружомберок 0:2
Табор Сежана - Скалица 2:3 Напредак - Скалица 1:1 Лисен - Скалица 0:2 ФК Гуменне - Скалица 2:1 Скалица - Слован-2 Братислава 3:0 Партизан Бардеёв - Скалица 0:3 Скалица - Жилина-2 4:0 Дубница - Скалица 3:1 Скалица - Славой Требишов 4:1 Петржалка - Скалица 0:2 Скалица - Комарно 1:1 Пухов - Скалица 1:2 Кошице-2 - Скалица 2:2 Скалица - СТК-1914 Саморин 1:0 Тренчин - Скалица 2:0 Скалица - Железярне Подбрезова 0:2
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1
Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5 Железярне Подбрезова - Дубница 8:0 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:4 Железярне Подбрезова - Петржалка 2:3 Комарно - Железярне Подбрезова 0:4 СТК-1914 Саморин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Пухов 4:0 Железярне Подбрезова - Кошице-2 3:1 Железярне Подбрезова - Наместово 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Железярне Подбрезова - ФК Гуменне 3:0 Рогожник - Железярне Подбрезова 1:1 Дубница - Железярне Подбрезова 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 4 3 0 1 12 - 4 9
2. ДАК 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Ружомберок 4 2 2 0 7 - 4 8
4. Железярне Подбрезова 5 1 4 0 6 - 5 7
5. Жилина 4 1 3 0 7 - 4 6
6. Спартак Трнава 4 1 2 1 6 - 5 5
7. Скалица 5 1 2 2 5 - 8 5
8. Тренчин 4 1 1 2 3 - 7 4
9. Земплин 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Дукла Банска-Бистрица 4 1 0 3 5 - 10 3
11. Татран Липтовски-Микулаш 4 0 3 1 3 - 4 3
12. Злате Моравце 4 0 2 2 3 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3 3 0 0 11 - 2 9
2. ДАК 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Спартак Трнава 4 1 2 1 6 - 5 5
4. Жилина 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Тренчин 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Железярне Подбрезова 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Скалица 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Земплин 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Татран Липтовски-Микулаш 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Злате Моравце 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Ружомберок 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Дукла Банска-Бистрица 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Дукла Банска-Бистрица 3 1 0 2 3 - 7 3
3. Железярне Подбрезова 3 0 3 0 4 - 4 3
4. ДАК 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Жилина 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Скалица 2 0 1 1 2 - 5 1
7. Земплин 3 0 1 2 4 - 8 1
8. Татран Липтовски-Микулаш 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Спартак Трнава 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Слован Братислава 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Злате Моравце 2 0 0 2 0 - 5 0
12. Тренчин 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      51'
      Rene Paraj получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Кузма Марек из команды Железярне Подбрезова забивает с точки!
    • Желтая карточка
      47'
      Вацлав Марек получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      David Cobnan получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Годал Борис получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Власко Ян получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Mario Holly получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      6'
      Грендель Эрик получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Скалица 1:1 Железярне Подбрезова онлайн

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